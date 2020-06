Oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 15 giugno al 21 giugno col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventerà retrogrado in Gemelli venerdì (fino all'11 luglio), il che può confondere i tuoi piani e le conversazioni nelle prossime tre settimane. Fondamentalmente, spingerà i tuoi processi di pensiero verso l'interno, rendendo difficile pianificare in anticipo o pensare logicamente. Questo fine settimana, il Solstizio d'estate e l'accompagnamento dell'eclissi solare di nuova luna in Cancro indicano il lancio dell'estate, insieme a una nuova prospettiva sulla tua vita domestica. Questo è un momento eccellente per un appuntamento accogliente con il tuo tesoro o alcuni amici intimi. Parla con un amore psichico per scoprire cosa c'è davanti al tuo cuore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Toro : I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventerà retrogrado in Gemelli venerdì (fino all'11 luglio). Questa influenza può interferire con il tuo pensiero e le comunicazioni che coinvolgono il tuo denaro o autostima. Al contrario, questo è un buon momento per diventare consapevoli delle chiacchiere negative che ostacolano la tua fiducia o il tuo potere di guadagno. Questo fine settimana, il Solstizio d'estate accompagna l'eclissi solare di nuova luna in Cancro, che annuncia un nuovo ciclo di apprendimento e comunicazione. Cerca un argomento che catturi il tuo interesse e alla fine illumini un nuovo percorso. Un ammiratore che apprezza il tuo potere mentale può catturare anche il tuo interesse.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventa retrogrado nel tuo segno venerdì (fino all'11 luglio). Ora è il momento di rivedere i processi di pensiero e le comunicazioni per vedere se supportano i tuoi sogni. Le chiacchiere negative dovrebbero essere gettate fuori dalla finestra; tuttavia, fare piani durante questo periodo può comportare una revisione dopo tre turni diretti di Mercurio. Questo fine settimana, il Solstizio d'estate accompagna l'eclissi solare di nuova luna in Cancro, che annuncia un nuovo ciclo nel tuo regno di denaro e autostima. Considera di contattare un sensitivo d'amore per scoprire cosa significa questo per una relazione.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventerà retrogrado in Gemelli venerdì (fino all'11 luglio). Questa influenza trascinerà i tuoi pensieri nel passato, rendendolo un momento eccellente per l'introspezione per ottenere informazioni su ciò che è nella tua mente. Ancora meglio, il Solstizio d'estate accompagnal'eclissi solare di nuova luna nel tuo segno questo fine settimana, che annuncia il lancio dell'estate, insieme a un nuovo ciclo nella tua vita personale. Essere chiari su ciò che vuoi aiuterà a chiarire la strada per manifestarlo, quando sarà il momento giusto.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Leone : I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventerà retrogrado in Gemelli venerdì (fino all'11 luglio). Questa influenza può interrompere le tue comunicazioni con amici o gruppi, quindi assicurati di ricontrollare i tuoi piani sociali nelle prossime tre settimane. Questo fine settimana, il Solstizio d'estate accompagna la l'eclissi solare di nuova luna in Cancro, che non solo lancerà la stagione estiva, ma illuminerà anche tutte le sensazioni che hai che limitano i tuoi progressi. Principalmente, si tratta di diventare consapevoli di dove ti impedisci di andare avanti nei tuoi sogni.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventerà retrogrado in Gemelli venerdì (fino all'11 luglio), il che può rovinare i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono la tua carriera. Da un punto di vista più personale, il Solstizio d'estate accompagnal'eclissi solare di nuova luna in Cancro questo fine settimana, che annuncia l'inizio dell'estate, insieme a un nuovo ciclo di socializzazione. Ora è il momento di connettersi ad un livello più profondo con amici e gruppi, ma avviare una nuova attività o stabilire nuovi contatti sarà difficile durante Mercurio retrogrado. Considera di contattare un sensitivo d'amore per scoprire come queste influenze possono influenzare le tue relazioni.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventerà retrogrado in Gemelli venerdì (fino all'11 luglio). Questa influenza intelligente incoraggia una revisione delle tue convinzioni spirituali, ma può interrompere i tuoi piani, in particolare quelli che coinvolgono viaggi o istruzione. Questo fine settimana, il Solstizio d'estate accompagna l'eclissi solare di nuova luna in Cancro, che rafforzerà i tuoi obiettivi a lungo termine. Forse stai considerando il passaggio nella tua carriera o stai portando la tua relazione al livello successivo. Penserai anche più seriamente all'impegno e al significato per il tuo futuro. Un amore psichico può illuminare il futuro quando si tratta di una relazione.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventerà retrogrado in Gemelli venerdì (fino all'11 luglio). Ora è il momento di analizzare come esprimi le tue emozioni più profonde. Ti apri prontamente alle persone più vicine a te o ti spegni quando ti senti vulnerabile? Inoltre, considera ciò che avresti bisogno di rilasciare (un'emozione, un atteggiamento, una convinzione,) per migliorare le tue comunicazioni. Questo fine settimana, il Solstizio d'estate che accompagna l'eclissi solare di nuova luna in Cancro annuncia il lancio dell'estate, insieme a un nuovo ciclo spirituale. Sarai in perfetta sintonia con la tua guida interiore, quindi fai attenzione ai tuoi sospetti.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventerà retrogrado in Gemelli nel regno della tua partnership venerdì (fino all'11 luglio). Questa influenza incoraggia una revisione della tua mentalità che coinvolge il matrimonio, l'impegno e la condivisione, insieme a come comunichi con le persone più vicine a te. Stai comunicando dal cuore, Sagittario? Questo fine settimana, il Solstizio d'estate accompagna l'eclissi solare di nuova luna in Cancro, che annuncia un nuovo ciclo di trasformazione emotiva. Questo può essere intenso se sorgono sentimenti che devono essere guariti o rilasciati. Considera di contattare un sensitivo d'amore per scoprire come queste influenze possono influenzare le tue relazioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventerà retrogrado in Gemelli venerdì (fino all'11 luglio). Ora è il momento di pensare al tuo lavoro, alla salute o alle attività di volontariato per vedere se sei sulla strada giusta. Tuttavia, l'energia retrograda può anche incasinare i tuoi piani e le tue comunicazioni, specialmente sul posto di lavoro. Questo fine settimana, il Solstizio d'estate accompagna l'eclissi solare di nuova luna in Cancro, che annuncia una nuova prospettiva sul matrimonio, l'impegno e / o l'uguaglianza in una relazione. Se sei solo, potresti incontrare qualcuno compatibile, ma tieni presente che Mercurio retrogrado potrebbe rallentare le cose.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : I principali eventi cosmici accadranno verso la fine della settimana, a partire da Mercurio che diventerà retrogrado in Gemelli nel tuo regno romantico venerdì (fino all'11 luglio). Durante questo periodo, potresti pensare di fare due passi indietro per ogni passo in avanti quando si tratta di una relazione. Il lato positivo è che sei incoraggiato ad analizzare la tua mentalità e le comunicazioni con il tuo amante e / o i tuoi figli per vedere se sono necessari miglioramenti. Questo fine settimana, il Solstizio d'estate accompagna l'eclissi solare di nuova luna in Cancro, che annuncia un nuovo ciclo nel tuo regno di servizio, lavoro e benessere. Se sei solo, un'attività salutare o utile può portare un ammiratore.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 GIUGNO AL 21 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Le influenze verso la fine della settimana possono svolgere un ruolo nel romanticismo. Il primo è Mercurio che diventa retrogrado in Gemelli venerdì (fino all'11 luglio), che può rovinare i tuoi piani personali e le comunicazioni. Ma l'evento principale si svolge questo fine settimana, quando il Solstizio d'estate e l'eclissi solare di nuova luna in Cancro annunciano un nuovo ciclo nella tua quinta casa amante del divertimento. Sei fortunato! Il romanticismo e / o la ricreazione prenderanno il comando della tua vita, rendendolo il momento ideale per rendere più piccante il tuo rapporto o connettersi con un potenziale amante. Tieni presente che Mercurio retrogrado potrebbe ritardare l'avvio di una nuova relazione.