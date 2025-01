Oroscopo weekend 11 gennaio e 12 gennaio 2025 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 11 gennaio e 12 gennaio 2025: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO – 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del week-end Ariete : Sarai ansioso di entrare in contatto con qualcuno che possa soddisfare i tuoi desideri più intimi mentre il sole e Giunone orientata all'impegno si allineano. Giunone nel regno dell'intimità e delle risorse condivise suggerisce che la vicinanza fisica o le risorse materiali potrebbero figurare nella tua lista di desideri. Rivolgiti a una persona che si impegna a supportarti. Potresti essere limitato in chi può fornirti ciò di cui hai bisogno in camera da letto. Tuttavia, ci sono altre persone nella tua cerchia ristretta che possono probabilmente soddisfare i tuoi bisogni materiali. Coltivare relazioni reciprocamente vantaggiose è molto importante. Chiedi a un amico o a una persona cara se può aiutarti e sii attento ai modi per rendere la situazione vantaggiosa per tutti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO – 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Toro : Presterai molta attenzione a dove si sta dirigendo una relazione mentre il sole nella tua casa dell'espansione si sincronizza con Giunone orientata all'impegno nella tua zona di partnership. È un momento opportuno per coltivare la connessione dei tuoi sogni. Alcuni tori si concentreranno sul matrimonio o sul livellamento di una situazione informale in qualcosa di più esclusivo, mentre altri coltiveranno una nascente partnership commerciale o un'alleanza professionale. Che la connessione sia platonica, professionale o romantica, è importante che tu abbia relazioni significative con gli altri. In chi vuoi investire in questo momento? Creare una connessione con una persona di una cultura o un background diversi potrebbe essere molto eccitante. Mantieni un cuore e una mente aperti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO – 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Gemelli : Il sole nel diligente Capricorno in sincronia con Giunone orientata all'impegno richiama l'attenzione sulla cura quotidiana richiesta per coltivare una partnership. Essere semplicemente in una relazione con qualcuno non è sufficiente per renderla un'esperienza soddisfacente. Ci vuole uno sforzo costante per farla funzionare. La tua relazione ha bisogno di essere nutrita? O ha bisogno di essere potata in modo che possa tornare più forte e vibrante che mai? In entrambi i casi, non è troppo tardi per fare la tua parte. Anche un gesto simbolico può cambiare l'energia e creare una nuova esperienza. Se sei single e stai cercando, tieni gli occhi aperti per qualcuno pronto e in grado di fare il lavoro che una relazione richiede.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Cancro : Mentre il sole nella tua casa della partnership si sincronizza con Giunone, attenta all'impegno, nella tua zona romantica, la tua relazione più importante sarà al centro della scena. Se sei attualmente in coppia, potrebbe esserci una giornata super dolce in serbo. È un momento opportuno per coccolare il tuo partner e mostrargli quanto è amato. Il romanticismo è tutto molto bello e buono. Tuttavia, non è l'unica fonte di una connessione significativa. È un giorno eccellente per legare con un bambino, un familiare o un caro amico. Dai priorità al tempo trascorso insieme e fai progetti per fare qualcosa che vi piace a entrambi.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO – 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Leone : Il sole nella tua casa del lavoro che si sincronizza con la devota Giunone nel tuo regno domestico evidenzia gli sforzi che fai per coltivare una casa e una vita familiare sicure. Quando ti dedichi a provvedere agli altri, il duro lavoro diventa un lavoro d'amore. Anche se sei un agente singolo con poche responsabilità, creare uno splendido spazio abitativo che ami può comunque svolgere un ruolo nei tuoi piani. Tutto il tuo duro lavoro merita di essere celebrato. Perché non organizzi una deliziosa cena in famiglia o un improvvisato ritrovo di amici a casa tua? Normalizza il tempo trascorso di qualità con le tue persone preferite invece di aspettare un evento speciale.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Vergine : Mentre il sole nella tua casa del romanticismo si sincronizza con Giunone, attenta all'impegno, nella tua zona di comunicazione, avrai molto da dire sulla tua vita amorosa. È il giorno perfetto per esprimere il tuo affetto o elogiare le buone qualità di una persona. Anche se pensi che sappiano come ti senti, è comunque bello esprimere le tue emozioni ad alta voce. Parlare con il cuore può elevare la tua connessione e avvicinare molto di più te e una persona cara. Anche tu potresti essere il destinatario di parole gentili. È bello quando qualcuno riconosce il ruolo speciale che svolgi nella sua vita.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Bilancia : Mentre il sole nel tuo regno domestico si sincronizza con la devota Giunone nella tua casa dei guadagni, occuparti delle preoccupazioni finanziarie e assicurarti di poter provvedere a te stesso e ai tuoi cari potrebbe essere nei tuoi piani. Se sei single, potresti puntare a una persona laboriosa e responsabile che possa collaborare con te per realizzare i tuoi sogni domestici. Se sei in coppia e il tuo attuale interesse amoroso non sembra all'altezza del compito, potresti prendere in considerazione altre opzioni. Ti interessano le relazioni, quindi quando si tratta di sistemarti, sei intenzionato a farlo per bene.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO – 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Scorpione : Rappresentare te stesso come il partner ideale potrebbe essere parte del piano, poiché il sole nel diligente Capricorno si sincronizza con Giunone, orientata all'impegno, nel tuo segno. Il tuo gioco mentale sarà forte e le tue capacità comunicative saranno perfette mentre persegui i tuoi obiettivi relazionali. Ha davvero importanza se qualcuno ti vede come la preda perfetta? Ciò che conta di più è che tu abbia fiducia in te stesso e ti senta bene per ciò che porti in tavola. Non c'è niente di più attraente della sicurezza. Parlare con il cuore è il modo migliore per far sapere a qualcuno di cosa ti occupi. La persona giusta riceverà il messaggio.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Sagittario : Il sole in Capricorno sincronizzato con la devota Giunone evidenzia gli investimenti che hai fatto in una relazione complicata. Alcuni Sagittari dedicheranno il loro tempo e la loro energia a un partner problematico, mentre altri potrebbero continuare a struggersi per una persona inadatta del loro passato. In entrambi i casi, fai ciò che fai per amore. Tuttavia, dovresti stare attento a non martirizzarti o a non fare il salvatore. Puoi ottenere l'amore che desideri solo da una persona matura e responsabile che è in grado e disposta a darlo. Non tutti possono, né meritano di, essere salvati da te. È fondamentale che tu sappia quando tagliare i ponti e difendere te stesso.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Capricorno : Mentre il sole nel tuo segno si sincronizza con Giunone, che ha a cuore l'impegno, nella tua casa del futuro, potresti essere desideroso di chiarire i tuoi obiettivi di relazione. Se sei in coppia e non hai ancora espresso i tuoi desideri, non c'è momento migliore del presente per farli conoscere. È probabile che tu abbia le idee chiare su cosa contribuirai. Ma cosa porterà il tuo partner? Alcune capre saranno più concentrate sul futuro di un'amicizia che su una relazione. In tal caso, dai la priorità a uscire con il tuo amico. Trascorrere del tempo di qualità insieme può essere un'esperienza reciprocamente appagante.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Acquario : Mentre Marte retrogrado nella tua casa del lavoro rivisita il suo trigono al creativo Nettuno nel tuo settore finanziario, può essere vantaggioso rivisitare un progetto visionario o un fantasioso schema per fare soldi. Probabilmente hai imparato una o due cose dall'ultimo tentativo. Lascia che la conoscenza e l'esperienza che hai acquisito informino le scelte che farai andando avanti. Più grande è il sogno, più impegno dovrai mettere nella tua impresa. Tuttavia, non significa che un grande schema non possa essere realizzato. Tutto ciò che devi fare è rimboccarti le maniche e impegnarti a mantenere la rotta.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 11 GENNAIO - 12 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Pesci: Mentre il sole nel sensibile Capricorno si sincronizza con Giunone, attenta all'impegno, potresti essere ispirata a stabilire nuovi obiettivi di relazione e trovare modi per far crescere i tuoi legami più stretti. Se sei in coppia, avere una visione condivisa per il futuro può dare un senso alla tua relazione. È importante sapere a cosa stai mirando. Avere qualcosa da aspettare con ansia può essere super eccitante. Se sei single e vuoi avere una relazione, rifletti su come dovrebbe essere la tua unione ideale. È utile avere una tabella di marcia, anche se la tua visione non dovrebbe essere scolpita nella pietra. Appoggiati a ciò che parla al tuo spirito e nutre il tuo cuore.