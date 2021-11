Oroscopo di oggi 18 novembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 18 novembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 18 novembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: vorrai risolvere una questione finanziaria con la luna nel tuo regno materiale. Qualcuno (uno Scorpione, forse) potrebbe non darti tutti i fatti. Potrebbero non mentire ma semplicemente confondersi. Sii disposto a concedere loro il beneficio del dubbio.

Amore/Amicizia: Mercurio perspicace che si allinea con il mistico Nettuno può farti cadere in una frequenza di comunicazione più elevata. Di conseguenza, è probabile che la tua intuizione sia azzeccata. Saprai cosa pensano e provano alcune persone (come il tuo interesse amoroso) senza che dicano una parola. Anche i tuoi sogni ti parlano. Stai all'erta per un messaggio importante che anticipa il tuo programma precedentemente programmato e ti dice qualcosa che devi sapere.

Carriera/Finanza: troverai un modo astuto per avere un impatto senza pestare i piedi a nessuno mentre Marte si sincronizza con il genio Plutone nel tuo settore professionale. Non puoi sempre prendere la strada che gli altri si aspettano. A volte, devi pensare fuori dagli schemi per andare avanti. La tua passione e determinazione possono essere super impressionanti. Una figura influente potrebbe prendere nota di ciò che fai. Quindi, dovresti comportarti come se tutti stessero guardando.

Crescita personale/spiritualità: la tua passione sarà palpabile quando l'amplificatore Giove contatta la militante Eris nel tuo segno. Lascia che sia un fuoco produttivo che ispira un cambiamento necessario piuttosto che una rabbia sfrenata che mina i tuoi sforzi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti essere all'oscuro dei tuoi sentimenti con la luna vuota, naturalmente, nel tuo regno subconscio. Potresti passare molto tempo a ossessionarti e a cercare di capire le cose. Non scervellarti cercando di capire un Capricorno complicato.

Amore/Amicizia: con Vesta che entra nell'avventuroso Sagittario e nella tua zona di intimità, la vita può essere selvaggia a porte chiuse, o potrebbe essere completamente silenziosa. Fino a metà gennaio, il tono della tua vita sessuale dipenderà dal fatto che tu abbia o meno un partner in grado di tenere il passo con la tua intensità. Anche tu potresti aver bisogno di una pausa da una storia d'amore divorante. Trascorrere lo stesso tempo fuori dalla camera da letto sarà utile.

Carriera/Finanza: non devi essere d'accordo con un collega o il tuo capo per andare d'accordo. Tuttavia, ti fa sentire più connesso quando sei nella stessa squadra. Il Sole Scorpione nella tua casa di connessioni uno contro uno che si allinea con il potente Plutone suggerisce che qualcuno che condivide i tuoi ideali potrebbe sostenerti su una questione importante. Ti sentirai più sicuro con un alleato al tuo fianco. Puoi anche potenziare gli altri prestando la tua esperienza e conoscenza ai loro sforzi.

Crescita personale/spiritualità: potresti essere ispirato a fare qualcosa che in precedenza ti è stato negato mentre la coraggiosa Luna in Ariete, Eris e il speranzoso Giove si allineano. Perché non cogliere l'attimo e rischiare?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nel tuo settore sociale, le interazioni con gli amici possono essere stressanti. Soprattutto se è in corso una lotta di potere segreta. Se sei intelligente, lo lascerai andare. Non vincerai se stai litigando con un Capricorno.

Amore/Amicizia: una relazione o la ricerca di uno può diventare la tua ragione per vivere con Vesta fanatica che entra nella tua zona di partnership. Fino a metà gennaio, potrebbe essere l'inizio e la fine della tua vita. Ossessionare il tuo partner o la tua ricerca di una relazione non è salutare. Ci vorrà uno sforzo per reindirizzare la tua energia e attenzione verso altre aree della tua vita, ma è esattamente quello che devi fare.

Carriera/Finanza: la tua determinazione a portare a termine le cose è indistruttibile poiché il sole nello Scorpione guidato e la tua zona di lavoro si allinea con il magistrale Plutone. Avrai bisogno di tempo per comprendere tutte le complessità dei tuoi compiti e potrai dedicare un'enorme attenzione alla ricerca. Sarai adatto per abbattere le cose che non funzionano più e ricostruirle da zero. L'approccio completo che prendi è piuttosto impressionante. I tuoi colleghi dovrebbero prestare molta attenzione. Potrebbero imparare una o due cose osservando le tue mosse.

Crescita personale/spiritualità: ti emozionerai per i tuoi obiettivi a lungo termine mentre la Luna in Ariete, Eris e Giove si allineano. Ascolta l'impulso di andare più in alto di quanto avevi in ​​mente in precedenza. Lo devi a te stesso per provare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 18 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ti consigliamo di stare con persone di cui ti godi la compagnia mentre la luna attraversa la tua casa dell'amicizia. Toro e Capricorno saranno ottimi compagni. Con Scorpione, puoi aspettarti un'ampia domanda e risposta, poiché potresti trovarti l'un l'altro un po' criptico.

Amore/Amicizia: stai pensando a qualcuno lontano (forse un ex interesse amoroso)? Un'intuitiva connessione Mercurio/Nettuno potrebbe dimostrare che, nonostante la distanza, sei connesso psichicamente. Non sorprenderti se ricevi una chiamata o un messaggio inaspettato dalla persona che hai in mente. Potrebbe essere la tua occasione per chiudere il passato. Un risultato soddisfacente può dipendere dalla tua capacità di mostrare compassione e offrire il beneficio del dubbio. Forse hai anche bisogno del perdono?

Carriera/Finanza: potresti scoprire un modo per sostenere qualcuno che è stato escluso dalle opportunità con cui sei stato benedetto mentre il benevolo Giove si allinea con la "lotta per i tuoi diritti" Eris nel tuo settore professionale. Raggiungere e aiutare una persona a salire sulla scala del successo è come fare un deposito nel tuo conto bancario karmico. Stai alla ricerca di un'opportunità per offrire assistenza che sei unicamente qualificato a fornire.

Crescita personale/spiritualità: sarai eccellente nell'organizzare un appuntamento, eventi sociali o una gita divertente con i tuoi figli. La tua attenta pianificazione assicurerà che nessun dettaglio venga trascurato mentre il Sole Scorpione e Saturno si allineano.