Toyota ferma temporaneamente la vendita di tutti i suoi diesel in Europa

Per un problema di potenza dichiarata, Toyota ferma temporaneamente tutti i suoi diesel in Europa.

I modelli interessati sono il Land Cruiser, Hilux o HiAce. Il produttore giapponese ha rapidamente comunicato per escludere i timori su possibili rischi di emissioni inquinanti troppo elevate o guasti al motore."Le irregolarità riguardano la "lisciatura" delle curve di potenza e coppia, ma non hanno portato a una sovrastima o a un'eccessiva rivendicazione dei valori di potenza o di coppia. Inoltre, queste irregolarità non hanno alcun impatto sulle emissioni o sulla sicurezza dei veicoli interessati. Vogliamo rassicurare i nostri clienti e riteniamo che i loro veicoli non siano interessati da queste irregolarità, poiché non hanno portato ad alcuna variazione di potenza, coppia o altri valori legati al gruppo propulsore rispetto alle informazioni di omologazione indicate sul CoC del loro veicolo; inoltre, queste irregolarità non compromettono le emissioni, la sicurezza o la manovrabilità dei loro veicoli" si legge in una nota.