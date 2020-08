Oroscopo del weekend 28 agosto e 30 agosto per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 28 agosto e 30 agosto : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 28 agosto e domenica 30 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Con il tuo pianeta dominante, Marte in Ariete, in contrasto con Saturno in Capricorno, potresti sentirti intrappolato tra la proverbiale roccia e il martello. La luna in Capricorno si schiera con Saturno questo fine settimana, quindi puoi anche arrenderti e prenderti cura delle tue preoccupazioni professionali e mondane perché non si allenteranno finché non lo farai. Domenica, quando la Luna dell'Acquario illumina la tua undicesima casa dell'amicizia, pianifica un po 'di tempo nel patio con i tuoi amici. Una lettura con un sensitivo del consiglio di carriera può aiutarti a stabilire le priorità e tracciare un piano chiaro.

TORO OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Toro : Le tue convinzioni e approcci alla vita più convenzionali sono in fase di revisione poiché la Luna Capricorno illumina uno stellium di pianeti retrogradi in Capricorno nella tua nona casa della mente superiore, dell'espansione e dell'avventura. Sebbene il Capricorno non sia necessariamente avventuroso, è motivato a ottenere riconoscimento e successo e farà ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi che contano di più. Tutto questo deve essere esaminato questo fine settimana. Una lettura con uno psichico del percorso di vita può aiutarti a esaminare ed esplorare le direzioni della vita e i temi che ti parlano in modo più potente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Se sei stato preoccupato della tua eredità e dell'impatto che la tua vita sta avendo, puoi ringraziare lo stellium dei pianeti retrogradi del Capricorno che transitano nella tua ottava casa. Ciò si intensifica questo fine settimana con la Luna Capricorno che illumina questo settore del tuo tema, comprese le risorse condivise e le finanze comuni. Queste cose non saranno ignorate, quindi prenditi cura di loro in modo da poter goderti l'influenza ottimista della Luna dell'Acquario domenica. Una lettura con un medium sensitivo può metterti in contatto con un antenato che ha un messaggio importante per te.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : Non riesci a smettere di pensare alle relazioni e agli impegni, inclusi i tuoi o, se sei single, il tipo che vuoi attirare nel tuo futuro. Per questo, puoi ringraziare lo stellium dei pianeti retrogradi in Capricorno nella tua settima casa di collaborazione, rafforzata dalla Luna Capricorno. Evitare le situazioni non fa crescere, quindi voltati e affronta le lezioni che l'Universo ti sta portando. Ciò ti consentirà di goderti l'energia edificante della Luna in Acquario domenica.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO – 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Leone : Il tuo benessere, le tue abitudini, le tue abitudini e in particolare le tendenze verso il maniaco del lavoro e l'esaurimento sono in fase di revisione in questo momento con uno stellium di pianeti retrogradi del Capricorno che attiva la tua sesta casa. Questo tema è sottolineato ed evidenziato dalla Luna Capricorno questo fine settimana, quindi fai attenzione a come ti prendi cura di te stesso. Se c'è spazio per migliorare, fallo in modo che le tue lezioni non diventino dolorose o difficili. L'Universo è un insegnante paziente ma alza la posta ogni volta che una lezione viene ignorata.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : Con uno stellium di pianeti retrogradi in Capricorno uniti dalla luna, che attivano tutti la tua quinta casa, prendi molto sul serio il divertimento. Anche quando pratichi sport o un hobby tendi a scegliere quelli che richiedono autodisciplina. Tanto per il gusto di farlo, metti da parte il duro lavoro e i risultati questo fine settimana e goditi il ​​tipo di divertimento sfrenato che hanno i bambini. All'inizio potresti sentirti sciocco e impacciato, ma il rinnovamento che sperimenterai ne varrà la pena. Una lettura con un sensitivo del consiglio di carriera può rassicurarti e aiutarti a rilassarti abbastanza da divertirti.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La tua attenzione sulla casa e sulla famiglia si approfondisce quando la Luna Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti retrogradi nella tua quarta casa questo fine settimana. Se hai rimandato i compiti, incluso il collegamento con la famiglia, la luna ti stimolerà fino a quando non ti arrenderai, quindi perché non affrontare le cose subito? Allora potrai divertirti davvero domenica mentre la spensierata Luna dell'Acquario illumina la tua quinta casa di passione, divertimento e romanticismo. Una lettura con un medium sensitivo può portarti un messaggio che ti aiuterà ad affrontare un membro della famiglia difficile.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO – 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Con la Luna Capricorno che si unisce a uno stellium di pianeti retrogradi che attivano la comunicazione e gli studi, siete tutti lavoro e non molto gioco. Le tue idee sono pratiche e hai la spinta a metterle in pratica; la buona notizia è che tutti i segnali indicano il successo; tuttavia, potresti aver bisogno di una pausa mentale prima di friggere i tuoi circuiti! L'incoraggiante luna in Acquario di domenica è solo il biglietto, quindi prenota un po 'di tempo nel patio con amici e familiari, rilassati e goditi una giornata. Una lettura con un sensitivo per i consigli sulla carriera può aiutarti a rilassarti.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti retrogradi, concentrando una montagna di energia su affari materiali, denaro, risultati e successo nel tuo tema. Stai facendo grandi passi in avanti e stai facendo un lavoro meraviglioso con la tua coscienza di prosperità, e anche se questo può essere un momento difficile dal punto di vista finanziario, mantieni la concentrazione su ciò che vuoi manifestare, metti il ​​necessario lavoro sulle gambe e l'Universo ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. La spensierata Luna dell'Acquario offre una pausa tanto necessaria la domenica, quindi rilassati e divertiti.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: Mentre la Luna Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti retrogradi questo fine settimana nella tua prima casa, sei profondamente coinvolto nel business della ridefinizione di te stesso e della tua vita. Tutto è in fase di revisione e, come una casa in fase di ristrutturazione, potrebbero esserci polvere, macerie e un po 'di caos ovunque. Nessun problema però. Una volta fatto, ne sarà valsa la pena. La Luna in Acquario di domenica fornisce una bella energia edificante; prenditi un po 'di tempo, rilassati e divertiti.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti retrogradi attivando sogni, visioni e mente subconscia. Non puoi fare a meno di notare l'intuizione e i messaggi che ti arrivano in ogni sorta di modi sottili proprio ora, dalla selvaggia sincronicità agli stessi numeri quadrupli sull'orologio digitale; tutto ha un significato più profondo e stai estraendo l'oro mistico. La luna in Acquario di domenica sposta l'energia solo un po 'e sei in grado di trasformare l'introspezione in estroversione, rilassarti e divertirti. Una lettura con un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti a capire quel sogno sconcertante.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 30 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La Luna Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti retrogradi, creando un'enorme concentrazione sulle tue ambizioni, obiettivi, networking e connessioni di gruppo. Stai facendo progressi reali e i tuoi sforzi stanno portando al successo. Prenditi un po 'di pausa e consenti alla Luna in Acquario di domenica di aiutarti a rilassarti e goderti un po' del frutto del tuo lavoro. Che senso ha lavorare così duramente se non ti dai mai la possibilità di apprezzare e goderti la vendemmia?