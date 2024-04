Vitra lancia la collezione limitata Porsche Pepita

Un incontro tra titani del design e dell'automotive ha luogo a Milano, dove Vitra e Porsche svelano una nuova esclusiva collaborazione: la collezione Porsche Pepita Edition by Vitra.

Presentata in anteprima a Palazzo Clerici durante l'evento "The Art of Dreams", questa serie limitata celebra il ricco patrimonio di entrambe le aziende attraverso l'iconico tessuto Pepita, noto per il suo uso nelle Porsche 911.

Vitra ha reinterpretato tre delle sue sedie più famose, vestendole con il tessuto Pepita, un simbolo di lusso e prestigio nel mondo automotive. La collezione comprende la "Eames Plastic Side Chair Pepita Edition", la poltrona da ufficio "ID Trim L", e la "Petit Repos", tutte disegnate con una fusione di stile e comfort, arricchite dall'estetica senza tempo del tessuto a pied-de-poule.

La partnership tra Vitra e Porsche non è solo una celebrazione del design, ma anche del legame storico che unisce le due aziende, entrambe fondate nel 1948 e note per la loro dedizione all'innovazione e alla qualità. La sinergia tra queste due realtà ha permesso di creare prodotti che sono più di semplici mobili o automobili: sono vere e proprie opere d'arte funzionali.

L'evento "The Art of Dreams", che si svolge dal 16 al 21 aprile, offre una piattaforma ideale per questa collaborazione. Oltre alle sedute, l'evento vanta la partecipazione di artisti di varie discipline, che esplorano i temi di motivo, ritmo, ripetizione e simmetria ispirati al tessuto Pepita. Tra gli highlight, la scultura interattiva "Lines of Flight" del collettivo Numen/For Use.

Le campagne pubblicitarie, curate dal fotografo e regista Jonas Lindstroem, si concentranosull'uso artistico del motivo Pepita per creare pattern grafici che legano insieme il design delle sedie e l'estetica delle auto Porsche, evidenziando l'integrazione tra le due industrie.

La collezione Porsche Pepita Edition by Vitra è un esempio esemplare di come il design possa trasformare oggetti quotidiani in simboli di lusso e identità culturale. Le sedie saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 22 aprile 2024, esclusivamente attraverso il Porsche Shop e il Porsche Design Online Shop, sottolineando la loro esclusività e desiderabilità.