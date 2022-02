Thierry Piéton nuovo direttore finanziario del Gruppo Renault

Diventa membro del Board of Management (BOM) del Gruppo Renault, riportando a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Clotilde Delbos si dedicherà soprattutto alla funzione di CEO della Marca Mobilize e a RCI Banque SA, di cui è Presidente del Consiglio di Amministrazione, per accelerarne lo sviluppo nelle prossime fasi del piano Renaulution e della trasformazione del Gruppo.

Thierry Piéton, 51 anni, si è laureato presso l’EM di Lione. Comincia la sua carriera come auditor per PricewaterhouseCoopers nel 1995, prima di entrare a far parte di General Electric nel 1998.

Ricopre varie posizioni in ambito finanziario per General Electric Healthcare e, successivamente, nel 2004, è nominato Direttore Finanziario Europa Medio Oriente e Africa di General Electric Security.

Due anni dopo, Thierry Piéton diventa controller di GE Consumer & Industrial e, nel 2007, Direttore Finanziario di GE Oil & Gas Global Services. Nel 2011, diventa Direttore Finanziario di GE Power Conversion.

A Maggio 2014, Thierry Piéton entra a far parte di Nissan Europa come Direttore Amministrativo e Finanziario.

Il 1° giugno 2016, è nominato Direttore Performance e Controllo del Gruppo Renault.

A Febbraio 2020, Thierry Piéton diventa Vicedirettore Finanziario e Direttore Performance e Controllo del Gruppo Renault. Il 1° gennaio 2021, è nominato Direttore Finanziario della Marca Renault, membro del Comitato di Direzione corporate del Gruppo Renault.