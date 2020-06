Oroscopo di oggi 22 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 22 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 22 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potrebbe essere necessario un momento per riprendersi dall'intensa eclissi solare di ieri. Trascorrere una serata discreta annidando e riposando può essere riparativo. Otterrai una spinta dalla connessione con un amico Pesci che è sulla tua lunghezza d'onda spirituale.

Amore / amicizia: l'incontro lunare con Mercurio nel Cancro ti mette di buon umore. Potrebbe ispirarti a entrare in contatto con un amico d'infanzia o un parente con cui non hai parlato da un po 'di tempo. C'è qualcosa di rassicurante nel connettersi con una persona che arriva da dove vieni. È rinfrescante non doverti spiegare né fornire un quadro che descriva in dettaglio a cosa ti riferisci. È bello quando qualcuno lo capisce.

Carriera / Finanza: potresti non essere in grado di agire direttamente. Tuttavia, non lascerai che ciò ti impedisca di esercitare la tua influenza dietro le quinte. Con il potente Marte nel tuo backstage che aspira lo stratega Pallade nella tua zona di carriera, troverai un modo per far avanzare la tua agenda. Potrebbe significare fare appello a una figura influente che può agire per tuo conto. Questa persona è probabilmente piuttosto impegnata, quindi assicurati che i tuoi piani siano in ordine prima di raggiungere.

Crescita personale / spiritualità: la tua vibrazione diventa davvero incredibile mentre l'empatica Luna del Cancro si allinea con il mistico Nettuno. Spiritualità, metafisica e arti intuitive possono attirarti, poiché sono tutti veicoli per stabilire una connessione più elevata.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la connessione con le persone preferite, di persona o tramite chat video, sarà soddisfacente. Ti divertirai a condividere ciò che sta accadendo nella tua vita e ad essere catturato dalle notizie di tutti. Potresti scoprire che tu e un Pesci siete sulla stessa frequenza.

Amore / Amicizia: quando fai qualcosa di eccitante, vuoi amici lungo il tragitto. Questo perché sei il tipo leale e non vuoi che nessuno venga lasciato indietro. Con il motivatore Marte nella tua zona di amicizia che aspira allo stratega Pallade, potresti essere ispirato a elaborare un piano che consenta a te e alla tua squadra di fare qualcosa di grande. Forse pianificherai una vacanza? O forse c'è un laboratorio emozionante in cui tu e i tuoi amici partecipereste? Consulta la tua squadra e scopri a cosa servono.

Carriera / Finanza: sarai spinto a condividere le tue idee mentre la Luna Cancro si allinea con il Mercurio espressivo. Tuttavia, potresti trovare difficile separare i fatti dai tuoi sentimenti. Non sei molto obiettivo ora, quindi dovrai verificare che le tue idee proposte siano germane a ciò su cui stai lavorando e non solo a qualcosa che ti piace. Forse dovresti gestire i tuoi pensieri da un collega fidato prima di diventare pubblico?

Crescita personale / spiritualità: lasciarti coinvolgere in una lezione di meditazione o yoga può farti appello mentre la Luna del Cancro presenta un aspetto mistico di Nettuno. Se non riesci a incontrarti di persona, farà una lezione di video live.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non sei particolarmente materialista, ma ti piace la sicurezza che il denaro ti offre. In questi giorni, stai solo ingrassando i tuoi account. Puoi fare progressi in quella direzione, a condizione che non dai a un Capricorno il potere di chiamare i colpi.

Amore / Amicizia: stasera, quando la meditabonda luna in Cancro si oppone al superamento di Giove e al prepotente Plutone, potresti risentirti del controllo che qualcuno ha su di te. Una potente attrazione sessuale o il controllo delle stringhe della borsa potrebbe essere ciò che sembra dare loro il sopravvento. È un potente promemoria che non è saggio dare via il tuo potere. Avere l'uguaglianza in una relazione o amicizia richiede che tu sia in grado di stare in piedi da solo.

Carriera / Finanza: l' azione rapida incontra un'attenta pianificazione man mano che Marte rapido e Pallade strategici si allineano. Sarai eccezionalmente abile nella gestione delle risorse condivise e del denaro degli altri perché avrai una visione degli angoli e delle opportunità che non riescono a vedere. A volte, è più facile essere obiettivi quando guardi dall'esterno. Tuttavia, dovresti prendere decisioni come se fossero i tuoi fondi sulla linea. Ispirerà fiducia e guadagnerà il rispetto degli altri.

Crescita personale / spiritualità: sembrerai molto corteggiare agli altri mentre la sensibile Luna del Cancro si allinea con il mistico Nettuno. L'hai sempre avuto in te, ma non fai sempre uno spettacolo delle tue inclinazioni metafisiche.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non solo va bene mettersi al primo posto, ma è ciò che si dovrebbe fare con il sole nel segno. Sei bravo a prenderti cura degli altri, ma a volte non riesci a prenderti cura di te stesso. Lascia che un Capricorno tenda ai propri problemi mentre lo fai.

Amore / Amicizia: è autorizzante avere il sole, Vesta, la luna e Mercurio nel tuo segno. Queste energie forniscono una spinta necessaria alla fiducia. Tuttavia, potresti essere scosso quando la luna si oppone a Giove e Plutone nella tua zona di associazione. Sotto questa spigolosa influenza, potresti sentirti gravato dal peso delle richieste di qualcuno. Fai attenzione a non esternalizzare la tua autorità, in particolare al tuo partner. Se lo fai, potrebbero sentirsi autorizzati a dominarti.

Carriera / Finanza: il pianificatore in te è in pieno vigore mentre la luna contatta Pallade strategico e Mercurio intelligente. Avrai una visione di tutti gli angoli che riguardano ciò su cui stai lavorando ora. Tuttavia, vale la pena controllare le tue intuizioni con un collega. Il tuo intuito è online; tuttavia, non sei molto obiettivo. Un collega di fiducia può farti sapere se le tue idee sono valide.

Crescita personale / spiritualità: il mistico in te verrà risvegliato mentre la luna contatta Nettuno nella tua casa di coscienza superiore. Una pratica spirituale o un'esperienza metafisica può dare una spinta alle tue emozioni. Trova il modo di collegarti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con una serie di pianeti nella tua riposante dodicesima casa, sei pronto per liquidare le cose. Tuttavia, prima di rilassarti completamente, dovrai allacciare le estremità libere. Un Pesci industrioso potrebbe essere la persona giusta per aiutarti a svolgere il lavoro.

Amore / amicizia: l'atmosfera è romantica poiché la sentimentale luna in Cancro si allinea con il sogno di Nettuno nella tua zona di intimità. Se hai un appuntamento, potrebbe essere una serata speciale. Sii consapevole del fatto che c'è un elemento di fantasia in gioco. Prendi qualunque cosa accada con un granello di sale. L'immagine potrebbe apparire diversa al mattino.

Carriera / Finanza: un collega può essere la forza che ti motiva o ti infastidisce fino a quando non prendi provvedimenti. In entrambi i casi, i risultati possono essere positivi in ​​quanto Marte ha guidato aspetti strategici di Pallade nella tua zona di lavoro. Potrebbe essere la spinta di cui hai bisogno per iniziare a lavorare. Una volta che hai un piano, sarai abile nel metterlo in atto. Il tuo collega motivante o fastidioso potrebbe avere delle grandi idee su come fare le cose.

Crescita personale / spiritualità: mentre la Luna Cancro nella tua dodicesima casa nascosta si oppone al più-è-più Giove e Plutone invadente nella tua sesta casa produttiva, sembra che non ci sia riposo per gli stanchi. Alla fine della giornata, qualcuno potrebbe ammucchiare lavoro o faccende sul piatto. Non essere colpevole di assumere più di quello che puoi gestire.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con una manciata di pianeti nella tua undicesima casa sociale, le abilità delle persone sono al punto giusto. Al lavoro e nei periodi di inattività, ti divertirai a collaborare con gli altri. Con un Pesci, potresti scoprire che i tuoi cuori e le tue menti operano in sincronia.

Amore / Amicizia: non sei uno che lascia le cose al caso. Quindi, non è una sorpresa che tu abbia completamente mappato la tua vita amorosa. Mentre Marte ambizioso e Pallade strategico si allineano nelle zone della tua vita sentimentale, ti preparerai a fare il passo successivo. Questo potrebbe significare agire sul piano per chiedere a qualcuno di uscire. Oppure potrebbe comportare il passo successivo verso un grande obiettivo con il tuo partner. Ricorda solo che non ci sei da solo. I tuoi desideri non sono i soli che contano. Sii consapevole dei desideri dell'altra persona.

Carriera / Finanza: la sensibile Luna Cancro che si allinea con Nettuno psichico nelle zone della tua gente fornisce una visione profonda degli altri. Ciò semplifica la collaborazione con un collega o il lavoro in gruppo. Può essere difficile dire dove finiscono le loro idee e le tue iniziano, il che può essere utile o meno a seconda del progetto. Puoi capirlo in seguito.

Crescita personale / spiritualità: l'influenza di amici e colleghi può aiutarti a perfezionare le tue idee creative, ma non a renderle una competizione. Lascia che ti indichi a sviluppare i tuoi punti di forza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con una serie di pianeti in Cancro e la tua decima casa pubblica, sei in una posizione di alto profilo e le persone stanno osservando le tue mosse. La gentilezza e la compassione che esibisci potrebbe far sì che un Pesci possa vederti come qualcuno a cui può riferirsi.

Amore / Amicizia: potresti sentire che una persona nella tua casa o famiglia sta cercando di controllarti mentre la sensibile Luna del Cancro si oppone a Giove e Plutone nel tuo regno domestico. Potresti sentirti in colpa per non aver fatto quello che loro vogliono che tu faccia. Forse devi chiarire i tuoi confini?

Carriera / Finanza: sei lunatico mentre la luna incontra il mercurio mentale. Tuttavia, il tuo umore può riflettere l'atmosfera generale intorno a te. Sarai desideroso di offrire la tua prospettiva su cosa sta succedendo nel tuo lavoro o nel tuo campo, anche se non sarai terribilmente obiettivo. Con la fantasia di Nettuno nel mix, vedrai quello che vuoi vedere. Quindi, non dovresti credere al tuo stesso clamore. Se vuoi sapere cosa succede, rivolgiti a qualcuno con informazioni verificabili.

Crescita personale / spiritualità: l' intuizione, unita a un'attenta pianificazione e azione, può aiutarti ad affrontare un progetto sul fronte interno. Mentre il guerriero Marte si allinea con lo stratega Pallade nel tuo regno domestico, porterai un'enorme abilità e intuizione ai tuoi compiti. Se c'è qualcosa che non sai come fare, persevererai finché non lo capirai.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: possiedi un tesoro di conoscenza. Oggi ti divertirai a condividere tutte le cose che hai imparato. Un Capricorno intelligente che sfida la tua comprensione dei fatti può scoprire che sai molto di più di quello che hanno realizzato.

Amore / Amicizia: sei furbo quanto arrivano. Con attività romantiche, non lasci nulla al caso. Mentre Marte si allinea con lo stratega Pallas nella tua casa di comunicazione, fornirai un tono attentamente pianificato e tempestivo per far sì che il tuo interesse amoroso accetti i tuoi desideri. Come potrebbero rifiutarti quando hai lavorato così duramente per coprire tutte le tue basi? Se non si arrendono immediatamente, non ti scoraggerai. Continuerai fino a quando non avrai un sì.

Carriera / Finanza: porterai creatività e visione visionaria al tuo lavoro mentre la luna in Cancro contatta il mercurio intelligente e l'immaginabile Nettuno. Vedrai cose che gli altri non vedono, il che renderà preziosa la tua prospettiva. Potresti anche avere idee interessanti sulla consegna di un concept o di un prodotto a un vasto pubblico. Anche se i tuoi compiti sono piuttosto banali, possono trarre vantaggio da idee ispirate.

Crescita personale / spiritualità: con uno stelliu di pianeti nella tua casa di coscienza superiore, sei desideroso di espandere la tua saggezza. Prendi piccoli morsi e concedi il tempo di integrare ciò che impari prima di digerire ulteriori informazioni. Altrimenti, gran parte di ciò che impari potrebbe essere sprecato.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: le interazioni superficiali non ti tagliano oggi. Desideri un'esperienza profondamente significativa che ti faccia sentire veramente vivo. Un Cancro che è sulla tua lunghezza d'onda emotiva potrebbe essere un compagno eccitante. La tua interazione può insegnarti qualcosa di prezioso.

Amore / Amicizia: i discorsi sui cuscini possono rivelare ogni sorta di succosi segreti mentre la luna e il chiacchierone Mercurio si fondono nella tua casa dell'intimità. Con qualcuno di cui ti fidi, condividerai informazioni che di solito ti riservi. Allo stesso modo, il tuo interesse amoroso potrebbe fare rivelazioni molto illuminanti. Ciò che è condiviso tra di te dovrebbe rimanere tra di te, quindi assicurati di mantenerlo confidenziale.

Carriera / Finanza: ci sono cose di cui devi occuparti, specialmente sul fronte interno. E ci vogliono soldi per fare quello che devi fare. Con l'ottimista Marte, stratega Pallade nella tua zona finanziaria, sarai in grado di formulare rapidamente un piano per generare il finanziamento di cui hai bisogno. È anche un momento opportuno per modificare la pianificazione finanziaria complessiva. Mercurio in retrogrado è il momento ideale per rivedere e rivedere il modo in cui gestisci i tuoi soldi e ti prepari per il futuro.

Crescita personale / spiritualità: stai imparando sempre di più sui tuoi desideri e bisogni emotivi più profondi. Questa non è solo la solita roba. Stai abbracciando i desideri che di solito neghi. Sia gli aspetti chiari che quelli oscuri di te meritano di essere riconosciuti e integrati in modo da poter diventare integri.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: è difficile fidarsi che le persone sono in grado di gestire le cose da sole. Anche se non fanno le cose come faresti tu, possono comunque dare un prezioso contributo. Avere fede in un Cancro può alleggerire il tuo carico.

Amore / Amicizia: avrai molto da dire sulle relazioni mentre l'emozionante luna in Cancro incontra Mercurio chiacchierone nella tua casa di associazione. Aggiungi Nettuno fantasioso e continuerai a parlare delle tue speranze e dei tuoi sogni. Se accoppiato, al tuo partner potrebbe piacere ascoltarti mentre sei poetico. Non capita spesso di essere così aperto su ciò che è nel tuo cuore. Ascoltare ciò che il tuo partner o un amico ha da dire sulle relazioni può essere molto stimolante. Non sono tutte brutte notizie.

Carriera / Finanza: lo stratega principale in te è in pieno vigore mentre i guerrieri Pallade e Marte si allineano. Come un generale sul campo di battaglia, realizzerai un piano generale per aiutarti a raggiungere gli obiettivi di oggi. Comunicherai i tuoi ordini con candore, non lasciando spazio a nessuno per interpretare male il tuo significato. Dio aiuti la persona che non riceve il promemoria o non lo segue alla lettera. Probabilmente riceveranno un guadagno da te.

Crescita personale / spiritualità: accettare che non è tua responsabilità gestire tutto è una lezione che fai fatica a ottenere. Mentre la luna si oppone a Giove e Plutone nel tuo segno, ti risentirai di avere così tanti fardelli. Sapere quando dire di no.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: ci sono un certo numero di cose a cui devi prestare attenzione, quindi hai migliorato il tuo ritmo. Roma non fu costruita in un giorno. Un Pesci potrebbe far apparire alcuni compiti senza sforzo. Tuttavia, non sei fatto per lavorare nel modo spensierato che impiegano.

Amore / Amicizia: con Venere in retrogrado, non puoi fare a meno di ricordare le storie d' amore passate. Potresti chiederti se ad un ex manchi tanto quanto manchi a loro. C'è solo un modo per scoprirlo. Prima di raggiungere, dovresti considerare gli eventi che portano ai tuoi modi di separazione. Sono i bei ricordi che rendono attraente questa persona, ma se consideri quelli cattivi, potresti accontentarti di lasciare il passato nel passato.

Carriera / Finanza: metterai i tuoi soldi dove è la tua bocca mentre i guerrieri Marte e Pallade si allineano. Sostenere qualcuno che sta soffrendo o dedicandosi a una causa degna potrebbe essere all'ordine del giorno di oggi. Se un contributo finanziario fa la differenza, non esiterai ad aprire il tuo portafoglio. Sarà bello rispondere alla chiamata in qualsiasi modo ritenga opportuno per te. Sappi che la tua generosità aiuta a rendere il mondo un posto migliore.

Crescita personale / spiritualità: rimanere intrappolati nelle faccende domestiche è fondamentale quando la luna incontra Mercurio nella sesta casa produttiva. I piani meglio definiti andranno male, soprattutto se sopravvaluti ciò che può essere realizzato.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: l'atmosfera è molto sognante. Il romanticismo, le ricerche creative, la spiritualità e la metafisica probabilmente ti attireranno. Qualcuno (forse un cinico Capricorno) che non capisce cosa ti piace potrebbe provare a smorzare il tuo entusiasmo. Non lasciarli.

Amore / Amicizia: essere aperti sulle tue emozioni può renderti super attraente quando la sensibile Luna del Cancro incontra Mercurio chiacchierone nel regno che governa la tua vita amorosa. Qualcuno potrebbe essere toccato dalla facilità con cui ti apri e ti lasci vulnerabile. Aggiungi il tuo sovrano, il fantasioso Nettuno, al mix, e il tuo gioco di flirt funziona a un livello completamente diverso. Quando accendi il fascino, nessuno abbaglia abbastanza come fai.

Carriera / Finanza: In questi giorni, vedi il valore di essere un giocatore di squadra. Mentre Marte ambizioso nel tuo segno si allinea con lo stratega Pallade nella tua zona di gruppi, sarai desideroso di mettere in azione la tua visione per un efficace lavoro di squadra. Ricorda che ci vuole più di un'idea singolare per far funzionare le cose. Dovrai considerare gli interessi e i desideri di tutti i soggetti coinvolti. I tuoi colleghi saranno più propensi a fidarsi di te e a lasciarti guidare se i loro bisogni vengono affrontati.

Crescita personale / spiritualità: le nozioni di altre persone sulla spiritualità possono sentirsi oppressive quando non si è sulla stessa lunghezza d'onda. Se non vedi gli occhi con qualcuno, è meglio sintonizzarli educatamente.