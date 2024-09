Stellantis protagonista al Chantilly Arts & Élégance Richard Mille 2024

L’Heritage di Stellantis si è fatto notare alla settima edizione del Chantilly Arts & Élégance Richard Mille 2024, evento che dal 12 al 15 settembre ha accolto oltre 800 vetture storiche, prototipi e auto di produzione.

Questo prestigioso appuntamento ha attirato un pubblico internazionale di appassionati d’auto, mettendo in mostra capolavori senza tempo accanto alle ultime novità delle case automobilistiche.

Le perle della collezione storica

Al fianco delle moderne Alfa Romeo 33 Stradale, Lancia Nuova Ypsilon e Pu+Ra HPE, spiccano due gioielli del passato: l’Alfa Romeo 33 Spider Cuneo del 1971 e la Lancia Stratos stradale del 1973. Entrambi modelli iconici, sono l’espressione massima della combinazione tra innovazione tecnica e design futuristico che ha caratterizzato le rispettive epoche.

L’arte in movimento: Alfa Romeo 33 Spider Cuneo

Derivata dalla leggendaria Alfa Romeo 33 Stradale del 1967, con carrozzeria firmata da Franco Scaglione, la 33 Spider Cuneo è uno dei più affascinanti prototipi mai realizzati. Creata da Pininfarina nel 1971 e presentata al Salone di Bruxelles, questa vettura si distingue per le sue linee tese e spigolose che richiamano una forma a cuneo perfetta. Equipaggiata con un potente motore V8 da 1995 cc capace di erogare 230 CV, la 33 Spider Cuneo rappresenta l’apice della progettazione automobilistica italiana degli anni ‘70. Attualmente, questo esemplare unico fa parte della collezione del Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

Lancia Stratos: la leggenda del rally

Sul fronte Lancia, il pubblico ha potuto ammirare una Stratos stradale del 1973, un modello che, seppur pensato per l’uso su strada, conserva il DNA di una vettura da corsa. Concepita dalla visione di Marcello Gandini per Bertone e dall’esperienza di Cesare Fiorio alla guida della squadra corse Lancia HF, la Stratos è una leggenda nel mondo dei rally. Equipaggiata con un motore V6 Dino Ferrari, la vettura si distingue per la sua carrozzeria in vetroresina e la trazione posteriore, progettate per garantire massima stabilità e manovrabilità sui terreni più impervi.

Questa Lancia Stratos esposta a Chantilly è un pezzo unico, utilizzato come vettura "laboratorio" dal marchio e impreziosito da dotazioni sportive che esaltano la sua natura aggressiva e prestazionale. Il design avveniristico, con fari posteriori rotondi e un alettone aerodinamico, ne fanno un’auto che ha anticipato i tempi e che, ancora oggi, resta fonte di ispirazione per i modelli più recenti.

La missione dell’Heritage Stellantis

Partecipando a eventi come il Chantilly Arts & Élégance, l’Heritage Stellantis conferma il suo impegno nella conservazione e valorizzazione del patrimonio storico di marchi iconici come Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. Attraverso questi capolavori, Stellantis non solo celebra la sua storia gloriosa, ma contribuisce a diffondere i valori di eccellenza, innovazione e passione, elementi chiave che continuano a ispirare gli appassionati di tutto il mondo.