Oroscopo di oggi 6 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 6 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 6 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna Nuova in Vergine produttiva è destinata a rivitalizzare la tua vita lavorativa in modi nuovi ed entusiasmanti. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire. Aspettati che un Toro innovativo svolga un ruolo chiave.

Amore/Amicizia: un armonioso allineamento tra l'attrattore Venere e il buon auspicio Giove lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno per l'amore e l'amicizia. C'è una dolce atmosfera tra te, il tuo interesse amoroso e gli amici che rende molto facile andare d'accordo. Organizza un appuntamento speciale con il tuo partner o una divertente gita con la tua squadra. Socializzare potrebbe farti conoscere persone intelligenti ed entusiasmanti che vorrai dedicare del tempo a conoscere.

Carriera/Finanza: il sole nella Vergine strategica che si allinea con Urano, il creatore del cambiamento, potrebbe portare nuovi sviluppi che rinvigoriscono la tua vita lavorativa e introdurre nuovi percorsi per la prosperità. Non puoi continuare a fare le stesse cose e aspettarti di vedere risultati coerenti. Sei noto per essere un trascinatore. Cerca modi per innovare e incassare gli sviluppi all'avanguardia nel tuo campo. Ora è il momento di ricordare a tutti che sei sempre davanti alla curva.

Crescita personale/spiritualità: con Venere che si oppone a Eris scontenta nel tuo segno, dovrai decidere se vuoi avere ragione o essere felice. Non vale la pena litigare per tutte le offese percepite. Soprattutto quando la previsione richiede una gioia abbondante.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La Luna Nuova Vergine preme il pulsante di ripristino su amore, creatività e ricreazione. Sei nella posizione perfetta per ottenere più gioia dalla vita. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare dove troverai la felicità nel prossimo anno.

Amore/Amicizia: con il Sole Vergine nella tua casa di auto-espressione e romanticismo che si allinea con il ribelle Urano nel tuo segno, vorrai far sventolare la tua bandiera bizzarra. Perché svolgere un ruolo prescritto quando il tuo sé autentico è così fantastico? Le persone saranno attratte dalla tua atmosfera disabitata e indipendente. Se non riescono a vibrare con questo nuovo te audace, sarai contento di continuare il tuo viaggio senza di loro. Hai opzioni entusiasmanti tra cui scegliere.

Carriera/Finanza: un allineamento di buon auspicio Venere/Giove sta attivando le tue zone di lavoro, rendendolo un momento eccellente per cercare un nuovo lavoro, richiedere ore aggiuntive o il tuo turno preferito nel tuo attuale luogo di lavoro. Il fattore di attrazione è alto, quindi opportunità e vantaggi desiderabili potrebbero apparire all'orizzonte. Tuttavia, questa atmosfera rilassata può rendere allettante la pigrizia lungo la costa. Dovrai essere proattivo nel cercare il cambiamento per ottenere il massimo da questa fortunata formazione.

Crescita personale/spiritualità: con il tuo sovrano, Venere, che si oppone alla discordante Eris nel tuo regno subconscio, devi stare attento a non sabotare la tua stessa felicità. Non lasciare che vaghe lamentele e lamentele interrompano le cose buone che ti vengono incontro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le questioni finanziarie possono essere afflitte da piccoli contrattempi e ritardi con la luna vuota, naturalmente, al mattino. Le questioni importanti che riguardano denaro o beni sono gestite al meglio dopo l'ora di pranzo. Un Leone può avere informazioni che ti aiutano a procedere.

Amore/Amicizia: Essere innamorati può innescare vulnerabilità quando Venere e Nettuno si scontrano. Soprattutto se pensi che le persone stiano aspettando di vedere se la tua relazione fallisce o ha successo. Sicuramente, non lascerai che questo ti impedisca di dare tutto a una storia d'amore. Se sei single, non dovresti permettere che la paura di farti male ti impedisca di dare via il tuo cuore. Essere vulnerabili è il prezzo da pagare per sperimentare l'amore. E se si rivelasse esattamente come desideri?

Carriera/Finanza: il tuo sovrano, Mercurio, allineato con il Nodo Nord nel tuo segno, ti spinge a confidare nel fatto che tu sappia di cosa stai parlando. Sei molto più intelligente di quanto ti creda. Anche se non te ne renderai mai conto se ti ostini a rimandare alla conoscenza degli altri. Sei lassù con quelli che sono sulla palla.

Crescita personale/spiritualità: quando Venere incontra Vesta nella tua zona di intrattenimento, farai di tutto per pianificare l'appuntamento o l'uscita perfetta con i tuoi amici o bambini. Tutto questo sforzo può essere estenuante. Se non ti muovi, ti schianti e bruci. Questo dovrebbe essere piacevole, quindi non trasformarlo in un lavoro di routine.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la Luna Nuova nella Vergine intellettuale è destinata a rinvigorire il tuo status mentale e le tue capacità comunicative. Stai attento alle idee entusiasmanti. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare quali mettono radici nell'anno a venire. Un Toro innovativo sarà un'ottima persona con cui collaborare.

Amore/Amicizia: l' attrattore Venere che si allinea con il buon auspicio Giove porta un'ondata di amore e fortuna a portata di mano. È un momento meraviglioso per riunioni di famiglia o, forse, una festa intima di due. Promette di essere una delle serate più romantiche dell'anno, quindi impegnati a creare un piano. Dimentica di uscire. Questa notte sarà trascorsa al meglio nella privacy di casa tua. Una cena a lume di candela e una playlist delle tue canzoni preferite potrebbero creare l'atmosfera.

Carriera/Finanza: il tuo lavoro sarà all'avanguardia quando collabori con un gruppo di innovatori. Con lo strategico Sole Vergine che si allinea con il lungimirante Urano, sarai ispirato dai colleghi che sono al passo con gli sviluppi all'avanguardia nel tuo campo. Qualcuno potrebbe trasformarti in un'idea che porta un progetto al livello successivo. Allo stesso modo, il tuo contributo può aiutare gli altri a vedere i loro compiti sotto una nuova luce.

Crescita personale/spiritualità: quando sei in missione per trovare qualcosa di sbagliato, lo scoprirai senza dubbio. Con Venere che si oppone a Eris scontenta, faresti meglio a optare per la contentezza.