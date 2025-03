Oroscopo weekend 15 marzo e 16 marzo 2025 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 15 marzo e 16 marzo 2025: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno



Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 15 marzo e domenica 16 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO – 16 MARZO 2025

Oroscopo del week-end Ariete : Mercurio è retrogrado nel tuo segno. Correrai in tondo fino al 7 aprile mentre rivedi e rifai le tue questioni personali. Potresti essere un po' fuori sincrono con ciò che accade intorno a te, in particolare nelle relazioni. Quando sorgono difficoltà, è più probabile che tu, e non loro, sia il responsabile di un malinteso. Potrebbe essere dovuto a una mancanza di comunicazione, alla necessità di essere più organizzati o al fatto di essere costantemente in ritardo. Riflettere sulle tue intenzioni prima di parlare può essere utile. Fai di "mantieni le cose semplici" il tuo mantra per le prossime settimane. Con l'intuizione, puoi identificare come far funzionare questa fase di rifacimento per te.

TORO OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO – 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Toro : Mercurio curioso staziona retrogrado nel tuo regno subconscio. Fino al 7 aprile, ti concentrerai parecchio sull'ombelico mentre rivisiti vecchi problemi e cerchi di ottenere intuizioni dal passato. È un momento eccellente per il lavoro sui sogni, la terapia e le pratiche contemplative come la meditazione. Immergersi in profondità in ciò che ti fa funzionare può essere illuminante. Sii gentile con te stesso mentre scarti i contenuti del tuo mondo interiore. Alcune cose sono sepolte per una ragione. Mentre la luna in Bilancia e la tua casa del lavoro si sincronizzano con il fortunato Giove nella tua zona di guadagno, ti sentirai ottimista riguardo al lavoro e alle preoccupazioni finanziarie.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO – 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Gemelli: Messaggero Mercurio staziona retrogrado in Ariete e nel tuo settore sociale. Fino al 7 aprile, ti chiederai se hai già visto e sentito tutto prima mentre rivisiti vecchie conversazioni e ottieni una replica di eventi recenti. Forse c'è qualcosa che ti sei perso al primo giro? Bene, ecco la tua possibilità di ricominciare! I vecchi amici potrebbero riapparire sulla scena. Non sorprenderti se qualcuno del tuo passato ti rintraccia sui social media e scivola nei tuoi DM. Anche riconnettersi con un gruppo a cui eri solito partecipare potrebbe rientrare nei tuoi piani.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO - 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Cancro : Mercurio è retrogrado in Ariete e nella tua casa delle aspirazioni. Fino al 7 aprile, revisioni e rifacimenti potrebbero essere presenti negli affari professionali. Potresti dover riesaminare una conversazione cruciale con il tuo capo o una persona influente. Le trattative relative a un affare o progetto in sospeso potrebbero essere di nuovo sul tavolo per la revisione. Metti da parte nuovi obiettivi ambiziosi mentre leghi le estremità libere a ciò che è già in corso. È meglio aspettare che il moto retrogrado sia finito prima di lanciare una nuova impresa. Lavorare con i pianeti invece che contro di loro può trasformare la frustrazione in un'esperienza fruttuosa.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO – 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Leone: Messaggero Mercurio staziona retrogrado in Ariete e nella tua casa dell'esplorazione. Fino al 7 aprile, le questioni relative all'istruzione, al governo, alla legge, ai viaggi a lunga distanza e agli affari esteri potrebbero essere soggette a ritardi, disinformazione e piccoli intoppi. Gli incidenti possono anche ostacolare la pubblicazione e le pubbliche relazioni. Potresti ritrovarti a girare in tondo con questa atmosfera traballante in gioco. Usa questo periodo per rivedere e correggere ciò che è in corso piuttosto che espanderti in nuove aree. Scavare più a fondo in ciò che già sai può scoprire informazioni utili. Mentre la luna e l'espansivo Giove si allineano, potresti lasciarti trasportare da una grande idea o da un grande schema. Per ora, è meglio attenersi a piani semplici.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO - 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Vergine: Messaggero Mercurio staziona retrogrado in Ariete e nella tua ottava casa. Fino al 7 aprile, tu e il tuo interesse amoroso potreste avere difficoltà a esprimere i vostri pensieri e a interpretare i reciproci desideri. Con questa energia traballante in gioco, l'auto-riflessione può essere inestimabile. Usa questo periodo per guardare più a fondo nei tuoi desideri e determinare cosa funziona e cosa no in una relazione intima. Alcune Vergini potrebbero ricevere un messaggio da un ex amante. Farai un'altra capriola tra le lenzuola? O lascerai il passato nel passato? Questo regno governa anche debiti, prestiti e risorse condivise. È un momento eccellente per rinegoziare i termini degli accordi esistenti. Un rifacimento potrebbe funzionare a tuo favore.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO - 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Bilancia: Mercurio staziona retrogrado in Ariete e nella tua casa della partnership. Fino al 7 aprile, potresti avere la sensazione di ripercorrere la strada con il tuo interesse amoroso piuttosto che allontanarti dal passato. È un momento eccellente per rivedere i termini della tua relazione e apportare modifiche laddove necessario. Come individui vi evolvete e le vostre esigenze cambiano nel tempo. Lo stesso vale per la vostra partnership. È bene rivedere di tanto in tanto la situazione. Alcune Bilance potrebbero essere contattate da un ex coniuge o socio in affari. C'è qualcosa che deve essere risolto? O è meglio lasciare il passato nel passato?

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO – 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Scorpione : Mercurio staziona retrogrado in Ariete e nella tua casa di lavoro. Fino al 7 aprile, sarà un gioco di revisione e rifacimento con preoccupazioni lavorative. Non innervosirti troppo se i progetti sono bloccati o soggetti a revisione costante. Questo periodo è più adatto per rifare, quindi è meglio non investire troppa energia in nuove iniziative. Se stai cercando una nuova posizione, aggiorna il tuo curriculum, rivisita i luoghi in cui hai fatto domanda in precedenza e contatta ex colleghi. Ripercorrere vecchi sentieri potrebbe rivelarsi utile. La sua intuizione può aiutarti a sfruttare al meglio le settimane a venire.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO - 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Sagittario: Mercurio è retrogrado in Ariete e nel regno che governa i bambini, la creatività, gli hobby, il tempo libero e il romanticismo. Fino al 7 aprile, avrai la possibilità di rivedere e rifare questioni che riguardano queste aree della tua vita. Non sorprenderti se un ex si insinua nei tuoi messaggi privati. Un viaggio nei ricordi può essere molto divertente, ma ricorda perché ti sei trasferito fuori dal quartiere. Per alcuni, questa può essere una valida opportunità per rinnovare un legame, mentre per altri può fornire la chiusura necessaria per andare avanti. È il momento perfetto per rivisitare un vecchio hobby o completare un progetto creativo che hai abbandonato. Probabilmente hai imparato qualche nuovo trucco dall'ultimo giro.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO - 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Capricorno: Mercurio staziona retrogrado in Ariete e nel tuo regno domestico. Fino al 7 aprile, avrai la possibilità di rivedere, rifare e riparare questioni relative alla tua casa e alla tua vita familiare. Nelle prossime settimane, potresti riconnetterti con un amico d'infanzia o ricevere un messaggio da un parente con cui non sei più in contatto. Alcune capre faranno un tuffo nella loro storia familiare o cercheranno di scoprire le loro origini ancestrali attraverso un test del DNA. È un ottimo momento per riprendere un progetto di casa abbandonato o occuparsi di riparazioni in stallo. È meglio rimandare nuove iniziative fino alla fine del moto retrogrado, poiché ritardi e piccoli incidenti potrebbero rendere le cose più difficili del dovuto.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO - 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Acquario : Mercurio è retrogrado in Ariete e nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Fino al 7 aprile, avrai dei dubbi su molte cose che dici e ti chiederai se hai messo i piedi in bocca. Fortunatamente, questa fase di rifacimento può aiutarti a mettere le cose in chiaro. È un momento opportuno per modificare documenti essenziali. Tuttavia, è meglio rimandare i nuovi progetti di scrittura. Pensa a cosa vuoi dire, fai delle ricerche e prepara uno schema in modo da essere pronto a iniziare dopo che Mercurio è diretto. Può essere un periodo frenetico durante il quale ritardi e piccoli incidenti ti fanno inciampare. È intelligente rimanere organizzati e partire per gli appuntamenti un po' prima del solito.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 15 MARZO - 16 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Pesci : Mercurio da trafficante di ruote è retrogrado in Ariete e nella tua casa dei beni. Fino al 7 aprile, avrai la possibilità di rivedere, correggere e rifare le preoccupazioni materiali. È meglio evitare di fare grandi acquisti, in particolare cellulari, computer, elettronica e veicoli. Con questa energia confusa in gioco, probabilmente non otterrai l'affare migliore. Alcuni articoli potrebbero poi rivelarsi difettosi, quindi assicurati di conservare le ricevute. "È in posta" sarà un ritornello costante. Con Mercurio che causa ritardi e problemi di consegna, dovrai dare un po' di tregua al mittente. Probabilmente non è responsabile per le cose che vanno male.