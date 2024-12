Oroscopo weekend 14 dicembre e 15 dicembre 2024 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 14 dicembre e 15 dicembre 2024: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE – 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del week-end Ariete : Potrebbe sembrare un momento "o la va o la spacca" con il sole nell'avventuroso Sagittario in contrasto con il jolly Urano nella tua casa delle risorse. Quanto rischio sei disposto a correre con qualcosa che ha un impatto sul tuo risultato finale? Una scommessa potrebbe dare i suoi frutti. Tuttavia, potrebbe anche concludersi con una perdita. Può essere difficile esercitare la tua influenza con questa atmosfera volatile in gioco, quindi non scommettere ciò che non puoi permetterti di perdere. Potrebbe essere meglio starsene fuori se non puoi andare all-in.

TORO OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE – 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Toro : Può essere difficile stabilire se le persone sono davvero pronte al cambiamento come dicono di essere. Con il sole nell'avventuroso Sagittario in contrasto con l'anticonformista Urano nel tuo segno, potresti essere una forza per l'innovazione o il proverbiale toro nel negozio di porcellane. C'è un metodo dietro la tua follia? Se è così, fai sapere alle persone le tue intenzioni e cerca di convincerle a partecipare ai tuoi piani. Altrimenti, potrebbero pensare che stai inutilmente agitando le cose. L'irrequietezza potrebbe spingerti a passare da un'attività all'altra. Questo non è il momento per grandi impegni. Concediti spazio per esplorare.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE – 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Gemelli: L'atmosfera è turbolenta mentre il sole nel libero Sagittario e la tua zona di coppia si scontrano con l'irrequieto Urano nella tua casa dell'auto-distruzione. Il tuo partner o un caro amico potrebbe chiedersi se sei una persona di cui si può fidare o su cui può contare. Anche tu potresti non essere sicuro del perché fai le cose che fai. Forse sei irrequieto e hai bisogno di tempo per te stesso. Se è così, prenditelo. Potresti essere incline a sistemarti una volta che hai un po' di spazio. Se i ruoli sono invertiti, cercare di inchiodare una persona può ritorcersi contro. È nel tuo interesse sapere quando dare a una persona un po' di respiro.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Cancro : Trovare il punto giusto tra correre rischi ed essere cauti può essere difficile, dato che il sole nell'entusiasta Sagittario e la tua casa del lavoro si scontrano con l'anticonformista Urano. Chi non rischia, non guadagna. Per manifestare il futuro che desideri, saranno necessari dei cambiamenti audaci. Non esiste un'impresa senza rischi. Il tuo compito è capire come costruire un ponte che possa trasportarti in sicurezza da dove sei a dove vuoi essere. È un momento opportuno per esplorare modi per gestire la volatilità. Solo perché è rischioso non significa che non dovresti procedere.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE – 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Leone: Con il sole in Sagittario esagerato e la tua zona romantica in contrasto con l'incostante Urano, il tuo interesse amoroso potrebbe non essere dell'umore giusto per tutto il dramma che porti. Ti piace essere diverso e distinguerti dalla massa. Tuttavia, essere avventuroso e indipendente non è sempre il massimo che pensi. Le persone hanno bisogno di sapere che sei una persona su cui possono contare. Essere coerenti può dare la giusta impressione. Se non sei dell'umore giusto per essere legato, non prendere impegni con gli altri. Allo stesso modo, se hai intenzione di fare le tue cose, non dovresti aspettarti che le persone siano lì per te. Non puoi avere entrambe le cose.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Vergine: Il fascino di compagni familiari e delle tue comodità preferite potrebbe essere in contrasto con un desiderio di cambiamento, mentre il sole nel tuo regno domestico si scontra con Urano nella tua casa dell'avventura. Una deviazione dal solito programma può essere inquietante per i tuoi cari che sono abituati a una certa routine. Tuttavia, è probabile che ti annoierai e diventerai irrequieto se non trovi un modo per grattarti il ​​prurito. Sperimentare qualcosa di nuovo ed eccitante può essere incredibilmente stimolante. Una gita di un giorno in un luogo emozionante può essere divertente. Un workshop che amplia i tuoi orizzonti mentali può essere gratificante.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Bilancia: Più ti avvicini a una persona a cui tieni, più ti senti vulnerabile. Se ti senti a disagio con le tue emozioni, potresti fare una dichiarazione scandalosa o dire qualcosa che non pensi. Con il sole nella tua casa della comunicazione in contrasto con Urano, l'impulso di scuotere le cose può essere difficile da resistere. Prenditi un momento per pensare a cosa vuoi dire e a come esprimerlo al meglio invece di sputare qualcosa senza pensarci due volte. Si consiglia tatto quando si tratta di questioni che riguardano prestiti, debiti e fondi che condividi con un'altra persona. Questo non è il momento per dichiarazioni affrettate o mosse impulsive. Le persone hanno bisogno di sapere che sei affidabile.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE – 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Scorpione: Dovrai dare priorità all'essere in grado di provvedere a te stesso e gestire i tuoi affari finanziari. Con il sole nell'ottimistico Sagittario e il tuo settore finanziario in contrasto con l'incostante Urano, alcuni individui (come il tuo interesse amoroso, un socio in affari o un cliente) potrebbero non essere affidabili come pensi. Nella migliore delle ipotesi, potrebbero essere inaffidabili e difficili da individuare. Nella peggiore, potrebbero prendere una decisione inaspettata che ti impedisce di accedere a denaro o altre risorse. Fletti la tua indipendenza e fai del tuo meglio per stare in piedi sulle tue gambe. È dura sentirsi al sicuro quando qualcuno ha il potere di toglierti il ​​tappeto da sotto i piedi.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Sagittario: Con il sole nel tuo segno in contrasto con l'irregolare Urano nella tua casa della produttività, può essere difficile portare a termine ciò che hai iniziato. Fai del tuo meglio per evitare impegni gravosi e compiti complicati. Potresti non essere la carta vincente nell'equazione. Condizioni instabili, difficoltà tecniche o un individuo inaffidabile potrebbero mettere i bastoni tra le ruote. Non puoi controllare cosa fanno gli altri, ma puoi assicurarti di non finire nei guai. Lavorare in condizioni pericolose può renderti vulnerabile a malattie o infortuni. Pecca per eccesso di cautela.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Capricorno : Hai voglia di divertimento e giochi? Con il sole nella tua casa di isolamento in contrasto con il jolly Urano nella tua zona romantica e ricreativa, potresti non essere sicuro di quanto dramma puoi gestire. Se non sei dell'umore giusto, fai un passo indietro. Potrebbe significare lasciare messaggi senza risposta, lasciare che le chiamate vadano alla segreteria telefonica e passare del tempo da solo. Aggiungerai solo caos se non hai l'energia per impegnarti completamente. A nessuno piace sparire. Se un partner o un amico si aspetta che tu esca e giochi, fagli sapere che hai bisogno di tempo per te stesso.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna Piena in Gemelli e la tua zona romantica e ricreativa potrebbero indicare il picco di gioia. Alcuni Acquari potrebbero ritrovarsi in una dolce storia d'amore, mentre altri potrebbero essere profondamente coinvolti in un gratificante sforzo creativo. Vacanze, feste e altre attività divertenti potrebbero figurare nei tuoi piani. Mentre la luna si scontra con il disilluso Nettuno nel tuo settore finanziario, potresti preoccuparti se otterrai il valore dei tuoi soldi o se puoi permetterti di finanziare un buon momento. Se le tue finanze sono limitate, esplora opzioni convenienti. Sarebbe poco saggio negarti l'opportunità di spendere soldi per qualcosa che ti fa sentire bene. Il gioco è un aspetto essenziale e spesso trascurato della cura di sé. .

PESCI OROSCOPO WEEK-END 14 DICEMBRE - 15 DICEMBRE 2024

Oroscopo del weekend Pesci : Con il sole nell'entusiasta Sagittario in contrasto con l'inventivo Urano, potresti chiederti se le tue idee sono pronte per il grande momento. È fantastico che tu sia abbastanza coraggioso da portare sul tavolo un concetto lungimirante. Il problema è che non tutti possono relazionarsi con la tua vibrazione super creativa e visionaria. Se la tua idea è fuori dall'ordinario, sottoponila a qualcuno che capisce come la pensi prima di presentarla al pubblico. Il feedback che ricevi può essere incredibilmente utile. Ogni pioniere ha bisogno di un alleato fidato che possa aiutarlo a determinare se è sulla strada giusta.