De Gregori torna live: ecco le tappe sui palchi d'Italia

Francesco De Gregori questa estate torna live nelle principali location all'aperto con il tour "De Gregori & Band Live - The greatest hits". A partire dal mese di luglio il cantautore, tra i più importanti e amati del panorama musicale italiano ancora viventi, sarà protagonista sui palchi d’Italia con le canzoni più famose e significative del suo repertorio. La band che lo accompagnerà sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

“DE GREGORI & BAND LIVE - GREATEST HITS”: le nuove date e location del tour

(Prodotto e organizzato da Friends&Partners con Caravan)

9 LUGLIO - ANFITEATRO DELL’ANIMA - CERVERE (CN)

(recupero del 6 luglio 2020)

10 LUGLIO - ANFITEATRO IL VITTORIALE - GARDONE RIVIERA (BS)

(recupero dell’11 luglio 2020)

12 LUGLIO - PIAZZA DUOMO - PISTOIA

(recupero del 13 luglio 2020)

13 LUGLIO - CASTELLO SFORZESCO - VIGEVANO (PV) - Nuova Data

16 LUGLIO - CASTELLO DI LOMBARDIA - ENNA - Nuova Data

17 LUGLIO - TEATRO ANTICO - TAORMINA (ME) - Nuova Data

18 LUGLIO - PIAZZA STAZIONE - BAGHERIA (PA) - Nuova Data

20 LUGLIO - PARCO NATURALE LAMA BALICE - BITONTO (BA)

(recupero del concerto previsto il 15 luglio 2020 alla Banchina San Domenico di Molfetta )

23 LUGLIO - PIAZZA TRENTO TRIESTE - FERRARA - Nuova Data

1 AGOSTO - PARCO DELLE ROSE - GRADO (GO) - Nuova Data

8 AGOSTO - PIAZZA LIBERTINI - LECCE

(recupero del 9 agosto 2020)

13 AGOSTO - VILLA BERTELLI - FORTE DEI MARMI (LU)

(recupero del 13 agosto 2020)

20 AGOSTO - ARENA DELLA REGINA - CATTOLICA (RN) - Nuova Data

21 AGOSTO - SFERISTERIO - MACERATA

(recupero del 12 agosto 2020)

3 SETTEMBRE - PALAZZO TE - MANTOVA per Mantova Live Estate

(recupero del 20 giugno 2020 e del 18 giugno 2021)

9 SETTEMBRE - PIAZZA DEI CAVALIERI - PISA - Nuova Data

10 SETTEMBRE - PIAZZA DEI SIGNORI - VICENZA - Nuova Data

Il concerto previsto il 24 LUGLIO 2021 in Piazza Garibaldi a CERVIA (recupero del 25 luglio 2020) è stato annullato a causa della capienza insufficiente della location alla luce delle nuove norme per il contenimento della pandemia.

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

I biglietti per le date del tour acquistati in precedenza restano validi per i nuovi concerti. Per tutti i dettagli in merito ai biglietti consultare il sito www.friendsandpartners.it. I biglietti per le nuove date saranno in vendita a partire da lunedì 17 Maggio 2021.