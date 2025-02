Venezia e la Biennale Architettura 2025: Porsche e Norman Foster insieme per un futuro sostenibile

Venezia, da sempre simbolo di bellezza e patrimonio storico, si sta affermando come esempio di innovazione urbana e sostenibilità.

La Biennale Architettura 2025 affronta il tema "Intelligens. Natural. Artificial. Collective", e tra le installazioni più attese figura "Gateway to Venice's Waterways", un progetto di Porsche in collaborazione con la Norman Foster Foundation.

Un dialogo tra innovazione e sostenibilità

L’installazione rappresenta l’incontro tra sogno e realtà, ispirandosi alla natura e alla tecnologia per dimostrare come il design possa rispondere alle esigenze delle moderne infrastrutture urbane nel rispetto dell’ambiente. Sarà visibile per tutta la durata della Biennale Architettura 2025 e si propone come un punto di riferimento per chi immagina il futuro delle città.

Michael Mauer, Vice President Stile di Porsche, ha sottolineato l’importanza dell’incontro tra diverse discipline creative: "Il design e l'architettura condividono una stretta connessione, un dialogo costante tra estetica e tecnologia. La collaborazione con la Norman Foster Foundation è una straordinaria opportunità per esplorare nuove prospettive e ispirare il futuro della mobilità."

Anche Norman Foster ha evidenziato il valore del progetto: "Unire tecnologia, natura e lezioni dal passato ci permette di ripensare le città in chiave sostenibile. ‘Gateway to Venice’s Waterways’ dimostra come innovazione e tradizione possano coesistere e guidare le trasformazioni urbane del futuro."

The Art of Dreams: l’arte incontra la mobilità

L’installazione fa parte di "The Art of Dreams", una piattaforma artistica lanciata da Porsche nel 2021 con l’obiettivo di esplorare il concetto di sogno attraverso opere d’arte immersive. Questo progetto ha già fatto tappa a Parigi, Milano, Singapore, Miami, Hyères e Seoul, coinvolgendo artisti di fama internazionale come Ruby Barber, Chris Labrooy e Ezra Miller. Con la partecipazione alla Biennale Architettura 2025, Porsche consolida il suo impegno nel creare un ponte tra design, sostenibilità e innovazione.

Norman Foster Foundation: un ponte verso il futuro

Fondata nel 1999 a Londra e con sede a Madrid dal 2017, la Norman Foster Foundation promuove ricerca interdisciplinare e formazione per affrontare le sfide urbane del futuro. Attraverso workshop, forum e borse di studio, prepara nuove generazioni di architetti e urbanisti. Nel 2024 ha lanciato il Norman Foster Institute, con un master dedicato alle città sostenibili, sottolineando l'importanza di una progettazione urbana consapevole.

Un’installazione simbolo del cambiamento urbano

"Gateway to Venice’s Waterways" non è solo un’installazione artistica, ma un manifesto di una nuova visione urbana. Grazie alla collaborazione tra Porsche e la Norman Foster Foundation, la Biennale Architettura 2025 diventa il palcoscenico per esplorare soluzioni innovative capaci di rendere le città più sostenibili, connesse ed efficienti.

Venezia, con la sua storia e la sua capacità di reinventarsi, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per il dibattito internazionale sull’architettura e la mobilità del futuro.