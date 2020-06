Oroscopo di oggi 17 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 17 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 17 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti sentirai meno nervoso quando la luna lascia il segno ed entra nel placido Toro. Potresti ritrovarti a desiderare piaceri sensuali e comfort accoglienti. Se ti aspetti che un Capricorno li fornisca, potresti essere sfortunato. La capra può essere difficile oggi.

Amore / Amicizia: potresti sentirti come fuori a guardarti mentre la luna in Toro in cerca di conforto si scontra con l'isolamento di Saturno nel tuo settore sociale. Anche in compagnia di amici, potresti sentirti solo e frainteso. Non sei la stessa persona che eri. Potresti chiederti se hai superato la tua squadra. Forse è tempo di fare amicizia con persone più forti e mature?

Carriera / Finanza: stai dicendo troppo o troppo poco? Stai esercitando troppo controllo o non ti stai affermando abbastanza? Questi sono i dilemmi che dovrai affrontare con la Luna Ariete in contrasto con l'entusiasta Giove e il magistrale Plutone nella tua zona di carriera. Salire la scala del successo senza calpestare qualcuno è una danza delicata. Alcune persone ti considerano già un po 'troppo ambizioso. Forse dovresti guardare e aspettare prima di fare la tua prossima mossa?

Crescita personale / spiritualità: mentre la fedele luna in Toro affronta Vesta nel tuo regno domestico, non ti dispiacerà fare sacrifici per garantire pace e sicurezza sul fronte interno. Non vorrai mettere a rischio la tua tranquillità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua vibrante atmosfera dà il tono per una giornata emozionante. Sarai alla ricerca di novità e interessanti nel tuo mondo. Un Cancro può farti appello perché capiscono da dove vieni. Potrebbe essere un incontro elettrizzante delle menti.

Amore / Amicizia: la comunicazione è la chiave per far funzionare la tua vita sentimentale. La cosa più importante è che sei aperto a esprimere le tue esigenze. Non puoi presumere che il tuo partner sappia cosa vuoi. A volte, devi precisarlo. Se sei stato accoppiato per un po 'o conosci qualcuno di nuovo, controlla che stai facendo loro sapere come ti senti.

Carriera / Finanza: il tuo gioco di comunicazione è sul punto in cui la luna nei tuoi segni indica Mercurio espressivo nel tuo regno mentale. Sai cosa vuoi dire e sai come far passare le tue parole in un modo che coinvolge il tuo ascoltatore. Sentiranno che ti importa di più del semplice compito da svolgere. Sei anche sensibile alle loro esigenze. È un giorno eccellente per promuovere le tue idee e condividere informazioni.

Crescita personale / spiritualità: Giove fedele che si fonde con Plutone ossessivo nella tua casa di coscienza superiore dice che sei un credente. Che si tratti di spiritualità, politica o di un altro argomento di interesse che ti parla, stai promuovendo la linea del partito. C'è una linea sottile tra fan e fanatici. E tu, toro, sei in pericolo di attraversarlo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le competenze delle persone non sono esattamente al punto oggi. Potresti trovare difficile trovare il giusto equilibrio tra dare e avere, specialmente quando hai a che fare con un Capricorno. Non farti venire le vertigini al riguardo. Fai ciò che sembra naturale e appropriato alla situazione.

Amore / Amicizia: con il sole nel segno in contrasto con Giove esagerato e il controllo di Plutone, sei in pericolo di aspettarti troppo dal tuo partner o da un amico intimo. Allo stesso modo, se non fai un po 'di rumore, i tuoi desideri potrebbero passare inosservati. Cosa devono fare i Gemelli? Non importa quale posizione prendi, potresti essere etichettato come difficile. Forse dovresti aspettare qualche giorno e vedere come vanno le cose prima di fare la tua richiesta?

Carriera / Finanza: apprezzi cosa fanno i colleghi e i superiori per supportarti. È per questo che potresti sentirti costretto a fare qualcosa in cambio. Il generoso Giove che si scontra con la custodia di Cerere nella tua zona di carriera avverte che un gesto gentile potrebbe essere un po 'troppo. Forse sei il tipo di persona a cui non piace niente a nessuno, quindi è per questo che intendi restituire il favore? Se non richiesto, potrebbe sembrare invadente e strano. Lascialo da solo.

Crescita personale / spiritualità: la tua visione diventa cupa mentre la Luna del Tauro quadra il cinico Saturno. Cambia la tua frequenza prima di iniziare a girare gli scenari peggiori.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ogni giorno impari qualcosa di nuovo su di te. Sembra che tu stia disimballando talenti e punti di forza latenti. Se non riconosci ancora ciò che sta emergendo in te, un intuito Cancro lo farà. Chiedi loro di aiutarti a capire i tuoi doni.

Amore / Amicizia: non sarai in grado di nascondere la tua passione come Giove esagerato e Pluto possessivo si fondono nella tua casa dell'intimità. In questi giorni, la profondità dell'emozione e del desiderio che provi sembra nulla che tu abbia mai provato prima. Se tutto va bene nel dipartimento della vita sentimentale, potresti essere in una notte da ricordare. Se la persona che desideri è fuori portata, il tuo desiderio potrebbe sentirti insopportabile. Non diventare ossessivo. Può portare a comportamenti disperati di cui sei destinato a pentirti.

Carriera / Finanza: le discussioni sul tuo reddito e altre negoziazioni finanziarie possono andare senza intoppi mentre la luna in Toro, attenta ai soldi, si allinea con il mercurio esperto nella tua casa dei guadagni. Hai un modo per far sì che il tuo ascoltatore si preoccupi delle stesse cose che fai senza rivelare troppi dettagli sulla tua situazione personale. Ancora una volta, sei la persona più intelligente nella stanza.

Crescita personale / spiritualità: studiare sodo e poi studiare di più è il tuo motto. Con Saturno disciplinato nella tua casa di livello superiore, sei determinato a padroneggiare qualunque argomento tu affronti. Continua e sei destinato a raggiungere lo status di esperto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non devi essere al centro e al centro per fare le cose. Puoi lavorare la tua magia con la stessa efficacia da dietro le quinte. Un Toro nella tua cerchia può essere super impressionato da ciò che riesci a realizzare senza fare grandi storie.

Amore / Amicizia: chi sta chiamando i colpi nella tua relazione? Con Giove e il prepotente Plutone che si raggruppano nella tua zona di associazione, probabilmente non sei tu. Può esserci qualcosa di rassicurante nell'avere un partner fiducioso e in controllo. Può anche sembrare incredibilmente opprimente. Dovrai decidere se le tue attuali dinamiche stanno funzionando per te. Per i single, la pressione a collaborare e adattarsi alle norme sociali può essere schiacciante. È allineato con i tuoi veri desideri? Dai un'occhiata in profondità al perché vuoi quello che vuoi.

Carriera / Finanza: il lavoro di squadra procede senza intoppi mentre la luna nel Toro sensibile e la zona dei tuoi gruppi si allinea con il comunicatore Mercurio nel tuo segno. Sentirai di far parte del team e che le persone sono aperte alle tue idee. Dare un contributo positivo ti darà la spinta della fiducia di cui hai bisogno, quindi non essere timido sulla condivisione. La tua prospettiva unica merita di essere ascoltata.

Crescita personale / spiritualità: se ti identifichi come liberale o conservatore, non si può negare di avere un cuore sanguinante. Fare pipistrelli per i meno abbienti fa parte del tuo credo morale. Fai attenzione ai modi di offrire assistenza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna che entra nella tua casa di esplorazione e di livello superiore, desidererai ardentemente imparare cose nuove e vivere un po 'di avventura. Quindi, può essere difficile attenersi alla solita routine. Potresti avere delle scaglie da un Acquario se non segui il programma.

Amore / Amicizia: stai attirando molta attenzione, ma è per le giuste ragioni? Con l'amichevole Gemini Sole in contrasto con l'entusiasmo di Giove e il potente Plutone, stai correndo il rischio di diventare troppo forte. Forse sei consapevole che sei stato troppo invadente ultimamente? In tal caso, puoi attenuare del tutto la tua luminosità e smettere di cercare ciò che vuoi (o chi). La moderazione è tutto. C'è un punto debole tra l'essere uno stalker e l'essere un ammiratore. Il tuo compito è trovarlo.

Carriera / Finanza: con la faticosa luna in Toro squadrante Saturno nella tua zona di lavoro, potresti non avere l'energia di cui hai bisogno per eseguire le tue idee e fare un lavoro. È difficile da superare quando ti senti così privo di ispirazione. Per oggi, concentrati su semplici attività che puoi completare senza troppe seccature. Se possibile, rimandare un incarico fiscale fino a domani.

Crescita personale / spiritualità: con Giove benevolo in contrasto con Cerere Non rendere le cose imbarazzanti tra di te attraversando un confine e dando troppo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: assorbi tutte le informazioni intorno a te. Quello che impari informerà le tue scelte di carriera nelle prossime settimane. Una conversazione con un Cancro esperto nel tuo campo può aiutarti a riempire i tuoi spazi vuoti. Ora è il momento di informarsi meglio.

Amore / Amicizia: Non importa il tuo sesso, giocherai a diva domestica come Giove entusiasta e controllando l'unione di Plutone nella tua zona di casa. Sotto questa potente influenza, sei determinato a dare forma al tuo spazio vitale e ai suoi abitanti. Anche la tua famiglia allargata non può sfuggire alla tua voglia di esercitare il controllo e rifare la vita a tuo piacimento. È un momento eccellente per riparazioni e ristrutturazioni, sebbene possano essere piuttosto estese. Le relazioni, tuttavia, saranno più difficili da risolvere. Parola al saggio: non fare il prepotente con nessuno per cercare di andare d'accordo.

Carriera / Finanza: con la luna in Toro che contatta il comunicatore Mercurio nella tua zona di carriera, diventerai un eccellente portavoce. Le persone ti ascolteranno e si fideranno di ciò che dici perché sentono che sei sensibile e sensibile alle loro preoccupazioni. È anche un buon momento per i negoziati e discussioni importanti con i superiori. Puoi leggere tra le righe, così otterrai da dove vengono.

Crescita personale / spiritualità: hai un'immensa curiosità per ciò che è là fuori. Quindi, l'educazione, la spiritualità, i viaggi e il collegamento con persone di culture diverse ti attireranno. Cerca modi per ampliare i tuoi orizzonti oggi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: mentre la luna passa dall'Ariete eccitabile al Toro in cerca di conforto, vorrai rallentare e trascorrere del tempo di qualità con qualcuno di speciale. Un Acquario potrebbe essere fisicamente o emotivamente non disponibile. Perché non scegliere un compagno che ti apprezza e si diverte a stare in compagnia?

Amore / Amicizia: con la luna in Toro nella tua casa di connessioni one- to -one, brami la compagnia. Devi sentire che le persone a cui sei più vicino ti capiscono. Mentre la luna quadra il rifiuto di Saturno, potresti sentirti solo e isolato. Anche se hai una relazione, non c'è garanzia che il tuo partner sia sensibile al tuo umore. Non prenderlo a cuore. Questa vibrazione cupa passerà prima che tu lo sappia.

Carriera / Finanza: oggigiorno hai molto da dire. Con il chiacchierone Gemelli Sun in contrasto con l'entusiasta Giove e Plutone invadente, potresti chiederti se, forse, dovresti lasciare che qualcun altro prenda il microfono. Lasciare spazio agli altri per dire la loro è una buona cosa. Stabilisce relazioni positive con i colleghi; tuttavia, dovresti stare attento a non intaccare in un momento in cui la tua conoscenza è fondamentale per la conversazione.

Crescita personale / spiritualità: trovare la spiritualità che ti parla è vitale. Mentre la tenace luna in Toro si allinea con Vesta dedicata nella tua casa di coscienza superiore, sarai ispirato a cercare insegnamenti che risuonano con te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la compagnia di qualità è il balsamo per ciò che ti affligge. Rendi prioritario il collegamento con qualcuno che si trova sulla tua lunghezza d'onda, che si tratti di un membro della famiglia, del tuo interesse amoroso o di un amico. Trascorrere del tempo con un cancro potrebbe essere gratificante.

Amore / Amicizia: ciò che è condiviso tra te e il tuo partner dovrebbe rimanere tra te e il tuo partner. Potrebbe esserci una o due rivelazioni mentre la luna in Toro contatta Mercurio espressivo nella tua casa di segreti. Anche tu potresti sentire il bisogno di fare una grande rivelazione. Prima di farlo, assicurati di fidarti della persona che stai aprendo. Solo perché qualcuno condivide qualcosa con te, non significa che sei obbligato a ricambiare.

Carriera / Finanza: con una potente fusione di Giove / Plutone che alimenta la tua casa di attività, non c'è molto che può impedirti di acquisire i contanti e le proprietà che desideri. Credi di avere diritto a tutto ciò per cui sei disposto a lavorare. È un argomento valido. La tua sicurezza unita alla tua etica del lavoro può essere più che sufficiente per convincere qualcuno a darti una possibilità. Basta essere consapevoli di non arrendersi alla spietatezza. Non vorresti scoprire che hai scambiato il rispetto per le ricchezze.

Crescita personale / spiritualità: le persone più vicine a te influenzano le tue convinzioni, che tu lo realizzi o no. Alla fine diventi la compagnia che tieni. Quindi, dovresti circondarti di persone di cui rispetti le opinioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: ti aspetta una giornata intensa. Alla fine, sarai pronto a rilassarti trascorrendo del tempo con la tua persona preferita e facendo qualcosa che ami. Forse un Toro apparirà nei tuoi piani? Tu e il toro siete sulla stessa lunghezza d'onda.

Amore / Amicizia: la conversazione gioca un ruolo vitale nel romanticismo quando l'amorevole luna in Toro e il Mercurio premuroso si allineano nelle zone della tua vita amorosa. È un ottimo momento per conoscere meglio qualcuno. Se sei già accoppiato, organizza una serata tranquilla insieme. A volte, devi fare uno sforzo in più per recuperare. Una cena a cuore o un cocktail potrebbero essere profondamente gratificanti.

Carriera / Finanza: come Giove entusiasta e il potente Plutone si fondono nel tuo segno, sei pienamente in tuo potere. La tua sicurezza si irradia così fortemente che la gente la sente quando entri in una stanza. Spero che riuscirai a sfruttare la tua energia e ad usarla per ottenere qualcosa di grande. Se non sei a conoscenza di ciò di cui sei capace o hai paura del tuo potere, potresti proiettarlo su altri. In tal caso, potresti sentirti in balia di loro. Non sei la vittima di nessuno. Richiedi ciò che è tuo.

Crescita personale / spiritualità: è affascinante conoscere le convinzioni altrui. Ciò che impari aiuta a modellare il tuo punto di vista. Ti dice anche molto di una persona e del suo orientamento alla vita. Presta attenzione a ciò che qualcuno condivide oggi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: hai abbastanza problemi da affrontare senza dover risolvere i problemi degli altri. Tuttavia, non puoi voltare le spalle a qualcuno (forse un Toro) quando sono nel bisogno. Sii realistico su ciò che puoi dare e stabilire dei limiti.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale potrebbe sentirti al di fuori del tuo controllo mentre il Sole dei Gemelli si scontra con Giove e Plutone nella tua misteriosa dodicesima casa. È difficile sapere chi sta davvero chiamando i colpi. Le forze che cospirano lavorano contro di te? O i poteri benevoli inviano l'amore che desideri sulla tua strada? Avere fede senza essere sciocchi è una sfida. Rimani radicato nella realtà il meglio che puoi e non lasciare che la tua mente scappi con te. Presto saprai cosa è cosa.

Carriera / Finanza: buttare ciecamente soldi in un problema va bene se hai un sacco di reddito disponibile. Con lo stravagante Giove in contrasto con la custodia di Cerere nella tua casa di soldi, potrebbe sembrare una soluzione conveniente. Dopotutto, ti consente di fare qualsiasi sforzo reale. Prendersi cura significa presentarsi e impegnarsi in tempo e fatica. Tieni i tuoi soldi nel portafoglio

Crescita personale / spiritualità: con la fedele luna in Toro nella tua casa e nella tua zona familiare che quadrano Saturno responsabile nel tuo segno, non importa quanto fai per gli altri, non sembra mai abbastanza. Non essere duro con te stesso. Fai solo quello che puoi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: Trovare il punto debole tra essere lì per gli altri e avere il tempo di gestire i propri affari può essere difficile. Se le tue regole di ingaggio non funzionano più per te, è probabilmente il momento di riscriverle. Soprattutto con un Capricorno che si aspetta molto

Amore / Amicizia: stai vedendo troppo dei tuoi amici o troppo poco? È difficile valutare come il volubile Gemini Sun si scontra con Giove e Plutone nel tuo settore sociale. I tuoi amici possono essere un po 'intensi, quindi a volte hai bisogno di una pausa da loro. Tuttavia, ritirarsi troppo può farti sembrare un amico del bel tempo. Sintonizza il ritornello di "vorrebbe, potrebbe e dovrebbe" e sintonizzati nel tuo cuore. Qual è il livello di coinvolgimento più comodo?

Carriera / Finanza: non sai cosa non sai. Un punto cieco potrebbe farti inciampare nei panni della Luna del Toro nella tua zona di informazioni che raffigura Saturno nella tua dodicesima casa nascosta. In caso di dubbi, controlla i tuoi fatti e consulta i colleghi che sembrano essere aggiornati sugli ultimi dati. I colleghi senior potrebbero non essere molto utili, quindi controlla con qualcuno del tuo livello.

Crescita personale / spiritualità: sei una persona compassionevole, quindi non ti dispiace aiutare gli altri. Potresti sentire che stai facendo troppo con il più-è-più Giove che si scontra con la cura di Cerere nel tuo segno. Esercita l'opzione per dire di no.