Oroscopo di oggi 11 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 11 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: mentre la luna passa dall'Acquario socievole ai Pesci pacifici, bramerai un po 'di solitudine. Non lasciare che il tuo momento di tranquillità sia sfruttato da una persona loquace nella tua cerchia (forse un Gemelli). Ti meriti di avere un po 'di tempo per te stesso.

Amore / amicizia: possedere i passi falsi può fare molto per curare una frattura con un amico o il tuo partner. Il sole in Gemelli comunicativi che attira il guaritore ferito Chirone nel tuo segno può ispirarti a fare ammenda. Approfondendo il motivo per cui fai ciò che ti può aiutare a cambiare il comportamento indesiderato, che a sua volta migliora il modo in cui ti relazioni con le persone. È tutto al servizio di essere il tuo io migliore.

Carriera / Finanza: comunicare le tue idee può essere una sfida quando ci sono così tanti dettagli del tuo concetto che devi ancora capire. Con il Sole Gemelli nel tuo regno mentale che squarcia l'illusoria Nettuno, potresti chiederti se sei sulla strada giusta. Le discussioni possono diventare confuse. Invece di ottenere chiarezza, si finisce per essere più confusi di prima. Potrebbe essere necessario tornare al tavolo da disegno e perfezionare i punti più fini del piano. Fino a quando ciò non accadrà, meno ne sarà detto, meglio sarà.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che aspira Vesta dedicata nel tuo regno domestico, tenere accesi i fuochi domestici è estremamente importante. Ciò significa tendere alle relazioni familiari e mettere le cose in perfetta forma.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la luna si sposta nei mistici Pesci e nella tua zona di amicizia, vorrai stare con le persone con cui risuoni. Un Cancro empatico potrebbe essere in cima alla tua lista. È super gratificante passare del tempo con qualcuno che ti prende.

Amore / amicizia: non lasciare che il volubile Gemelli Sole che squarcia la fantasiosa Nettuno ti attiri a spendere di più nella socializzazione di quanto tu possa permetterti. Il tuo amore per il lusso potrebbe significare guai. Una gita con gli amici potrebbe essere più costosa di quanto ti aspettassi, soprattutto se stai cercando di tenere il passo con persone che hanno un gusto stravagante. Di solito sei piuttosto intelligente riguardo ai soldi. Saggia e fai le scelte giuste.

Carriera / Finanza: vale la pena esaminare la paura di non averne abbastanza. Il Sole Gemelli nella tua zona monetaria che aspira al guaritore ferito Chirone è un appello a rivendicare il tuo potere da quella che a volte può essere una paura paralizzante. Non puoi sempre controllare cosa accadrà in futuro; tuttavia, puoi fidarti di essere più resiliente e meglio attrezzato per gestire sfide finanziarie inaspettate rispetto alla maggior parte delle persone. Concediti un po 'di credito e smetti di preoccuparti di cose che non puoi controllare.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Pesci che contatta Vesta dedicata nella tua zona di comunicazione, una conversazione può rivelare quanto tu e un tuo amico siete devoti al benessere reciproco. Sei leale come viene, quindi non sorprende che un amico ti dia le spalle.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando la luna è in cima alla tua carta, brami l'attenzione. Vuoi che il mondo veda cosa puoi fare. Allo stesso tempo, potresti sentirti vulnerabile. Un Cancro può aiutarti a valutare se è il momento giusto per esporti.

Amore / Amicizia: non sei uno che sparisce o non siedi pigramente quando un amico ha un problema. Con il sole nel tuo segno che attira il guaritore ferito Chirone nella tua zona di amicizia, sarai ispirato a trovare un modo di aiutare. Un approccio semplice può essere scoraggiante. Potrebbe essere necessario ballare delicatamente attorno al problema fino a quando il tuo amico non si sente a suo agio ad aprirsi. Continua a farlo. È importante supportare le persone a cui tieni.

Carriera / Finanza: con il sole nel tuo segno che squarcia la fantasiosa Nettuno in cima alla tua carta, potresti preoccuparti di come sei percepito nella tua comunità o cerchia professionale. Forse non ti senti sicuro di te? O forse c'è qualcosa nel tuo aspetto che distrae o imposta il tono sbagliato? Ammettiamolo, i tuoi gusti possono essere un po 'eccentrici. Se vuoi che il tuo look dica che intendi affari, dovrai vestirti per la parte.

Crescita personale / spiritualità: ogni ciclo lunare offre una nuova possibilità per approfondire la tua conoscenza spirituale. Mentre la luna passa dalla tua casa di coscienza superiore al tuo settore di reputazione, qualcuno può prendere atto della tua evoluzione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la tua vibrazione assume un tono più spirituale mentre la luna passa in Pesci mistici. Oggi sei alla ricerca di un significato. Sfortunatamente, la saggezza che cerchi potrebbe essere sfuggente. Anche un Gemelli perspicace potrebbe essere tanto al buio quanto te.

Amore / Amicizia: con il tuo sovrano, la luna, contattando l'asteroide Vesta nel tuo segno, devi essere necessario. È per questo che andrai lontano per essere lì per i tuoi cari. Interpretare il messaggio fa parte del tuo trucco, quindi ti dà un senso di scopo. Fai attenzione a non trascurare l'auto-cura nel processo.

Carriera / Finanza: il sole dei Gemelli intelligenti e la tua dodicesima casa nascosta che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua zona di carriera è un invito a lavorare in silenzio dietro le quinte per migliorare la tua reputazione. Ciò potrebbe significare affrontare passi falsi o migliorare le tue abilità. Per ora, tienilo basso. Dopo aver girato un angolo, puoi decidere se attirare l'attenzione.

Crescita personale / spiritualità: il sole nei Gemelli mentali che squadrano Nettuno nella zona delle tue credenze potrebbe causare una crisi spirituale. Potresti avere difficoltà a trovare il significato dietro un episodio confuso nella tua vita. Più si tenta di comprenderlo, più si confonde. In momenti come questi, anche la guida più perspicace può non offrire conforto. Anche se, tra qualche giorno, potrebbe suonare vero.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua sensibilità verso gli altri e la consapevolezza dei loro bisogni diventa più intensa mentre la luna passa in Pesci empatici. Potresti essere particolarmente colpito da ciò che sta accadendo con un Cancro. C'è di più in corso di quanto sembri.

Amore / Amicizia: un amico ti ha deluso? Potrebbe sembrare così quando il volubile Sole dei Gemelli nella tua zona di amicizia si scontra con Nettuno scoraggiante. Investi molto tempo ed energie nelle tue amicizie. Quindi, potresti aspettarti che un amico fornisca lo stesso livello di supporto che offri così liberamente. Le tue aspettative non sono realistiche? O potrebbe essere che il tuo amico stia attraversando un momento difficile? Guarda oltre l'ovvio prima di giudicare un amico.

Carriera / Finanza: Mentre la compassionevole Luna dei Pesci si allinea con l'asteroide Vesta nella tua dodicesima casa nascosta, potresti essere spostato per offrire supporto a qualcuno che sta attraversando un momento difficile. Ciò potrebbe comportare un contributo finanziario o lo stoccaggio del loro frigorifero. Non farai grandi storie né proverai ad attirare l'attenzione su di te. Farai il possibile per aiutarti semplicemente perché ti sembra la cosa giusta da fare.

Crescita personale / spiritualità: l'angolo della Luna Pesci rispetto a Chirone nella tua casa di allineamento di coscienza superiore può evidenziare le differenze tra te e le opinioni spirituali di un amico. Con le credenze, non c'è giusto o sbagliato. Fidati dei principi che risuonano per te.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il legame che condividi con una persona speciale (forse un Pesci) sembra un'ancora di salvezza mentre la luna si muove nella tua casa di connessioni faccia a faccia. Quindi, può essere stonante se sono emotivamente non disponibili. È temporaneo. Non prenderlo a cuore.

Amore / Amicizia: mentre l'empatica Luna dei Pesci contatta Vesta nella tua zona di amicizia, il tuo affetto per un amico è palpabile. Essere necessari ai tuoi amici è vitale. È per questo che fai di tutto per essere lì per loro. È tutto al servizio della costruzione della tua visione ideale della comunità. Assicurati che avere le tue esigenze soddisfatte faccia parte del processo.

Carriera / Finanza: lo scontro tra Gemini Sun e Nettuno scoraggiante potrebbe suscitare cattive vibrazioni tra te e il tuo partner o un collega intimo quando non riescono a sostenere le tue ambizioni. Sei intenzionato a raggiungere un traguardo professionale. È un peccato quando qualcuno a cui tieni non apprezza ciò che stai cercando di realizzare. Non lasciarti abbattere né togliere dai tuoi successi. Potrebbero essere invidiosi o, forse, hanno a che fare con problemi che non hanno nulla a che fare con te.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento del sole / Chirone di oggi è un invito ad aprirsi su un argomento che ti fa sentire vulnerabile. Un convoglio con un confidente fidato può rivelare che non sei solo e che i tuoi problemi non sono unici.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: una conversazione (forse con un Gemelli) può aiutarti a visualizzare un problema da una prospettiva più illuminata. Potrebbe essere proprio la cosa che ti aiuta a immaginare un risultato che non potresti capire dal tuo punto di vista limitato. L'apertura è fondamentale.

Amore / Amicizia: nelle relazioni, devi sapere quando passare e quando rimanere in gioco. Il guaritore comunicativo Gemini Sun che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua zona di associazione ti invita a parlare di un problema prima di decidere che non può essere risolto. Ciò potrebbe significare avere una conversazione difficile con il tuo partner o discutere i tuoi problemi di relazione con un amico o una guida di fiducia. Non mollare fino a quando non ci provi.

Carriera / Finanza: con il sole in Gemelli che squadrano il nebuloso Nettuno nella tua zona di lavoro, è facile distrarsi. Potresti supporre di sapere cosa stai facendo solo per scoprire che hai perso la trama. Anche un compito di routine può essere difficile da completare se non gli dai la tua completa attenzione. Controlla il tuo lavoro prima di consegnare un incarico o passare alla fase successiva di un progetto importante.

Crescita personale / spiritualità: raggiungere lo stato desiderato è cruciale quando la luna si allinea con l'asteroide Vesta nel regno che governa la tua reputazione. Ecco perché ti impegnerai a ottenere credibilità nella tua comunità e tra i tuoi colleghi professionisti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: i tuoi poteri creativi sono potenziati mentre la luna si sposta in Pesci artistici e nella tua casa di auto-espressione. Anche la tua atmosfera è piuttosto romantica; tuttavia, non pagherà vedere la tua vita amorosa attraverso occhiali color rosa, specialmente se tu o il tuo partner siete dei Pesci.

Amore / Amicizia: con un sole tagliente / l'allineamento di Nettuno che influenza le tue zone sentimentali e relazionali, potresti sentirti scoraggiato dalla tua vita amorosa. Soprattutto se hai investito molto tempo ed emozioni nell'avvicinarti a qualcuno. Se non ricevi il reso che ti aspettavi, c'è una ragione per questo. Ti conviene dare un'occhiata più da vicino a chi e con cosa hai a che fare. Hai considerato che questa persona potrebbe non essere emotivamente in grado di soddisfare i tuoi desideri?

Carriera / Finanza: esiste più di un modo per affrontare un problema. L'intelligente guaritore ferito Gemelli Sun che aspira Chirone nella tua zona di lavoro ti invita a dare un'occhiata approfondita al problema piuttosto che dare per scontato che tu sappia cosa. Attingere alla corrente sotterranea può aiutarti a creare la soluzione giusta. Se hai intenzione di fare ipotesi su ciò che sta accadendo, supponi che ci sia più da fare di quanto non sembri.

Crescita personale / spiritualità: la creatività si fonde con la visione visionaria mentre l'immaginaria Pesci Luna si allinea con Vesta nella tua casa di coscienza superiore. Artisti e intuitivi possono sentirsi attirati dall'ispirazione divina. Segui la musa.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: La Luna dei Pesci che entra nel tuo regno domestico sottolinea le cose che sono vicine a casa e al cuore. Un Cancro potrebbe essere in attesa di prestare supporto su una questione privata. Non essere troppo orgoglioso di accettarlo. Non puoi gestire tutto da solo.

Amore / Amicizia: il volubile Gemelli Sole che squarcia l'oscuro Nettuno potrebbe rivelare uno scontro tra i desideri della tua relazione e la tua vita familiare. Il sogno di avere tutto felicemente potrebbe sembrare in qualche modo sfuggente. Se sei single, potresti chiederti se una persona su cui tieni d'occhio condivide i tuoi obiettivi domestici e familiari. Queste sono cose essenziali da considerare, ma non è probabile che tu ottenga chiarezza su questi problemi oggi. Rimandare il verdetto fino a quando tutti i fatti non saranno presenti.

Carriera / Finanza: con la compassionevole Luna dei Pesci nel tuo regno domestico che aspira a Vesta dedicata, sei in missione per garantire il comfort e la sicurezza dei tuoi cari. Ciò potrebbe significare cercare un sostegno esterno come prestiti, sovvenzioni o altre forme di assistenza. Non lascerai nulla di intentato nella tua ricerca per assicurarti che siano soddisfatte le esigenze della tua famiglia. Non c'è limite a quanto lontano andrai per le persone che ami.

Crescita personale / spiritualità: il comunicativo Gemini Sole che aspira il guaritore ferito Chirone suggerisce che una conversazione con qualcuno vicino a te potrebbe aiutarti ad allentarti. Prendi appunti su come divertirti e sfruttare al meglio la tua vita.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: usa le tue parole, Capricorno. Con la Luna dei Pesci emotiva nella tua zona di comunicazione, è bello esprimere i tuoi sentimenti. Può anche fare molto per aiutare un Cancro a capire di cosa hai bisogno. Non indossi esattamente il tuo cuore sulla manica.

Amore / Amicizia: se accoppiata, la tua devozione al tuo partner sarà palpabile quando l'emozionante Luna dei Pesci contatterà Vesta nella tua zona di relazione. In effetti, potresti essere ossessionato dall'affrontare i problemi e coltivare la tua unione ideale. Per i single, l'ossessione è orientata a trovare quella persona che si adatta alla tua perfetta immagine di partnership. In entrambi gli scenari, è bene avere degli standard, ma non lasciare che perfetto sia nemico del bene.

Carriera / Finanza: il Sole dei Gemelli nella tua metodica sesta casa quadrando Nettuno oscuro nella tua zona di informazione suggerisce che, non importa quanto coscienzioso sei, i tuoi sforzi potrebbero non essere all'altezza. Potresti scoprire di aver frainteso le istruzioni. Oppure potresti non avere le informazioni necessarie per svolgere correttamente il lavoro. Questo può essere scoraggiante perché non ti piace lasciare le cose disfatte. Più ci provi, più le cose diventano più oscure. Sapere quando riposare.

Crescita personale / spiritualità: un problema in corso sul fronte interno non sarà risolto dall'oggi al domani. Tuttavia, non c'è motivo di arrendersi. A poco a poco, i tuoi continui sforzi cambieranno le cose se continui a farlo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la gestione delle finanze non è il punto di forza. Non è per mancanza di competenze. È perché sei meno materialista della maggior parte delle persone. Tuttavia, non puoi permetterti di essere ignaro delle questioni finanziarie. La guida di un Cancro sensibile può aiutarti a ottenere il valore del tuo denaro.

Amore / Amicizia: avere una conversazione sincera con il tuo interesse amoroso non è sempre facile, ma vale la pena sopportare l'imbarazzo per esprimere come ti senti. Con il supporto del comunicativo Gemini Sun e del guaritore ferito Chirone, aprirti ti darà l'opportunità di affrontare le tue insicurezze e paure. Anche se non senti quello che vuoi sentire, sarà un sollievo sapere dove stanno le cose.

Carriera / Finanza: il Gemelli Sun che squarcia l'oscuro Nettuno può rendere difficile vedere dove vanno i tuoi soldi, in particolare quando spendi per appuntamenti, bambini, hobby e divertimento. Quando ti diverti, tendi a trascurare i punti più fini delle tue finanze. Uno sguardo più attento a ciò che stai pagando potrebbe rivelare costi nascosti. Allo stesso modo, fai attenzione agli addebiti errati. Conta i tuoi dollari con attenzione e salva le tue ricevute. Sarebbe terribile se la negligenza ti rovinasse il divertimento.

Crescita personale / spiritualità: il valore del duro lavoro e dell'adesione non si perde su di te. Con la Luna dei Pesci che aspira Vesta dedicata nella tua zona di produttività, la realizzazione viene dal vedere un compito dall'inizio alla fine. Hai capito tutto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 11 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la luna che si muove nel tuo segno fa rivivere l'artista, il romantico e il mistico in te. Sei una creatura dalle mille sfaccettature, ed è ciò che ti rende così affascinante. Oggi non tutti risponderanno alla tua magia. Non prendere a cuore le critiche di un Gemelli.

Amore / Amicizia: con il volubile Gemelli Sole nel tuo regno domestico che squarcia l'illusoria Nettuno nel tuo segno, potresti preoccuparti di non essere all'altezza delle aspettative dei tuoi cari. Non importa quanto ci provi, non puoi essere tutto per tutte le persone. Se c'è un membro della famiglia che ti motiva a essere una persona migliore, aspirare a seguire l'esempio che hanno dato. Tuttavia, non dovresti sottovalutare le tue buone qualità, né permettere a nessuno di minare la tua autostima.

Carriera / Finanza: in un momento o nell'altro, quasi tutti hanno subito difficoltà finanziarie. Possono sembrare impossibili da superare. Il sole in astuti Gemelli che osserva Chirone frammentato nella tua zona finanziaria suggerisce che il pensiero creativo può aiutarti a cambiare le cose. Parla con qualcuno nella tua cerchia che è un mago finanziario. La conversazione potrebbe fornire potenziali soluzioni che non avresti mai escogitato da solo.

Crescita personale / spiritualità: il buon samaritano che è in te si sveglia mentre la luna nel tuo segno si allinea con Vesta devota. Trascorrere del tempo con i bambini può essere profondamente gratificante. Dare vita a nuove creazioni artistiche può anche portare a un'enorme soddisfazione emotiva.