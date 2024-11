Stellantis Pro One: Al via la produzione dei nuovi Large Van elettrici ad Atessa, motore della transizione sostenibile

Con l’avvio della produzione dei Large Van elettrici presso lo stabilimento di Atessa (Chieti), Stellantis Pro One compie un passo cruciale nel percorso verso la sostenibilità

e il consolidamento della leadership globale nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV). Questo traguardo non solo conferma l’importanza strategica dell’impianto abruzzese, ma rafforza il ruolo dell’Italia nella transizione ecologica del gruppo Stellantis.

Inaugurato nel 1981, lo stabilimento di Atessa rappresenta oggi il più grande polo produttivo europeo per LCV, con una capacità di oltre 1.200 veicoli al giorno e una distribuzione che raggiunge 75 paesi. Oltre l’80% della produzione è destinata all’export, rendendo il sito abruzzese un pilastro fondamentale per l’economia italiana e per la strategia globale di Stellantis Pro One.

Il primo modello ad uscire dalle linee è la versione cabinata dell’e-Ducato, leader indiscusso nel mercato italiano dei veicoli commerciali con una quota del 24% nel segmento. Un risultato che testimonia il successo del modello FIAT Professional e che proietta il nuovo veicolo elettrico come protagonista nel panorama globale.

Dare Forward 2030: il piano Stellantis per il futuro

L’avvio della produzione dei van elettrici si inserisce nel piano strategico Dare Forward 2030, attraverso il quale Stellantis punta a ridurre del 50% le emissioni di carbonio entro il 2030 rispetto al 2021 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2038.

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis Enlarged Europe e CEO di Stellantis Pro One, ha sottolineato il significato di questo traguardo:

“L’eccellenza produttiva dello stabilimento di Atessa è un simbolo della qualità e della capacità di innovazione italiana. L’avvio della produzione dei Large Van elettrici rappresenta un passo importante non solo per Stellantis, ma per l’intero settore automotive europeo, che deve affrontare con decisione la sfida della sostenibilità. Questo progetto dimostra come investire in Italia significhi investire nel futuro della mobilità a livello globale.”

La seconda generazione di veicoli elettrici prodotti ad Atessa introduce innovazioni tecnologiche significative:

Autonomia fino a 420 km grazie alla batteria da 110 kWh.

Ricarica rapida a 150 kW, che consente di portare la batteria dallo 0 all’80% in meno di un’ora.

Questi miglioramenti rendono i nuovi van Stellantis tra i più competitivi del segmento, rispondendo alle esigenze dei clienti professionali che richiedono soluzioni affidabili, sostenibili e convenienti.

Il ruolo economico dello stabilimento di Atessa

Lo stabilimento di Atessa non è solo un centro produttivo, ma un motore economico per il territorio e per l’intero sistema Stellantis. L’aumento dei turni produttivi da 2 a 2,5 è il segnale di un momento positivo per l’impianto, che conferma la sua capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato.

La produzione dei nuovi van elettrici permetterà inoltre di rafforzare il ruolo strategico dello stabilimento nell’ecosistema Stellantis, che vede nel business dei veicoli commerciali una componente chiave del proprio fatturato: gli LCV rappresentano infatti il 30% delle vendite globali di Stellantis e contribuiscono per un terzo ai ricavi netti del gruppo.

Un impatto globale e locale

L’avvio della produzione ad Atessa avviene in un contesto di grande dinamismo per Stellantis Pro One, che si è posizionata al primo posto in tre regioni chiave (Europa 29, Sud America e Medio Oriente & Africa) nella prima metà del 2024. Questa posizione dominante è frutto di una strategia che combina un’offerta diversificata con sei brand (FIAT Professional, Peugeot, Citroën, Opel, Ram e Vauxhall) e una rete globale capillare.

“Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare la leadership nei segmenti strategici e garantire soluzioni sostenibili e innovative per i nostri clienti”, ha aggiunto Imparato.

A livello locale, l’impianto di Atessa rappresenta un punto di riferimento non solo per la produzione di LCV, ma anche per la fornitura di basi camper per i veicoli ricreazionali. Il FIAT Professional Ducato, leader nel segmento, è un esempio di come l’eccellenza produttiva italiana possa competere e vincere a livello globale.

un futuro sostenibile per Stellantis Pro One

La produzione dei nuovi Large Van elettrici ad Atessa segna un traguardo importante per Stellantis Pro One e per l’intero settore automobilistico italiano. Con una gamma di veicoli sempre più orientata alla sostenibilità e una rete produttiva altamente efficiente, Stellantis si conferma protagonista nella transizione ecologica globale.

La centralità dell’Italia nel piano Dare Forward 2030 dimostra come il nostro Paese possa essere un leader nella mobilità del futuro, grazie a investimenti mirati, eccellenza produttiva e una visione chiara delle sfide e delle opportunità che ci attendono.