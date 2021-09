Oroscopo di oggi 3 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 3 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 3 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: piccoli contrattempi sul fronte interno potrebbero iniziare la giornata in modo difficile. È dovuto a un vuoto lunare. Nel pomeriggio, il tuo umore si alleggerirà e vorrai divertirti un po'. Un socievole Leone sarà un ottimo compagno di giochi.

Amore/Amicizia: hai paura di non ottenere ciò che desideri da una relazione o hai paura che lo otterrai? In entrambi i casi, non dovresti lasciare che la paura o l'ansia ti impediscano di essere presente per ciò che sta accadendo. I pianeti sono perfettamente allineati per dare una spinta a una relazione importante, quindi non fare nulla per sabotare la tua felicità. Lo stesso vale se sei single: non lasciare che l'insicurezza rovini le cose con un potenziale partner prima ancora che abbia la possibilità di fare una mossa.

Carriera/Finanza: l' allineamento del connettore Mercurio con il nodo nord lo rende un giorno eccellente per il networking. Invia alcune e-mail, effettua alcune chiamate o partecipa a eventi che possono metterti in prossimità di persone che hai bisogno di conoscere. Non abbiate paura di chiedere ad amici o colleghi ben radicati di fare presentazioni. Questa potrebbe essere la tua occasione per avvicinarti a una persona influente.

Crescita personale/spiritualità: sei concentrato sull'ottenere piacere dalle tue interazioni individuali mentre Venere e Vesta si allineano. La tua atmosfera amichevole e attenta potrebbe far mangiare le persone dalle tue mani. La magia accade quando investi nelle tue relazioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è meglio evitare conversazioni importanti al mattino durante il vuoto della luna, in particolare se si tratta di parlare con un Cancro. Nel pomeriggio, ti sarà molto più facile comunicare e accedere alle informazioni di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: vivi il momento con amore e amicizia. Con Venere in contrasto con lo scoraggiante Nettuno, la disillusione può insinuarsi se inizi a preoccuparti di ciò che accadrà. Non anticipare te stesso, toro. Tutto ciò che fai, ogni singolo giorno, scrive il tuo futuro. Non è mai troppo tardi per cambiare il copione con il modo in cui tu e gli altri vi relazionate. Ama dove sei nelle tue relazioni. Quando smetti di amarlo, inizia a fare le cose in modo diverso. Azioni diverse producono risultati diversi.

Carriera/Finanza: una fusione Venere/Vesta nella tua casa di lavoro mette in evidenza il piacere che provi nel portare a termine un lavoro nel modo giusto. Vibrazioni armoniose e una concentrazione univoca possono aiutarti a svolgere le tue attività. La passione che metti in quello che fai è super impressionante. Potrebbe ispirare i tuoi colleghi a intensificare il loro gioco. Anche se potresti essere troppo preso dal tuo lavoro per prendere nota di ciò che qualcun altro sta facendo.

Crescita personale/spiritualità: un allineamento Mercurio/nodi può ispirarti a saperne di più su una questione relativa al benessere. Una conversazione con una persona esperta può aiutarti a decidere se è qualcosa su cui vuoi investire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le questioni finanziarie possono essere afflitte da piccoli contrattempi e ritardi con la luna vuota, naturalmente, al mattino. Le questioni importanti che riguardano denaro o beni sono gestite al meglio dopo l'ora di pranzo. Un Leone può avere informazioni che ti aiutano a procedere.

Amore/Amicizia: Essere innamorati può innescare vulnerabilità quando Venere e Nettuno si scontrano. Soprattutto se pensi che le persone stiano aspettando di vedere se la tua relazione fallisce o ha successo. Sicuramente, non lascerai che questo ti impedisca di dare tutto a una storia d'amore. Se sei single, non dovresti permettere che la paura di farti male ti impedisca di dare via il tuo cuore. Essere vulnerabili è il prezzo da pagare per sperimentare l'amore. E se si rivelasse esattamente come desideri?

Carriera/Finanza: il tuo sovrano, Mercurio, allineato con il Nodo Nord nel tuo segno, ti spinge a confidare nel fatto che tu sappia di cosa stai parlando. Sei molto più intelligente di quanto ti creda. Anche se non te ne renderai mai conto se ti ostini a rimandare alla conoscenza degli altri. Sei lassù con quelli che sono sulla palla.

Crescita personale/spiritualità: quando Venere incontra Vesta nella tua zona di intrattenimento, farai di tutto per pianificare l'appuntamento o l'uscita perfetta con i tuoi amici o bambini. Tutto questo sforzo può essere estenuante. Se non ti muovi, ti schianti e bruci. Questo dovrebbe essere piacevole, quindi non trasformarlo in un lavoro di routine.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente al mattino, potresti sentirti a disagio. All'ora di pranzo, tornerai a sentirti come il vecchio te stesso. Questo è il momento di entrare in contatto con un Gemelli che può aggiornarti su una questione importante.

Amore/Amicizia: l' affettuosa Venere che si fonde con Vesta ti rende super appassionato della casa e della famiglia. Sei un nidificante per natura, quindi farai un uso eccellente di questa vibrazione di supporto. Sei d'accordo quando si tratta di fornire conforto a te stesso e ai tuoi cari. È un ottimo giorno per dedicare tempo a un importante progetto domestico. Ti perderai nel processo e continuerai a farlo fino a quando il tuo progetto non si rivelerà esattamente come previsto.

Carriera/Finanza: a volte devi andare oltre ciò che sai e avventurarti in acque inesplorate. Mercurio che si allinea con il Nodo Nord ti incoraggia a cercare informazioni su argomenti di cui hai bisogno di saperne di più. Rimanere rilevanti nella tua professione richiede che tu sia aggiornato sugli ultimi sviluppi e tendenze all'avanguardia. Parla con persone esperte.

Crescita personale/spiritualità: l' insoddisfazione può spingerti a sognare luoghi fantastici mentre Venere e Nettuno si allineano. Il desiderio di un ambiente diverso può segnalare che è tempo di abbellire il tuo spazio. Non vorrai essere nessun altro posto se non casa quando i tuoi scavi ti offriranno il comfort, l'armonia e la bellezza che brami.