Usato Store: il nuovo e-commerce di BMW e Mini

la digitalizzazione segna la ripartenza per il settore auto e moto. Il cambiamento imposto dalla pandemia rivoluziona il nostro modo di vivere e crea nuove necessità, aspettative ed abitudini. È in aumento la propensione all’acquisto on-line, anche di beni durevoli come un’automobile o una moto.

Per dare una risposta alle esigenze dei clienti efficace e orientata all’innovazione, il BMW Group e la sua rete di Concessionari hanno accelerato il processo di digitalizzazione dei processi, peraltro già in cima alle priorità dell’azienda prima della crisi. Infatti già a partire dal 2019 il BMW Group Italia ha iniziato lo sviluppo di un progetto che oggi risulta estremamente attuale e si concretizza nel BMW Group Usato Store, il portale ufficiale del gruppo per l’acquisto online dei veicoli usati BMW, BMWi, MINI e BMW Motorrad. Grazie a questo e-commerce il BMW Group Italia è in grado di proporre ai suoi clienti una nuova esperienza di interazione e acquisto, facile e sicura, interamente fruibile online, direttamente da casa.

BMW Group Usato Store è un vero e proprio portale di e-commerce dedicato esclusivamente al mondo dell’usato del BMW Group ed in grado di offrire la stessa qualità, affidabilità e trasparenza dell’esperienza di acquisto in Concessionaria. Nel sito è infatti possibile visualizzare i dettagli di oltre 4.000 vetture, accedendo a tutte le informazioni relative al passato di ognuna di esse ed esplorando ogni loro caratteristica. Controllate a 360° dal punto di vista tecnico ed estetico per assicurare la massima trasparenza e la scelta di un prodotto garantito dalle Garanzie ufficiali BMW Premium Selection e MINI NEXT fino a 4 anni, le vetture godono inoltre di servizi complementari, come l’assistenza stradale 24 ore su 24 in tutta Europa.

BMW Group Usato Store offre la possibilità di prenotare una vettura e concluderne l’acquisto direttamente online, accedendo a diverse formule finanziarie dedicate con BMW Bank e ricevendo anche una prima valutazione della propria eventuale auto in permuta.

Per rispondere in modo ancora più efficace e personalizzato alle singole esigenze, il sito offre la possibilità di contattare direttamente il Concessionario ufficiale presso cui si trova la vettura, per ricevere tutte le risposte necessarie. Inoltre, all’interno di BMW Group Usato Store è possibile trovare anche una selezione di vetture aziendali usate di proprietà del Gruppo BMW, così da avere a disposizione un’offerta completa.

L’acquisto online attraverso il portale garantisce anche il diritto di recesso e prevede la possibilità di restituire la vettura acquistata entro 14 giorni dal ritiro, senza penali e senza specificarne i motivi.

Tutto il processo di acquisto di un veicolo usato e la documentazione necessaria sono gestibili tramite il BMW Group Usato Store interamente online, senza mai dover uscire di casa. È infatti possibile personalizzare anche la consegna della vettura, che può arrivare direttamente a casa, con servizio di sanificazione incluso.