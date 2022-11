WRC, Neuville su Hyundai si aggiudica il Rally del Giappone

L’ultimo successo stagionale del WRC è andato a Thierry Neuville. Il belga della Hyundai, autore di una gara regolare, ha preso il comando a otto speciali dalla fine e da lì non si è più mosso. Alle sue spalle, staccato di 1’11 è giunto il compagno di squadra Ott Tänak, alla sua performance conclusiva con i colori del team coreano.

Terzo a 2’11 l’idolo locale Takamoto Katsuta, unica vera nota positiva del weekend della Toyota Gazoo Racing. Quarto a 2’23 un Sébastien Ogier piuttosto contrariato per il lavoro, a suo dire pessimo, fatto da Pirelli. Scivolato in quinta piazza per una foratura Elfyn Evans, grande mattatore delle corsa al volante della sua Yaris.

Segue Gus Greensmith su Ford Fiesta, a precedere la Hyundai i20 Rally 2 di Grégoire Munster, vincitore tra le WRC2, e un’altra i20 Rally 2, quella di Teemu Suninen.

Nono Emil Lindholm su Skoda Fabia Rally 2 EVO. Il finnico è stato protagonista di un grave episodio, assieme al collega di marca Sami Pajari. I due, nel corso della PS4 si sono visti arrivare di gran carriera, in direzione opposta, un’auto civile, entrata, non si sa bene come, sul percorso. La FIA ha aperto un’indagine, conclusa con la sentenza che sarebbero stati i commissari di percorso a non aver prestato la dovuta attenzione alla sicurezza.

A chiudere il gruppo dei 10, a 8’59 dalla vetta, un sorprendente Heikki Kovalainen. L’ex pilota di F1, al debutto in un contesto rallistico iridato, si è messo subito in bella mostra alla guida di una Skoda Fabia R5.

Solamente 12esimo a 10’40 un delusissimo Kalle Rovanperä su Toyota Yaris che, tuttavia, può andare in vacanza ben felice del Mondiale conquistato. Addirittura 24esimo a 33’22 Craig Breen su Ford Puma, vittima di un’uscita, ma autore dello scratch nella Power Stage finale.

Da segnalare l’episodio occorso al Dani Sordo nel bel mezzo della PS2. Lo spagnolo ha all’improvviso avvertito odore di benzina. Fermatosi, si è reso conto che vi era un principio di incendio. Inutili i tentativo di salvare il salvabile. Nel giro di pochi istanti, la i20 è stata completamente avvolta dalle fiamme.

Classifica Rally del Giappone 2022:

1 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1

2 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 +01:11.1

3 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 +02:11.2

4 Ogier S./ Landais Vincent Toyota GR Yaris Rally1 +02:23.6

5 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 +04:05.1

6 Greensmith Gus/ Andersson Jonas Ford Puma Rally1 +04:07.3

7 Munster G./ Louka Louis Hyundai i20 N Rally2 +07:50.7

8 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Hyundai i20 N Rally2 +08:12.4

9 Lindholm Emil/ Hämäläinen R. Škoda Fabia Rally2 Evo +08:25.6

10 Kovalainen H./ Kitagawa Sae Škoda Fabia R5 +08:59.8

RMMedia