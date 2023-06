Nuovo record per Calling Fans, 1 milioni di utenti attivi

Il numero di utenti iscritti a Calling Fans è aumentato di circa il 40% l’anno scorso, portando il totale a oltre 1 milione di utenti per la piattaforma di abbonamento che presenta principalmente contenuti per adulti.

“Abbiamo notato un’enorme crescita di creatori e di fan che si uniscono alla piattaforma e attribuiamo ciò al fatto che Calling Fans ha aderito a una policy flessibile e a dare visibilitá ai propri creators, cosa che le altre piattaforme non fanno ”-ha dichiarato il CEO la settimana scorsa. L’azienda ora punta ad incrementare i numeri, e quindi i profitti, nelle Americhe e in Australia. “Stiamo cercando la crescita per l’azienda e l’America Latina ne è una parte enorme”

Uno dei fattori chiave che contribuiscono alla crescita e al successo di Calling Fans è il design della piattaforma user-friendly. L’interfaccia è facile da navigare e offre sia ai creatori di contenuti, che agli abbonati un’esperienza utente senza interruzioni. Gli abbonati possono facilmente cercare e abbonarsi ai loro creatori preferiti, mentre i creatori possono caricare e gestire facilmente i loro contenuti, i prezzi e le interazioni degli abbonati. Inoltre, la piattaforma di Calling Fans è accessibile a un vasto pubblico, in quanto è possibile accedervi tramite dispositivi mobili e computer desktop. Questa facilità d’uso e accessibilità ha permesso a Calling Fans di diventare una piattaforma popolare per i creatori di contenuti di vari background e interessi, contribuendo ulteriormente alla sua continua crescita e successo.

