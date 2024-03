Volkswagen svela la nuova sportiva elettrica ID.3 GTX

Volkswagen alza il sipario sulla sua ultima creazione nel mondo della mobilità elettrica: la ID.3 GTX, disponibile in due varianti, 210 kW (286 CV) e la Performance da 240 kW (326 CV).

Questo modello top di gamma promette un'esperienza di guida esaltante grazie alla potenza senza precedenti e alla trazione posteriore avanzata. Con un baricentro basso e una ripartizione del carico ottimizzata, la nuova batteria da 79 kWh garantisce prestazioni dinamiche e un'autonomia impressionante.

Estetica raffinata e prestazioni da vera sportiva

Gli esterni si distinguono per un design unico, con paraurti anteriori specifici GTX e nuovi cerchi in lega da 20". Internamente, l'abitacolo rispecchia lo spirito sportivo attraverso sedili top di gamma, dettagli in rosso e un volante multifunzione sportivo. L'innovazione non si ferma all'estetica: la ID.3 GTX introduce una nuova era di infotainment con un touchscreen da 12,9", un nuovo sistema di menu e l'assistente vocale IDA, capace di integrare tecnologie come ChatGPT per un'interazione senza precedenti.

Innovazione tecnologica e sostenibilità

Il cuore pulsante di questo modello è il motore sincrono a magneti permanenti, che promette accelerazioni fulminee e una coppia massima di 545 Nm. La potenza di ricarica rapida da 175 kW permette di raggiungere l'80% di carica in soli 26 minuti, offrendo un'autonomia che sfiora i 600 km. Queste caratteristiche posizionano la ID.3 GTX al vertice della mobilità sostenibile, combinando eccellenza ingegneristica e rispetto per l'ambiente.

Un passo avanti nel piacere di guida

Kai Grünitz, responsabile dello Sviluppo Tecnico di Volkswagen, sottolinea la rivoluzione rappresentata dalla ID.3 GTX nel segmento delle sportive elettriche, paragonandola all'iconica Golf GTI Clubsport per il suo mix di potenza e leggerezza. Con la ID.3 GTX, Volkswagen trasporta l'essenza delle sue GT nel futuro della mobilità elettrica, promettendo un'esperienza di guida senza compromessi tra emozione e sostenibilità.

La nuova Volkswagen ID.3 GTX si posiziona come un punto di riferimento nel panorama delle auto sportive elettriche, offrendo tecnologie all'avanguardia, prestazioni elevate e un design distintivo. Un vero e proprio gioiello tecnologico che ridefinisce il concetto di mobilità sostenibile senza sacrificare l'adrenalina della guida sportiva.