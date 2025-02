Trofeo Lancia 2025: iscrizioni aperte e montepremi record per la Ypsilon Rally4 HF

Procede a ritmi serrati il ritorno di Lancia nel mondo dei rally, e con l’apertura ufficiale delle iscrizioni al Trofeo Lancia 2025,

la competizione si preannuncia come una delle più avvincenti della stagione motoristica italiana. Il regolamento sportivo è attualmente in fase di approvazione finale da parte di ACI Sport, ma è già disponibile al pubblico insieme al modulo d’iscrizione per i piloti che vorranno mettersi alla prova con la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, un modello che ha già riscosso grande successo con oltre 80 unità vendute in appena tre mesi.

Montepremi record e un’opportunità unica per i giovani talenti

A rendere ancora più attraente il Trofeo Lancia 2025 è il montepremi da 360 mila euro, tra i più alti nel panorama nazionale. Ma il vero premio per chi sogna in grande è un posto nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nella prossima stagione del FIA European Rally Championship (ERC). Questo ambito traguardo sarà riservato al miglior pilota Under 35, sottolineando l’impegno del marchio torinese nel supportare i giovani talenti del motorsport.

Sei rally in cinque appuntamenti con nuove sfide per i piloti

Il calendario del Trofeo Lancia prevede sei rally suddivisi in cinque appuntamenti all’interno del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR). Le gare assegneranno punti a tutti i piloti che concluderanno la competizione, con una classifica che premierà in particolare i primi 20. Per aggiungere ulteriore spettacolarità, ogni evento includerà tre sfide speciali:

Miglior Performer : premia il pilota con il miglior ritmo gara;

: premia il pilota con il miglior ritmo gara; Miki Stage : una prova in onore di Miki Biasion che metterà in palio punti extra;

: una prova in onore di Miki Biasion che metterà in palio punti extra; Rally+: una sfida dedicata a chi dimostrerà il miglior adattamento alle condizioni di gara.

Quote d’iscrizione e agevolazioni per i partecipanti

Il costo dell’iscrizione Full Season è fissato a 2.500€, ma sono disponibili formule più flessibili per chi desidera partecipare solo ad alcune tappe. Nel cuore dei parchi assistenza sorgerà il Villaggio Lancia Corse HF, che fungerà da punto di riferimento per piloti, team e appassionati.

Calendario ufficiale del Trofeo Lancia 2025

Il Trofeo seguirà le principali tappe del CIAR, con partenza ufficiale il 9 maggio al Rally Targa Florio, seguito dal Rally Due Valli due settimane dopo. Luglio sarà un mese cruciale con il prestigioso Rally di Roma Capitale, valido anche per l’ERC, che sarà suddiviso in due gare per ottimizzare i costi e offrire un doppio montepremi (Round 3 e Round 4). Dopo la pausa estiva, il Trofeo Lancia riprenderà con il Rally del Lazio, per poi concludersi con il leggendario Rallye di Sanremo.

Prima dell’avvio ufficiale, Lancia Corse HF sarà presente con tutta la sua struttura e ospitalità al Rally Regione Piemonte, un evento che sottolinea il legame storico del marchio con il territorio e fungerà da anteprima della stagione.

Lancia Ypsilon Rally4 HF: in consegna da marzo

Le consegne della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF partiranno dal mese di marzo, momento in cui sarà anche pubblicato il Regolamento Tecnico. Il ritorno di Lancia nei rally si fa dunque sempre più concreto, con un monomarca che promette spettacolo e una rinnovata passione per il motorsport targato Lancia.