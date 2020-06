Oroscopo di oggi 30 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 30 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 30 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: comprendi i tuoi bisogni più intimi e ti senti autorizzato a seguire ciò che desideri. Con gli occhi puntati sul premio, non c'è molto che possa fermarti. Anche se faresti bene a non sottovalutare la forza di un autorevole Capricorno.

Amore / Amicizia: a meno che tu non abbia un importante incontro sul posto di lavoro, la tua vita sentimentale sarà la tua priorità. La tua ambizione è alle stelle quando l'appassionato Giove e la mente di Plutone si uniscono nella tua zona di carriera. Il potere è molto sexy. Vuoi esserci intorno e vuoi raggiungerlo. Solo una persona altrettanto ambiziosa può capire cosa stai cercando e può supportarti nella tua ricerca.

Carriera / Finanza: Ancora una volta, pensare fuori dagli schemi potrebbe trasformare una questione di denaro a tuo favore grazie al mercurio retrogrado che aspira Urano innovativo nella tua casa dei guadagni. Questo posizionamento segnala che è tempo di rivedere i tuoi piani di sicurezza finanziaria e cosa lo fornirà. Una conversazione con un membro della famiglia o un compagno di stanza potrebbe trasformarti in un modo alternativo per ottenere ciò che cerchi. Mantieni una mente aperta.

Crescita personale / spiritualità: organizzare i tuoi affari è il modo migliore per gestire una giornata frenetica sul fronte interno. Sarà utile sapere quali sono le tue priorità prima di essere sopraffatto da tutte le attività che devi gestire. Una fusione sole / mercurio nel Cancro bisognoso rende urgente ogni mini crisi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le abilità del tuo personale sono in linea con l'allineamento tra Cancro del Sole e Luna dello Scorpione. Ascolta la tua intuizione e fidati dell'intuizione che hai negli altri, in particolare uno Scorpione. Potresti scoprire che stai operando sulla stessa lunghezza d'onda.

Amore / Amicizia: la comunicazione aumenta quando il sole e Mercurio si fondono nel Cancro emotivo e nel tuo regno mentale, portando un sacco di chiamate e messaggi a modo tuo. Nonostante le tante chiacchiere, potresti essere riluttante ad esprimere i tuoi sentimenti a qualcuno a cui sei vicino. Con un quadrato a Chirone ferito nel mix, sei più vulnerabile del solito. Lascialo in pace per ora. Hai abbastanza preoccupazioni senza aggiungere la paura del rifiuto alla lista.

Carriera / Finanza: con Mercurio retrogrado nel tuo regno mentale in linea con l'innovativo Urano nel tuo segno, puoi, ancora una volta, far sembrare realistica un'idea folle e totalmente realizzabile. Se qualcuno ti ha ignorato in passato, oggi potrebbe manifestare un interesse. Una persona non può fare a meno di essere curiosa di sapere perché qualcuno così equilibrato come te promuoverà un concetto così fuori dagli schemi. Si chiederanno se c'è qualcosa che merita uno sguardo più attento.

Crescita personale / spiritualità: con Giove e Plutone che si fondono nella tua casa di istruzione superiore, sei pienamente alla ricerca della saggezza. Se possiedi una conoscenza esperta, condividerla può avere un impatto enorme e il tuo messaggio può raggiungere un vasto pubblico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: se vuoi sapere cosa è importante, esci dalla testa e ascolta il tuo cuore. Non i tuoi desideri, ma quel luogo di conoscenza superiore che giace dentro di te. Avrai bisogno della sua guida per affrontare un Capricorno che esercita influenza sulla tua vita.

Amore / Amicizia: non basta sentire una profonda connessione con qualcuno. Ti consigliamo di possederli, cuore e anima, come Giove entusiasta e Plutone ossessivo si fondono nella tua zona di intimità. La tua atmosfera può essere travolgente e, nel peggiore dei casi, controllare. Guarda i segnali del tuo partner e sii consapevole dei loro desideri. Per i single, non lasciare che un amore non corrisposto ti consumi. Ti ferirai solo aggrappandoti a qualcuno che non è interessato.

Carriera / Finanza: con Mercurio retrogrado nella tua casa dei guadagni che attira l'innovativo Urano nella tua dodicesima casa nascosta, potresti avere una seconda opportunità per realizzare una mossa geniale. Eventualmente, hai preso ciò che hai appreso dal tuo ultimo tentativo e l'hai applicato per perfezionare il tuo piano. Ancora una volta, la riservatezza è fondamentale per realizzare una mossa insolita. Lasciare il gatto fuori dalla borsa troppo presto potrebbe dare a un avversario la possibilità di rubare il premio.

Crescita personale / spiritualità: è difficile essere obiettivi su questioni relative alla sicurezza emotiva e finanziaria quando il sole e il mercurio si scontrano. Aggiungi Chirone al mix e sei preoccupato per il futuro. Non prendere decisioni da un luogo di paura.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l'atmosfera è armoniosa poiché la Luna Scorpione si allinea al sole nel segno, aiutandoti a fidarti delle scelte che fai. Non importa quanto ti senti sicuro della tua connessione con un Capricorno, fai attenzione a non concedere loro troppo potere.

Amore / amicizia: una relazione può avere un forte impatto su di te quando Giove entusiasta e Plutone ossessivo si fondono nella tua zona di coppia. Anche se resta da vedere chi sta influenzando chi. La persona che ha il sopravvento non avrà paura di usarla. Spero che agiscano nel migliore interesse della relazione. Perché non unirti per combattere un nemico comune o raggiungere un obiettivo condiviso? Sarai praticamente inarrestabile.

Carriera / Finanza: vuoi prenderti cura di tutto per tutti, quindi è per questo che sei sellato da un elenco sempre crescente di impegni e compiti. Ci sono troppe parti mobili per tenere traccia di tutto mentre il sole e il mercurio multitasking si scontrano nel tuo segno. Il mercurio in versione retrograda suggerisce che potresti tornare indietro a cose che sono state lasciate sciolte o che richiedono una revisione. Questa volta, probabilmente avrai maggiori informazioni su come fare le cose.

Crescita personale / spiritualità: una chiacchierata con una persona che possiede un punto di vista illuminato può aprire gli occhi. Potrebbe fornire una visione emozionante di chi sei e di come puoi muoverti nel mondo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non aspettare fino a quando sei esausto e fatiscente prima di riconoscere l'importanza della cura di sé. Con così tanto sul tuo piatto, è fondamentale che tu sia nella forma migliore che puoi essere. Perché non chiedere aiuto a un Capricorno esperto di fitness?

Amore / Amicizia: prendersi del tempo per rilassarsi con la famiglia, i compagni di stanza o la tribù prescelta si riempirà emotivamente mentre la Luna Scorpione nel tuo regno domestico si allinea con il Sole, il Mercurio e l'asteroide Vesta nel Cancro empatico. Mentre potresti essere nell'oscurità dei tuoi sentimenti, potresti scoprire di avere una visione delle persone a cui tieni, permettendoti di anticipare i loro bisogni.

Carriera / Finanza: la pace della mente è difficile da trovare quando il Sole del Cancro incontra Mercurio impegnato nel tuo regno nel backstage. Sotto questa frenetica influenza, sei abbastanza sicuro che ci sia qualcosa che dovresti fare o una chiamata o un messaggio a cui dovresti rispondere, ma non puoi proprio farci un dito. Non c'è riposo per gli stanchi. Soprattutto se c'è un compito urgente da completare. Continua e cerca di non stressarti troppo.

Crescita personale / spiritualità: uno stile di vita maniaco del lavoro è destinato ad elevare lo stress quando Giove e Plutone si fondono nel regno che governa il lavoro e il benessere. Essere ossessionati dalla salute e dalla forma fisica quanto aumentare le proprie capacità può aiutarti a mantenere l'equilibrio di cui hai bisogno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: le abilità del tuo personale saranno al punto grazie a un allineamento armonioso tra il sole e la luna. Ti divertirai a parlare con un Cancro e a rimanere coinvolto nelle loro notizie. Rimanere connessi ti fa sentire parte integrante della vita di amici e familiari.

Amore / Amicizia: non accetterai di no come risposta con l'entusiasmo di Giove e l'ossessivo Plutone che influenza gli affari del cuore. La tua passione consuma tutto e non ti arrendi finché non ottieni quello che vuoi. Qualcuno a cui piacciono le personalità di tipo A potrebbe trovarlo piuttosto affascinante; tuttavia, molte persone potrebbero essere scoraggiate da un approccio così aggressivo. Ascolta i segnali. Ti viene data la luce verde? O il tuo interesse amoroso sta sventolando un segnale di stop?

Carriera / Finanza: con Mercurio retrogrado in linea con l'innovativo Urano nel regno che governa il marketing e le pubbliche relazioni, potresti ottenere una ripetizione nel fornire al mondo un'idea lungimirante. Forse hai acquisito informazioni aggiuntive dal tuo ultimo tentativo? I social media, l'editoria e l'educazione sono ottimi modi per diffondere il tuo messaggio. Un influencer come te potrebbe impostare la tendenza per ciò che è futuro. Discutere le tue idee con un collega che pensa fuori dagli schemi potrebbe fornire un feedback utile.

Crescita personale / spiritualità: puoi aspettarti un sacco di messaggi da amici e ritrovi improvvisi mentre il sole e il mercurio retrogrado si incontrano nel Cancro nostalgico. Preparati per un viaggio nella memoria.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: agire sui tuoi valori può fare un'impressione positiva. Un Cancro potrebbe essere più sensibile alle tue esigenze quando ti prendi il tempo di spiegare ciò che è più importante per te. Può aiutarli a capire perché vedi determinate cose mentre lo fai.

Amore / amicizia: la sincronizzazione retrograda del mercurio con Urano non convenzionale e il ferito Chirone potrebbe riaprire una conversazione sul sesso o altre questioni delicate. Ancora una volta, il tuo candore potrebbe colpire il tuo ascoltatore. Presta attenzione ai segnali che indicano che qualcuno (forse il tuo interesse amoroso) è a disagio con la tua conversazione. Non tutti sono aperti come te, quindi sii rispettoso dei confini.

Carriera / Finanza: non essere specializzato può marchiarti come padrone di nessuno poiché Mercurio multitasking si scontra con il sole in Cancro di coscienza. Perché vuoi stupire colleghi e superiori con le tue capacità, dici di sì a tutto e accetti troppi progetti. Sarai più impressionante e il tuo lavoro avrà un impatto maggiore se ti concentri sull'eccellenza in una singola attività. Prenditi un momento per dare priorità ai tuoi progetti.

Crescita personale / spiritualità: una congiunzione Giove / Plutone nel tuo regno domestico potrebbe provocare ampi cambiamenti nella tua vita domestica e familiare. Una volta che hai intrapreso questo percorso, non è più possibile tornare indietro. Mentre è probabile che il risultato finale sia benefico, il processo potrebbe essere caotico. Fai i tuoi piani con cura.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: c'è armonia tra il tuo cuore e la tua mente mentre la luna nel tuo segno e il sole si allineano. Ci sarà anche un'atmosfera simpatica tra te e il cancro informato. Sono la persona giusta a cui rivolgersi per avere una guida perché capiranno da dove vieni.

Amore / amicizia: con Mercurio retrogrado in linea con Urano non convenzionale e il guaritore ferito Chirone, rivisitare una conversazione con una persona di mentalità aperta può essere utile. Può mettere a proprio agio il cuore riguardo alle preoccupazioni relazionali. Probabilmente scoprirai che i nostri problemi non sono unici e, quindi, non così preoccupanti come pensi. Se il tuo interesse amoroso è la persona che ti aiuta a vedere le cose da un punto di vista più illuminato, tanto meglio!

Carriera / Finanza: la tua visione d'insieme viene oscurata da una mancanza di obiettività mentre Mercurio retrogrado si scontra con il sole nel Cancro emotivo nella tua zona di saggezza. Stai andando nella giusta direzione; tuttavia, è necessario lasciar andare le idee limitanti e avventurarsi oltre ciò che si conosce. Un esperto può mostrarti la strada, a condizione che tu non permetta la gelosia o la competitività per impedirti di seguire il loro esempio. Metti il ​​tuo orgoglio sullo scaffale e impara cosa devi imparare.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a ciò che dici. Con un allineamento di Giove / Plutone che influenza la comunicazione, le tue parole suonano con la voce dell'autorità e possono avere un impatto enorme sul tuo ascoltatore.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: alcune persone (come un Cancro) potrebbero non capirti. Va bene, purché tu sappia di cosa ti occupi. Potrebbe essere meglio tenere certi pensieri per te per non creare confusione. Non tutti i piani o le idee che hai devono essere condivisi.

Amore / Amicizia: poiché il mercurio espressivo si scontra con il sensibile Cancro Sole e Chirone può essere difficile per alcune persone comunicare i propri bisogni. Sotto questa influenza, l'ego può eclissare il cuore e oscurare le emozioni. Inoltre, l'insicurezza può impedire la piena divulgazione. Quindi, possono prevalere incomprensioni, specialmente riguardo all'amore e al denaro. Non dare per scontato che tu sappia cosa è cosa. Se non sei sicuro del significato o dell'intenzione di qualcuno, fai delle domande.

Carriera / Finanza: ancora una volta, potresti mettere in discussione la tua ingegnosità. Mentre Mercurio retrogrado si allinea con l'inventivo Urano e l'insicuro Chirone, rivisiterai un'idea lungimirante. È davvero brillante come pensi che sia? O ha bisogno di più lucidatura? Ne parliamo con un collega di fiducia. Il loro feedback può aiutarti a determinare se vai avanti o indietro al tavolo da disegno. Tuttavia, è la tua intuizione e il tuo talento che alla fine dovrai fidarti.

Crescita personale / spiritualità: con un allineamento di Giove / Plutone in gioco, acquisire la sicurezza materiale desiderata è la priorità numero uno. Se operi da un luogo di coscienza della prosperità piuttosto che dalla consapevolezza della povertà, sei ben posizionato per ottenere ciò che desideri. Pianta i tuoi semi ora.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: l'impulso di trovare accettazione nella tua tribù è forte mentre il Sole del Cancro e la Luna dello Scorpione si allineano nelle zone del tuo popolo; tuttavia, con un Cancro potresti chiederti se sei troppo vicino per conforto. Prendi una pausa da loro se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: un convoglio recente con il tuo interesse amoroso potrebbe riaffiorare per un altro round mentre Mercurio retrogrado si scontra con il Sole del Cancro nella tua zona di associazione. Le preoccupazioni dell'ego tendono a dominare, quindi non è probabile che i sentimenti o le esigenze di qualcuno vengano affrontati in modo appropriato. Fai attenzione a non dare troppa importanza ai desideri del tuo partner. I tuoi tentativi di mantenere il sopravvento potrebbero danneggiare la tua relazione. Lo stesso vale per qualsiasi interazione individuale significativa con cui sei coinvolto oggi.

Carriera / Finanza: sei una forza da non sottovalutare quando Giove entusiasta e il potente Plutone si incontrano nel tuo segno. Che tu sia o meno in una posizione di potere, sentirai di avere il diritto di chiamare i colpi. Le tue azioni possono avere un impatto incredibile, a condizione che tu sia consapevole dei confini. Se invadete il territorio di qualcuno, potreste incontrare opposizione. Considera l'etica alla base delle tue azioni prima di fare una mossa audace.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi poteri creativi sono al punto giusto quando Mercurio retrogrado si allinea con Urano nella tua casa di autoespressione. È un momento eccellente per riprendere un progetto abbandonato o rielaborare una vecchia idea.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: Con il sole e la luna in armonia, dai l'impressione di avere il tuo agire insieme. Se non ci sei ancora, fingilo finché non lo fai. Un Cancro nella tua cerchia è così egocentrico che probabilmente non conosceranno la differenza.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa merita di essere una priorità. Con il Nodo Nord nella tua zona romantica, è l'area della tua vita che offre le migliori opportunità di crescita personale. Se accoppiati, cerca di dedicare più tempo e attenzione al tuo partner. Se sei single, sii più proattivo nella ricerca dell'amore.

Carriera / Finanza: Urano inventivo che si allinea con il mercurio retrogrado nella tua zona di lavoro potrebbe ispirarti a tornare indietro a ciò che ritieni sia un'idea innovativa. Con Chirone insicuro nel mix, è naturale che tu abbia dubbi. È probabile che tu abbia imparato qualcosa o due nelle ultime settimane. Quindi, questa volta, la tua idea potrebbe essere pronta per la prima serata. Continua a collegarlo e preparati a passare al livello successivo.

Crescita personale / spiritualità: Giove e Plutone che si fondono nel tuo regno subconscio possono provocare una rottura o una svolta. È la tua occasione per recuperare il potere perduto e recuperare parti di te che si sono avventurate fuori strada. Potrebbe essere necessario un compagno in questo viaggio. Rivolgiti al tuo terapeuta, a un amico fidato o a una guida spirituale per il supporto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 30 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la curiosità incontra il fascino e la creatività mentre il sole e la luna si allineano. Quindi, alcune persone (come il cancro) potrebbero trovarti piuttosto adorabile. Potresti trovare difficile entrare in contatto con altre persone, ma non lasciare che ti faccia dubitare di te stesso.

Amore / Amicizia: la comunicazione con il tuo interesse amoroso diventa disordinata quando Mercurio retrogrado si scontra con il sensibile Sole del Cancro nella tua zona romantica. L'ego domina la conversazione mentre i bisogni emotivi prendono un posto a sedere. Puoi andare avanti e indietro, porre le stesse domande e ottenere le stesse risposte, oppure puoi aspettare finché non riesci a comunicare in modo più produttivo. Risparmia il fiato per ora.

Carriera / Finanza: sarai ispirato quando parli con un collega che pensa fuori dagli schemi. Questa persona può offrire informazioni utili su un dilemma finanziario o di lavoro. Con Mercurio retrogrado che aspira l'inventivo Urano nella tua zona di comunicazione, probabilmente hai già avuto questa conversazione in precedenza. Se tutto va bene, questa volta affonda e otterrai informazioni su cui puoi lavorare. Alla fine, devi smettere di porre domande e iniziare a prendere decisioni.

Crescita personale / spiritualità: con una fusione di Giove / Plutone nella tua cerchia sociale, sei destinato ad attirare persone influenti nella tua vita. Queste relazioni possono essere di grande beneficio per te, anche se dovresti stare attento a non dare a queste persone troppo potere sui tuoi affari. Il loro supporto può avere un prezzo.