Oroscopo weekend 18 gennaio e 19 gennaio 2025 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 18 gennaio e 19 gennaio 2025: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 18 gennaio e domenica 19 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO – 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del week-end Ariete : La frustrazione può subentrare se non sei libero di esprimere il tuo affetto e di agire in base all'amore che hai nel cuore. I tuoi sentimenti possono essere gravosi quando la passionale Venere incontra il restrittivo Saturno nella tua casa dell'auto-annullamento. Hai una storia di coinvolgimento con persone non disponibili o di innamoramento per individui che non provano i tuoi stessi sentimenti? Se è così, cogli l'opportunità di liberarti da uno schema non vantaggioso. L'amore non è sempre divertimento e giochi romantici. Allo stesso tempo, non dovrebbe sempre essere fonte di sofferenza e delusione.

TORO OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO – 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Toro : L'affettuosa Venere che si fonde con lo stabilizzatore Saturno nella tua zona di comunità lo rende un giorno significativo per l'amicizia. Una persona con cui crei un legame potrebbe rivelarsi un amico per la vita. Le persone più anziane e mature ti piaceranno. Apprezzerai la prospettiva di una persona che ha una notevole esperienza di vita. Quando il sole e il Nodo Nord si allineano, trarrai beneficio dalla socializzazione. Ti piacerà stare con persone che ti fanno sentire come se appartenessi a un gruppo. Alcuni tori potrebbero separarsi da un amico a causa di differenze inconciliabili. Lo stesso vale per i gruppi a cui appartieni; potresti salire a bordo come membro per tutta la vita o decidere che non serve più ai tuoi interessi e tagliare i ponti.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO – 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Gemelli: L'immagine è tutto, poiché la Venere glamour si fonde con l'autorevole Saturno nella tua casa di status. Le persone potrebbero vederti come una persona che si muove in un circolo influente. Che sia vero o no, il mondo potrebbe pensare che tu sia uno da tenere d'occhio. C'è una figura influente che ammiri? Se è così, è un momento eccellente per avvicinarti e creare una connessione più personale. Avere persone importanti al tuo fianco può aiutare la tua vita sociale e la tua carriera. Con un allineamento dei nodi solari, trarrai beneficio dal collegamento con persone che possono aiutarti con problemi professionali. A volte devi andare oltre la tua cerchia di alleati fidati per accedere a ciò di cui hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Cancro : Quando si tratta della tua vita amorosa, è bene avere dei limiti e delle regole di relazione ben definite. Quando l'affettuosa Venere si unisce al maturo Saturno, costruire una struttura per far crescere l'amore sembra cruciale. Se tu e il tuo interesse amoroso condividete gli stessi valori, potrebbe essere un'unione indistruttibile. Tuttavia, se non siete d'accordo su questioni fondamentali come la politica o la religione, potrebbe essere il momento di separarvi. Se sei single e cerchi l'amore, non sarai soddisfatto se ti accontenti di meno di quanto meriti. A volte devi resistere per ciò che desideri.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO – 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Leone: Il tuo interesse amoroso soddisfa i tuoi bisogni emotivi e sessuali più profondi? È una domanda che potrebbe sorgere quando l'affettuosa Venere si fonde con il sobrio Saturno nella tua casa dell'intimità. Se la risposta è sì, potrebbe esserci un momento di profondo legame con il tuo partner. Tuttavia, potresti sentirti intensamente solo se la risposta è no. Fai una valutazione onesta dei tuoi desideri. Le persone a cui ti rivolgi per la soddisfazione sono in grado di darti ciò di cui hai bisogno? Abbaiare all'albero sbagliato non porterà soddisfazione. Potresti aver bisogno di tagliare i ponti con qualcuno che non è all'altezza.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Vergine: È una giornata decisiva per le relazioni, poiché l'amorevole Venere si fonde con il responsabile Saturno nella tua casa della partnership. Dovrai fare del tuo meglio da adulto quando deciderai se una relazione ha un futuro, o questo è il momento in cui vi separerete e prenderete strade separate. Se tu e il tuo partner superate questo ostacolo, potreste avere ciò che serve per arrivare fino in fondo. In amore e negli affari, fai attenzione a chi ti impegni in questo momento. Nel bene o nel male, un legame forgiato ora potrebbe rivelarsi molto difficile da rompere. Un allineamento dei nodi solari lo rende un momento opportuno per fare un ulteriore sforzo per coltivare la relazione che desideri. Non lasciare la tua felicità al caso.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Bilancia: La Venere passionale che si fonde con il disciplinato Saturno nella tua casa del lavoro ti invita a darti una mossa. È qui che ti impegni seriamente per migliorare le tue abilità. Potresti diventare un maestro in quello che fai se ti impegni e lo rispetti. Tuttavia, se non ci metti tutto, potrebbe essere la causa della tua rovina. Farai un passo avanti e farai ciò che è necessario per sfruttare al meglio i tuoi talenti? O la pressione a cui sei sottoposto ti spingerà a mollare la presa? Lo stesso vale quando si risolve un problema di relazione. A volte devi rimboccarti le maniche e sporcarti le mani per far funzionare le cose.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO – 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Scorpione : Quando l'affettuosa Venere si unisce al responsabile Saturno nella tua zona di vita amorosa, il romanticismo assume un tono più serio. Se provi dei sentimenti per qualcuno mentre esci casualmente, sarai desideroso di esplorare una connessione più impegnata. Gli Scorpioni in coppia potrebbero aver bisogno di fare sul serio nel rendere le loro relazioni più eccitanti. Un appuntamento ponderato e ben pianificato potrebbe essere un passo nella giusta direzione. Se sei single e pronto a sistemarti, potresti incontrare qualcuno maturo e pronto a impegnarti. Fai progetti per socializzare con i tuoi amici o avvia la tua app di incontri preferita e inizia a scorrere.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Sagittario: Il tuo cuore potrebbe essere pronto per l'amore, ma c'è spazio nella tua casa per un partner e una relazione? L'amorevole Venere che si fonde con il maturo Saturno nel tuo regno domestico ti invita a fare dei miglioramenti nel tuo spazio abitativo che lasceranno spazio all'amore per crescere. I single e coloro che cercano di riaccendere la scintilla dovrebbero iniziare rinfrescando la camera da letto e creando un'atmosfera accogliente e romantica. Rinnova gli spazi comuni se intrattenere la famiglia e gli amici è una priorità. Questi miglioramenti faranno sapere all'universo che il tuo cuore e la tua casa sono aperti al piacere.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Capricorno: Venere che si fonde con l'incrollabile Saturno nella tua casa della comunicazione ti invita a essere sincero nell'esprimere il tuo affetto. Questo non è il momento di flirtare o fare il timido. Se provi dei sentimenti seri per qualcuno, faglielo sapere. Lo stesso vale per amici e persone care. Contattali e fagli sapere che tieni a loro. I sentimenti che condividi ora possono costituire la base per un legame duraturo. In alcuni casi, una conversazione seria può segnalare una separazione. Se hai bisogno di tagliare i ponti, sii diretto e di' all'altra persona come ti senti. Non ha senso usare mezzi termini se sai che è finita e sei pronto ad andare avanti.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Acquario : I soldi non dovrebbero influenzare l'amore, eppure spesso lo fanno. I valori finanziari possono creare o distruggere una relazione, poiché la viziata Venere si fonde con il responsabile Saturno nella tua casa dei guadagni. Discutere di soldi non è molto sexy, ma è importante scoprire se tu e i tuoi interessi amorosi avete le stesse priorità. Aspettarsi che un partner spenda troppo per te sarebbe poco saggio. Aumentare la tua abbondanza è il modo migliore per garantirti status e ricchezza. Allo stesso modo, potrebbe essere il momento di tagliare i ponti con qualcuno che si aspetta che tu finanzi uno stile di vita lussuoso.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 18 GENNAIO - 19 GENNAIO 2025

Oroscopo del weekend Pesci : Appassionato, disciplinato e responsabile sono alcune delle parole che potrebbero essere usate per descriverti come carismatico Venere si fonde con Saturno maturo nel tuo segno. Alcune persone risponderanno immediatamente alla tua atmosfera affascinante e terrena, mentre per altri sei più una persona che brucia lentamente. In entrambi i casi, il tuo comportamento incantevole e pratico ti renderà una persona da cui le persone sono attratte. Non c'è momento migliore per chiarire cosa vuoi in un partner e in una relazione. Le persone tendono a rispondere in modo diverso quando sei diretto su ciò che stai cercando.