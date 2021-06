Oroscopo di oggi 11 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 11 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 11 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : Svelare i misteri di chi sei sarà il tuo passatempo preferito quando Mercurio entrerà nei Pesci e nella tua mistica dodicesima casa. A causa di un'imminente retrograda, Mercurio trascorrerà un periodo insolitamente lungo scandagliando le profondità della tua psiche e rivelando aspetti nascosti di te stesso. Fino al 28 marzo, contemplerai di più e dirai meno di quello che stai pensando. Sarai molto in sintonia con le energie spirituali. Quindi, i tuoi sogni saranno succosi e istruttivi.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro: Farai il tuo miglior brainstorming tra amici e in gruppi ora che l'intelligente Mercurio è in Pesci e nella tua undicesima casa comune. A causa di un'imminente retrograda, Mercurio trascorrerà qui un periodo di tempo insolitamente lungo, permettendoti di passare molto tempo interagendo con le persone con cui entri in risonanza. Fino al 28 marzo sarai particolarmente attratto da coloro che condividono i tuoi interessi creativi o spirituali. Al lavoro e durante il tempo libero, è un momento eccellente per collaborare e mettere in comune i tuoi talenti e le tue risorse.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Le tue parole attireranno sicuramente l'attenzione del tuo capo, Mercurio, in Pesci e nella tua decima casa pubblica. A causa di un retrogrado imminente, Mercurio trascorrerà un periodo di tempo insolitamente lungo in questo regno che regola anche la reputazione e la carriera. Fino al 28 marzo, il tuo modo creativo di trasmettere le tue idee può aiutarti a fare progressi con le trattative commerciali. È inoltre possibile creare un ronzio intorno a progetti importanti. Sia che tu stia parlando pubblicamente o vendendo le tue idee in un modo più informale, sarai un successo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: La tua curiosità è stimolata da Mercurio. A causa di un passato che diventa imminente, Mercurio trascorrerà un periodo di tempo insolitamente lungo che ti spinge a saperne di più sulle cose che ti interessano. Potresti essere attratto dal prendere una lezione o intraprendere un viaggio in una località lontana. Anche conoscere meglio un percorso spirituale potrebbe essere di interesse. Se possiedi già conoscenze specialistiche, potresti essere ispirato a insegnare o condividere ciò che sai attraverso un'impresa editoriale.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone: Sarai il custode segreto designato mentre Mercurio si trasferisce in Pesci e nella tua misteriosa ottava casa. A causa di un passato che diventa imminente, Mercurio trascorrerà un periodo di tempo insolitamente lungo in questo regno di intense esperienze ed emozioni elevate. Alcune persone ti affideranno i loro segreti più profondi, molti dei quali ruotano intorno al sesso o al denaro. Sarai un genio quando si tratta di gestire gli affari di altre persone perché si può essere sicuri di mantenerlo riservato e non è probabile che tu sia scioccato dalle polemiche. Se la conoscenza è potere, sarai regina o re.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: Farai del tuo meglio quando avrai allineato con il tuo compagno o un importante alleato di affari ora che Mercurio è in Pesci e nella tua zona di partnership. A causa di un passato che diventa imminente, Mercurio trascorrerà un periodo di tempo insolitamente lungo in questo regno dell'interazione uno contro uno. Fino al 28 marzo avrai un sacco di tempo per discutere di questioni relazionali e anche per collaborare a progetti importanti. In tutte le aree, trarrai vantaggio dal feedback che un partner fidato o un alleato può fornire.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: Sul posto di lavoro, sarai un pensatore creativo ora che Mercurio è in Pesci e nella tua casa di lavoro. A causa di un retrogrado imminente, Mercurio trascorrerà un periodo di tempo insolitamente lungo in questa area più produttiva dello schema. Fino al 28 marzo sarai impegnato a parlare con i colleghi dei tuoi attuali compiti e a tracciare modi più efficienti e interessanti per fare le cose. Questo può essere un periodo impegnativo durante il quale dovrai destreggiarsi tra diversi progetti importanti, quindi dovrai organizzarti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione: Il tuo pensiero sarà super creativo e ti esprimerai con un tocco drammatico ora che Mercurio è nei Pesci magici e nel regno che governa il romanticismo, la creatività, l'intrattenimento e i bambini. A causa di un retrogrado imminente, Mercurio trascorrerà un periodo di tempo insolitamente lungo in questa zona più giocosa del tuo grafico. Fino al 28 marzo sarai impegnato con le persone, i progetti e i passatempi che ti daranno gioia. Esprimerai liberamente il tuo affetto e darai un senso di divertimento a tutto ciò che fai. Queste qualità ti possono fare una buona presa, quindi puoi socializzare se sei single.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario: La tua visione dell'amore potrebbe essere temporaneamente distorta. La Luna che illumina il tuo regno romantico sta risvegliando il tuo desiderio, ma uno scontro con Venere può innescare sia il bisogno che la resistenza quando si tratta di condividere il proprio cuore. Da un lato, stai desiderando un po' di romanticismo e divertimento, ma essere aperto a una connessione profonda potrebbe essere alla tua portata oggi. O forse hai dei dubbi sulla tua capacità di attrarre qualcuno di speciale. In ogni caso, entrare in contatto con il tuo cuore ti permetterà di vedere la verità.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Le tue emozioni sono in alto quando si tratta della tua vita domestica. La Luna che viaggia attraverso il tuo regno di casa e famiglia può intensificare il tuo bisogno di comfort e sicurezza. Tuttavia, uno scontro con Venere nel tuo segno può distorcere la tua percezione di una relazione, molto probabilmente con un membro della famiglia. Soprattutto, Venere riguarda l'amore, ma può innescare la solitudine o il bisogno se ti senti non supportato da qualcuno a cui tieni. Chiedere ciò di cui hai bisogno dalla persona coinvolta sarebbe un passo nella giusta direzione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Il tuo dojo mentale raggiungerà il picco ora che Mercurio è in Pesci e il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. A causa di un retrogrado imminente, Mercurio trascorrerà un periodo di tempo insolitamente lungo che potenzia la tua voce (sia verbale che scritta), dandoti un sacco di tempo per raccontare la tua storia. Fino al 28 marzo, farai bene i progetti che riguardano la scrittura e il parlare in pubblico. Sarai anche molto concentrato quando studi e ricerca informazioni. Un flusso costante di commissioni, viaggi brevi e interazioni estemporanee renderà questo un periodo impegnativo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Delegare può diventare il tuo forte ora che Mercurio è in Pesci e nella tua casa di denaro e possedimenti. A causa di un retrogrado imminente, Mercurio trascorrerà un periodo di tempo insolitamente lungo nel tuo regno materiale. Fino al 28 marzo userai intelligenza e intuizione per tracciare le tue migliori mosse finanziarie. Raccogliere informazioni sul panorama professionale può prepararti a negoziare per un aumento. Le tue eccellenti capacità contrattuali possono anche renderti un maestro nell'acquisto o nella vendita.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi lunedì 11 febbraio 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.