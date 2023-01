Oroscopo 2023, bene le Borse. Prezzi e inflazione in calo. Attenzione al Covid

Oroscopo 2023, che anno sarà? Su Affari le previsioni dell'astrologa Mirti

Tra guerra, inflazione e caro bollette, si conclude un altro anno complicato. Archiviato il 2022 ci si chiede che anno sarà il 2023 dal punto di vista economico e politico, ma anche sportivo. Affaritaliani.it lo ha chiesto a Grazia Mirti, astrologa finanziaria e laureata in Economia e commercio all'Università di Torino, nonché ex docente di Ragioneria e tecnica bancaria. “Secondo le previsioni dell’autorevole astrologo André Barbault il 2023 segnala un recupero brillante. E Barbault è il personaggio che ha previsto nel 1950 la data della caduta del Muro di Berlino”, esordisce Mirti.

Oroscopo 2023, inflazione e caro bollette

“Attribuisco questo aumento violento delle bollette del gas al fatto che si è verificata, nella primavera scorsa, una rara congiunzione straordinaria di Giove (il pianeta dell’enfasi) e Nettuno che può aver fatto dilatare i prezzi. Il pianeta è uscito solo il 20 dicembre dal segno dei Pesci. L'ultima congiunzione simile era avvenuta nel 1856, la prossima avrà luogo nel 2188!".

Quindi l’abbassamento del prezzo del gas di questi giorni è un segnale in questa direzione? “È una spia. Non conviene a nessuno, a parte agli olandesi che hanno speculato al massimo. Si va verso una normalizzazione”. Quanto all’inflazione “quella sana si ridimensiona. Mentre i commercianti opportunistici che raddoppiano i prezzi senza motivo saranno puniti dai consumatori”.

Oroscopo 2023, i mercati nel 2023

Secondo l’astrologa “la bella notizia è che il 16 maggio Giove raggiunge il segno Toro cui appartengono le Borse trainanti di New York, Tokyo e Londra. Il mese di gennaio può contare su bei transiti dei pianeti veloci come Venere e Mercurio, e Piazza Affari, che è molto Acquario, ha trascorso periodi negativi con Saturno nel segno. In gennaio sarà supportata da Venere e dal 7 marzo Saturno lascerà l'Acquario per i Pesci, con sollievo degli investitori.