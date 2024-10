Neonati seppelliti in giardino, confermata l'anticipazione di Affari: Chiara Petrolini va in carcere

Neonati uccisi e seppelliti in giardino, Chiara Petrolini - la mamma di Traversetolo, in provincia di Parma - va in carcere. Lo ha deciso il Tribunale

Confermata l'anticipazione fatta da Affaritaliani lo scorso lunedì 14 ottobre: il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma, disponendo il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne indagata a attualmente ai domiciliari, dopo il ritrovamento dei resti di due neonati sepolti nel giardino della sua casa di Traversetolo.

I giudici hanno disposto la custodia in carcere per l'omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni dei due cadaveri, cioé anche per il neonato partorito il 12 maggio 2023. L'esecuzione della misura è però sospesa fino alla definitività della decisione: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione.