Battiato, La cura: uno dei più grandi successi del maestro, morto a 76 anni

"Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai"

Inizia così La cura, uno dei più grandi successi di Franco Battiato, che si è spento il 18 maggio 2021 all'età di 76 anni appena compiuti. I funerali avverranno in forma privata. Battiato era nato il 23 marzo 1945 a Riposto, in provincia di Catania. E' stato maestro di tutti i generi musicali, dal rock progressivo alla musica leggera, approfondendo anche la canzone d'autore, quella etnica ed elettronica e l'opera lirica. Tra i primi a commentare la scomparsa il ministro della cultura, Dario Franceschini: "Ci ha lasciato un Maestro. Uno dei piu' grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne".