Oroscopo del weekend 31 luglio e 2 agosto per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 31 luglio e 2 agosto : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 31 luglio e domenica 2 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Dai un'occhiata ai tuoi obiettivi professionali, opportunità e realizzazioni questo fine settimana mentre la Luna Capricorno si muove attraverso la tua decima casa di carriera, successo e successo. Probabilmente sarai soddisfatto di ciò che vedi, ma in caso contrario, hai tutta l'energia di cui hai bisogno per apportare le modifiche e le modifiche necessarie. Domenica la Luna dell'Acquario attiva la tua undicesima casa di amici e incontri sociali, quindi organizza un po 'di tempo nel patio con i tuoi amici.

TORO OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti nella tua nona casa di espansione, viaggio e avventura questo fine settimana. Se hai giocato con l'idea di uscire di città o fare qualcosa di nuovo ed eccitante, questo è il fine settimana che stavi aspettando. Anche se non puoi fare una crociera o visitare l'Europa, puoi fare una versione ridotta e magari noleggiare un kayak o ordinare di uscire dal ristorante francese dall'altra parte della città.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Questo fine settimana l'attenzione è focalizzata sulle risorse condivise con la Luna Capricorno che unisce uno stellium di pianeti nella tua ottava casa. Revisione di conti congiunti e proprietà in comproprietà. Per divertimento, metti la testa insieme al tuo altro significativo e crea un progetto o due su cui puoi unirti e manifestare in modo creativo in futuro. Domenica la luna si sposta in Acquario e ti prega di uscire e giocare. Fai qualcosa di nuovo che non hai mai fatto prima.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti nella tua settima casa di associazione, intensificando le tue lezioni nelle relazioni. Questo transito sottolinea anche l'importanza di mantenere e sostenere la tua connessione e relazione con te stesso. Domenica la luna si sposta in Acquario e mette in evidenza l'amicizia, nonché le risorse condivise e tutti i progetti comuni che hai con un altro. Tendi a perderti quando sei con gli altri, quindi sii consapevole e ricorda che anche i tuoi bisogni e desideri contano.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO – 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti incentrati su salute, lavoro, cura di sé e benessere. Con una sesta casa piena di energia, non puoi ignorare quanto bene o in che modo le tue abitudini, routine e stile di vita influenzano il tuo benessere generale. Con Mercurio che evidenzia la dodicesima casa dell'annullamento di sé, potresti voler guardare a tutto ciò che deve essere affrontato comportando comportamenti di dipendenza. È una potente opportunità per apportare cambiamenti importanti nella vita che stai vivendo.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La tua quinta casa di creatività, romanticismo e divertimento è evidenziata dalla luna in Capricorno che si unisce a un potente stellium di pianeti, insistendo sul fatto che sviluppi il tuo lato creativo. Potresti lottare con l'autocritica che ti blocca e potresti pensare a te stesso come non creativo, ma sarebbe un errore. Ed è un errore che puoi annullare ora che hai un comando dalla tua Anima per sviluppare questo lato di te stesso.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna Capricorno brilla sulla tua quarta casa di casa e famiglia dove si unisce a uno stellium di pianeti che praticamente ti richiede di concentrarti su tutte le cose domestiche. Non ha senso combattere così forte energia, quindi tuffati nelle arti domestiche, innaffia un po' di comunicazione sulla tua famiglia e tendi al focolare e alla casa. Domenica la Luna dell'Acquario ti invita a estrarre i tuoi mezzi creativi preferiti e impegnarti a divertirti ed esprimere il tuo lato creativo.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO – 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Questo è un periodo di intensa concentrazione e apprendimento intorno a tutte le questioni relative al denaro e alle finanze per te, e la Luna Capricorno aggiunge ancora un altro aiuto al tuo piatto. La luna si unisce a uno stellium di pianeti che attivano la tua seconda casa di affari materiali, e con un quadrato di Marte in Ariete, vuoi assicurarti di non spendere troppo, o tentare di curare le tue emozioni facendo acquisti d'impulso.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La luna in Gemelli brilla intensamente nella tua settima casa di associazione venerdì e ti invita a pianificare qualcosa di divertente, edificante e persino esilarante per un appuntamento notturno; è richiesto un po 'di avventura. Quindi le cose diventano decisamente più intime il sabato e la domenica quando la luna unisce il sole, Mercurio e Vesta in Cancro nella tua ottava casa di connessioni profonde e risorse condivise. Fai sapere alla tua amata quanto significano per te e quanto ti importa.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: Rapporti di ogni genere fanno parte del tuo curriculum in questo momento, e la luna in Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti nella tua prima casa di sé, chiedendo di conoscerti dentro e fuori, dall'alto verso il basso. La luna è di fronte a Mercurio nella tua settima casa di società e piazza Marte nella tua quarta casa di famiglia, quindi stai ottenendo una cintura nera nell'arte di relazionarti con te stesso e gli altri.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti nella tua dodicesima casa di spiritualità, affari mistici, sogni e mente subconscia. Per un segno aereo logico, stai ottenendo un corso accelerato nel regno acquoso di sentimenti, sensi e intuizione. La tua scommessa migliore è arrendersi a ciò che l'Universo sta cercando di insegnarti, anche se può metterti a disagio. A lungo termine ti renderà una persona più completa e completa e aumenterà la tua capacità di entrare in empatia con e aiutare gli altri.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 2 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La Luna Capricorno si unisce a uno stellium di pianeti nella tua undicesima casa di gruppi, affari umanitari e amicizia. Stai imparando come uscire dalle tue profondità acquose e diventare parte di un mondo più vasto, e molte lezioni importanti vengono dal lavorare con gruppi e organizzazioni. Mentre preferisci di gran lunga attività solitarie e introverse, sei in grado di fare una differenza positiva nel mondo offrendo le tue capacità e i tuoi talenti a un gruppo o una causa più ampia.