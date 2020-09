Oroscopo del weekend 5 settembre e 6 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 5 settembre e 6 settembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 5 settembre e domenica 6 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE - 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La luna suscita le tue emozioni e Marte ti spinge all'impulsività quando una risposta misurata e silenziosa produrrà un risultato migliore. Per quanto sia difficile frenare il tuo desiderio, sarai sollevato se riuscirai a gestirlo. Con tutta questa energia rovente nella tua prima casa del sé, stai crescendo e imparando di più su chi sei ogni giorno. Sabato, quando Mercurio si sposta in Bilancia, scoprirai di poter parlare più facilmente e chiaramente. Una lettura con un sensitivo chiaroveggente può aiutarti a vedere i risultati delle azioni che vuoi intraprendere.

TORO OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE - 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : Potresti sentirti come se fossi in una pentola a pressione con la Luna in Ariete che gira nel tuo subconscio mentre quadretti i tuoi amici terrestri, lo stellium dei pianeti in Capricorno. Sarà un sollievo vedere la luna lasciare l'Ariete e trasferirsi in Toro domenica! Con Venere che si trasferisce in Leone questo fine settimana, attivando la bellezza e la creatività intorno alla tua casa e al tuo focolare, potresti voler prendere un pennello o investire in cursori in modo da poter spostare i mobili. Una lettura con un sensitivo chiaroveggente può aiutarti a vedere i risultati finali dei tuoi sforzi creativi.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE - 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Ariete attiva gruppi e amicizia nel tuo grafico il venerdì e il sabato, quindi prepara alcuni piani di patio sicuri e socialmente distanziati con la tua tribù. Gli manchi tanto quanto loro! Sabato il tuo pianeta dominante, Mercurio, entra nel segno dell'Aria compatibile Bilancia e mette in risalto la creatività, l'amore e le possibilità romantiche. Esci di casa, sii disponibile e goditi il ​​divertimento e lo scherzo che segue.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE - 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : Con la Luna in Ariete che attiva i risultati nel tuo tema natale e allinea i tuoi pianeti natali in Cancro, potresti sentirti insoddisfatto della tua vita e dei tuoi risultati. Non andarci. Sebbene tutti possano sempre crescere e sviluppare i propri talenti e abilità, non lasciare che un transito difficile ti faccia sentire male con te stesso. Aspetta che la luna si sposti nel Toro domenica e avrai una prospettiva più realistica e ti sentirai molto meglio con te stesso.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE – 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : Il grande evento per te questo fine settimana è l'arrivo di Venere in Leone nella tua prima casa di sé. Presagisce un mese di concentrazione sulla tua autostima, fiducia in te stesso, attrattiva e come cammini nel mondo. Questo è il tuo momento per pavoneggiarti, brillare, fare le cose in grande o tornare a casa, quindi divertiti. Se ci sono progetti e attività creative che vorresti coltivare, chiarisci cosa sono in modo da poterli facilmente far nascere.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE - 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : Potresti provare una fitta di dolore mentre il tuo pianeta dominante, Mercurio, lascia la Vergine e si trasferisce in Bilancia sabato. Per certi aspetti, può anche essere un sollievo, soprattutto per il tuo sistema nervoso super sensibile. Costruisci un po 'di sonno extra e tempo di recupero nel fine settimana. Domenica, con la Luna in Toro compatibile che attiva l'espansione e l'avventura, se puoi fare un bagno nella foresta o camminare sulla spiaggia, tanto meglio.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE - 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: Mercurio si sposta in Bilancia e attiva la tua prima casa del sé sabato, sottolineando la comunicazione, la consapevolezza di sé ed estendendoti nel mondo. Il tuo pianeta dominante, Venere, entra in Leone e attiva gli affari e i gesti umanitari domenica. Il sestile tra questi due pianeti e le loro posizioni nella tua carta potrebbe renderti una potente forza del bene e ispirarti a fare un passo avanti e fare la differenza nel mondo.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE – 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna in Ariete ti invita a dare un'occhiata alla salute e al benessere e valutare quanto bene ti stai prendendo cura di te stesso in questi giorni. Si concentra anche sull'occupazione e sulla tua soddisfazione, o meno, con il tuo lavoro e il lavoro che stai facendo. Domenica, la luna si sposta in Toro e illumina le relazioni e la tua connessione con gli altri; un quadrato a Venere può indicare una certa tensione e disarmonia con il tuo partner. Potresti voler controllare con loro e vedere come stanno.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE - 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : Il quadrato tra la Luna in Ariete e lo stellium dei pianeti in Capricorno potrebbe indicare una strada rocciosa per te questo fine settimana quando si tratta di romanticismo. Gli animi possono divampare e l'irritabilità potrebbe essere la partita che accende le cose. Allontanati se aiuta a evitare un'esplosione. Domenica, quando la luna si sposta nel Toro, l'attenzione si sposta sul tuo rapporto con te stesso, sulle tue abitudini, routine e stile di vita e su come ti prendi cura di te stesso.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE - 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: Pallade in Capricorno va direttamente nella tua prima casa di sé sabato. Dopo un esame approfondito della tua vita, del tuo cammino nel mondo e di chi sei veramente, è pronta ad aiutarti ad andare avanti con coraggio, forza, forza d'animo e una profonda fiducia in te stesso. Anche un quadrato della Luna in Ariete serve solo a evidenziare i tuoi talenti, abilità e capacità creative. Una lettura con un sensitivo della carriera può aiutarti a sfruttare al meglio il transito di Mercurio attraverso la tua decima casa di carriera e successo questo mese. Questa è un'energia e un'opportunità da non perdere.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE - 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La luna si sposta in Toro, attivando casa e famiglia, e Venere si sposta in Leone, evidenziando la collaborazione; le relazioni diventano il fulcro per te questo fine settimana. Prenditi cura del tuo focolare e della tua casa; le fondamenta e le radici della tua vita, come ogni pianta in crescita, hanno bisogno di essere annaffiate e curate per produrre frutti. Lo stesso vale per la tua relazione romantica. Senza un'adeguata cura nulla fiorisce, quindi datti da fare per mostrare alle persone che ami quanto significano per te.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 5 SETTEMBRE - 6 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La Luna in Toro attiva la comunicazione nella tua carta questo fine settimana e Pallade va direttamente nella tua undicesima casa degli affari umanitari. Questo crea una potente energia per intensificare, parlare e usare la tua voce e il tuo potere personale per fare la differenza in questo mondo. Non essere timido e non giocare in piccolo; hai una natura incredibilmente compassionevole e un cuore amorevole che fa una differenza positiva nella vita di chiunque abbia la fortuna di conoscerti. Una lettura con uno psichico del percorso di vita può aiutarti a fare scelte sagge mentre guardi le opzioni davanti a te.