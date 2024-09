Toyota nuovo Hilux Hybrid 48V: il pick-up che unisce potenza e tecnologia ibrida

Toyota continua a innovare nel settore dei pick-up con l'introduzione del nuovo Hilux Hybrid 48V, una versione elettrificata del suo celebre modello.

Il nuovo sistema ibrido a 48 volt, abbinato all'affidabile motore diesel da 2,8 litri, migliora l'efficienza, la fluidità e la reattività del veicolo, senza sacrificare la robustezza e le capacità off-road che hanno reso l’Hilux un'icona a livello mondiale.

Il cuore del nuovo Hilux Hybrid 48V è il sistema ibrido che lavora in sinergia con il potente motore diesel da 2,8 litri, offrendo una guida più fluida e una migliore risposta dell'acceleratore. Grazie alla frenata rigenerativa e a un sistema start e stop più efficiente, il nuovo Hilux non solo riduce i consumi ma migliora anche il comfort di guida. Questo sistema contribuisce a una transizione più lineare della potenza e a una progressione più omogenea, caratteristiche fondamentali per chi cerca un veicolo affidabile nelle situazioni più impegnative.

Il nuovo Hilux Hybrid 48V mantiene tutte le caratteristiche che hanno reso famoso il modello, con un ulteriore miglioramento nelle capacità fuoristrada. Il sistema Multi-Terrain Select consente di ottimizzare il comportamento del veicolo in base alle diverse condizioni del terreno, regolando automaticamente la trazione e la stabilità. La nuova modalità Auto si attiva automaticamente in base al tipo di terreno e alle condizioni di guida, rendendo l'Hilux ancora più versatile e facile da guidare anche in situazioni difficili.

Nonostante l'introduzione del sistema ibrido, il nuovo Hilux Hybrid 48V non scende a compromessi quando si parla di capacità di carico e di traino. Il pick-up mantiene una capacità di carico utile di 1.000 kg e una capacità di traino di 3.500 kg, rendendolo perfetto per chi ha bisogno di un veicolo robusto e affidabile sia per il lavoro che per il tempo libero.

Il nuovo Hilux Hybrid 48V sarà prodotto presso lo stabilimento Toyota di Prospecton a Durban, in Sudafrica. La produzione per i mercati europei è prevista verso la fine del 2024, offrendo così ai clienti europei un pick-up che combina la tecnologia ibrida con le capacità off-road e di lavoro che hanno reso il Hilux un punto di riferimento nel suo segmento.

Con il nuovo Hilux Hybrid 48V, Toyota segna un importante passo avanti nella sua gamma Professional, introducendo un sistema ibrido che migliora le prestazioni senza rinunciare alla robustezza e all'affidabilità tipiche del modello. L'introduzione di tecnologie avanzate come il Multi-Terrain Select e il sistema start e stop più efficiente confermano l’impegno di Toyota nel combinare innovazione ed efficienza, mantenendo al contempo le prestazioni eccezionali di cui i clienti del Hilux hanno bisogno.