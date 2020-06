Oroscopo del weekend 26 giugno e 28 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 26 giugno e 28 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 26 giugno e domenica 28 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 28 GIUGNO 2020

Oroscopo del week-end Ariete: La Luna Vergine attiva la salute e il benessere nella tua carta venerdì e sabato presto. Guarda come ti prendi cura di te stesso e controlla le tue abitudini e routine. Assicurati che sostengano la tua salute e felicità, non danneggiandola. Il sovrano della tua carta, Marte, si sposta in Ariete, attivando la tua prima casa di sé, aumentando il tuo potere personale, la tua spinta e le tue ambizioni. Ricorda di non spingere o imbatterti in altri sulla strada verso il traguardo! Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a capire il messaggio che i tuoi sogni ripetitivi stanno cercando di portarti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 28 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Vergine attiva creatività e divertimento nella tua carta il venerdì e il primo sabato. L'attenzione ai dettagli è una benedizione, ma non lasciare che si trasformi in ossessione e autocritica. Sabato pomeriggio la luna si sposta nella Bilancia, illuminando la salute, il benessere e le abitudini che la sostengono o la distruggono. Quando Marte attiva il tuo subconscio e si oppone alla luna, potresti avere riscontri sottili e importanti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 26 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna Vergine attiva casa e famiglia nella tua carta venerdì e sabato presto, quindi tendi alle tue attività domestiche. Se riesci a fare il giardinaggio, fare lavori di giardinaggio ed essere nella natura, ottieni punti bonus! Sabato pomeriggio la luna si sposta in Bilancia, attivando l'amore e il romanticismo. Ti sentirai profondamente attraente e con il trigono lunare Venere nella tua prima casa, preparati a girare la testa. Marte in Ariete si oppone alla luna in Bilancia, quindi sono possibili impazienza e irritabilità; quindi prova a eludere gli argomenti.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 28 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Vergine evidenzia la comunicazione e la conoscenza di venerdì e sabato presto. Questo è il momento ideale per tendere a comunicazioni di ogni tipo e per immergersi nelle lezioni, nei seminari o nei tutorial che si desidera esplorare. Sabato pomeriggio la luna si sposta in Bilancia, attivando casa e famiglia dandoti energia per dedicare tempo ai tuoi cari e prendersi cura delle attività domestiche. La luna è di fronte a Marte, quindi le persone possono essere irascibili e irritabili; rifiutare di essere trascinato in argomenti.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO – 28 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Leone : Mentre la Luna Vergine evidenzia gli affari materiali nella tua carta del venerdì e di parte del sabato, tendi alle tue finanze, paga le bollette, aggiorna il tuo budget e assicurati che tutte le tue anatre finanziarie siano in fila. Sabato pomeriggio la luna si sposta in Bilancia e attiva la comunicazione, la conoscenza e l'apprendimento. Vai avanti e iscriviti alla lezione online a cui stai pensando. Marte è di fronte alla luna, quindi gli animi delle persone possono esplodere. Rifiuta di essere coinvolto in una discussione e continua per la tua strada felice. Una lettura con un medium psichico può portarti un messaggio utile da un antenato.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 28 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna Vergine attiva la tua prima casa di sé venerdì e sabato mattina, aumentando la tua sensibilità e intuizione. La solitudine fa appello a questo transito perché crea un cuscinetto tra te e l'intensa energia che gli altri emettono. Questo è particolarmente vero con la luna di fronte a Marte; le persone possono essere irritabili e irascibili durante questo transito. Sabato pomeriggio la luna si sposta in Bilancia evidenziando le tue finanze, quindi guarda i tuoi conti e assicurati che tutto sia in ordine.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 26 giugno 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna Vergine attiva sogni e stati di coscienza alterati nella tua carta venerdì e parte di sabato. Il sonno è tuo amico e i sogni sono messaggeri importanti, quindi assicurati di tendere ad entrambi. Sabato pomeriggio la luna si sposta in Bilancia e attiva la tua prima casa di sé. La tua sensibilità aumenta e con Marte di fronte alla luna, fai attenzione alle persone che hanno voglia di combattere. Scegli un'azienda che ti faccia sentire bene con te stesso.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO – 28 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Vergine attiva amicizia e incontri sociali nella tua carta il venerdì e parte del sabato, quindi sentirai l'attrazione di trascorrere del tempo con la tua tribù. Un patio esterno in un posto incantevole potrebbe essere proprio il biglietto! Sabato pomeriggio la luna si sposta in Bilancia e attiva la tua dodicesima casa di sogni e affari mistici, quindi concediti il ​​permesso di dormire fino a tardi e svegliarti lentamente domenica mattina. Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a dare un senso ai sogni che hai avuto di recente, così come ai messaggi che stanno cercando di consegnare.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 28 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: Venerdì e parte del sabato la Luna Vergine attiva la carriera e i risultati nella tua carta. Presta attenzione a come ti senti sulla tua vita professionale e se ci sono cambiamenti che devi apportare, affrontali con coraggio. Sabato pomeriggio la luna si sposta in Bilancia e attiva amicizia e incontri sociali. Organizza una gita divertente con la tua tribù e lascia che la compagnia delle persone che ami ti sollevi. Se qualcuno diventa irritabile a causa dell'opposizione Marte / Luna, non prenderla sul personale.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 28 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Vergine evidenzia l'avventura nella tua carta di venerdì e parte di sabato, quindi preparati a esplorare modi per espandere i tuoi orizzonti. Ordina in una cucina di un'altra cultura, guarda un film con i sottotitoli o prova qualcosa che non hai mai provato prima. Sabato pomeriggio la luna si sposta in Bilancia ed evidenzia obiettivi e risultati professionali, è un buon momento per valutare la tua carriera e vedere dove stanno le cose. L'opposizione Marte / Luna può mettere i nervi al limite, quindi cammina con attenzione ovunque tu vada.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 28 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna Vergine attiva le risorse condivise nella tua carta il venerdì e il sabato mattina. È un momento meraviglioso per un progetto comune, che ti piacerà entrambi. Potresti anche voler esaminare conti congiunti e proprietà in comproprietà e assicurarti che tutto sia in ordine. La luna si sposta in Bilancia sabato pomeriggio, attivando l'avventura e il viaggio. Non hai bisogno di un passaporto o di una valigia, solo un po 'di creatività e volontà di esplorare nuove cose.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 26 GIUGNO - 28 GIUGNO 2020

Oroscopo del weekend Pesci : Venerdì e sabato mattina La luna in Vergine attiva la partnership nella tua carta, rendendo il romanticismo una possibilità distinta. Accendi candele, raffredda il vino e goditi il ​​tuo tempo insieme. Sabato pomeriggio la luna si sposta in Bilancia, mettendo in evidenza le risorse condivise. È un ottimo momento per intraprendere un progetto comune, tieni presente che la luna è di fronte a Marte, quindi gli animi possono divampare e l'irritabilità è una possibilità. Essere consapevoli di ciò ti consente di evitare disaccordi e rimanere concentrato sul lavoro di squadra.