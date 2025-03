Oroscopo weekend 8 marzo e 9 marzo 2025 segno per segno di Affaritaliani.it

Oroscopo del weekend 8 marzo e 9 marzo 2025: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno



Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 8 marzo e domenica 9 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO – 9 MARZO 2025

Oroscopo del week-end Ariete : Avrai voglia di mettere alla prova la tua immaginazione mentre la luna nei fantasiosi Pesci e il tuo regno domestico si allineano con il Nodo Nord e il mistico Nettuno. Ci sono dei vantaggi nel livellare la tua fede e nel confidare che una visione che hai per la tua casa o la tua vita familiare possa manifestarsi nel modo che desideri. Devi crederci prima di poterla vedere. Venere retrograda nel tuo segno in contrasto con l'instabile Urano potrebbe innescare una corsa allo shopping improvvisata. Qualcosa di cui non puoi fare a meno oggi potrebbe causare rimpianti domani, quindi assicurati di conservare le tue ricevute.

TORO OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO – 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Toro : Ti incoraggiamo a immaginare il tipo di comunità in cui vuoi vivere mentre la luna nei fantasiosi Pesci si sincronizza con il Nodo Nord e il mistico Nettuno nel tuo settore sociale. Conviene pensare il meglio delle persone, in particolare della tua cerchia di amici. Non significa che sei cieco ai difetti o che tolleri i cattivi comportamenti. Quando vedi il meglio negli altri, li fai sentire bene e li incoraggi a essere la versione migliore di se stessi. Con Venere retrograda nella tua casa dell'auto-distruzione in contrasto con l'instabile Urano nel tuo segno, un desiderio insoddisfatto può spingerti a fare o dire qualcosa di folle. Hai già percorso questa strada, toro. Non sabotare te stesso.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO – 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Gemelli: Ti incoraggiamo a immaginare che i tuoi sogni di carriera più sfrenati possano avverarsi quando la luna si sincronizza con il Nodo Nord e il mistico Nettuno nella tua casa delle aspirazioni. Ogni risultato inizia con una visione. Tenerla a mente può renderti più consapevole delle opportunità che si allineano con il tuo sogno. Anche piccoli passi possono portarti nella direzione che desideri. Venere retrograda nella tua casa della comunità è in contrasto con l'irregolare Urano, il che significa che i tuoi piani con un interesse amoroso o un amico potrebbero cambiare all'ultimo minuto. Nel peggiore dei casi, qualcuno potrebbe darti buca. Abbi in mente un piano B, nel caso in cui le cose non vadano come previsto.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO - 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Cancro : Ti incoraggiamo a immergerti nei misteri della vita mentre la luna nel tuo segno si sincronizza con il Nodo Nord e il trascendente Nettuno nella tua casa della coscienza superiore. Questa atmosfera profondamente mistica rende questa giornata opportuna per immergerti in una pratica spirituale. Osate andare oltre ciò che sapete alla ricerca di risposte e di un profondo senso di connessione. Ciò che emerge può aiutarvi a comprendere il vostro scopo. Con Venere retrograda in contrasto con Urano ribelle nella vostra casa della comunità, la vostra vita sociale può essere piena di sorprese. Non pagherà cercare di controllare ciò che si svolge. Fate del vostro meglio per essere flessibili e seguire il flusso.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO – 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Leone: Sei incoraggiato a esplorare i recessi più oscuri della tua anima mentre la luna in Cancro si sincronizza con il Nodo Nord e il mistico Nettuno. Affrontare le cose che ti spaventano può essere profondamente motivante. La tua esplorazione interiore potrebbe rivelare che qualcosa non è così scoraggiante come pensavi in ​​precedenza. Scartare un'insicurezza fa spazio a qualcosa di nuovo e motivante che cresce. Con Venere retrograda e Urano irregolare in contrasto, una mossa che cattura l'attenzione potrebbe andare storta. Ricorrere alla teatralità per influenzare l'opinione di qualcuno su di te o per spingerlo a trattarti in un certo modo è probabile che si ritorca contro. Hai già percorso questa strada prima. Impara dagli errori passati.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO - 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Vergine: La luna in Cancro e il tuo settore sociale sincronizzato con il Nodo Nord e il mistico Nettuno nella tua zona di partnership ti invitano a immaginare il miglior risultato possibile per un'amicizia o una relazione. A volte devi osare credere che le cose andranno come vuoi. Non è un invito a ignorare un'evidente bandiera rossa o a trascurare un comportamento discutibile. Una cattiva connessione non verrà trasformata magicamente. Tuttavia, una connessione più fruttuosa può sbocciare magnificamente se hai una visione di ciò che desideri e mantieni la fede. Con Venere retrograda e Urano irregolare in contrasto, le questioni amorose e finanziarie possono essere imprevedibili. Impara dagli errori passati e impegnati a fare le cose in modo diverso.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO - 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Bilancia: Mentre la Luna del Cancro, il Nodo Nord e il mistico Nettuno si allineano nelle tue zone di lavoro, sei invitato a immaginarti in possesso delle competenze necessarie per realizzare i tuoi sogni di carriera. Tenere questa immagine nella mente può renderti più consapevole delle opportunità di potenziare i tuoi talenti. Ogni risultato inizia con un sogno. Non c'è momento migliore del presente per definire il tuo e iniziare a fare scelte in linea con i tuoi obiettivi. Venere retrograda in contrasto con Urano volatile può scatenare tensione in una relazione importante. Anche la migliore connessione ha i suoi alti e bassi. Prendi nota delle tue esperienze passate e trova un modo per cavalcare le onde del cambiamento.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO – 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Scorpione : Il sole nei Pesci pieni di sentimento e la tua zona degli appuntamenti sincronizzata con l'assertivo Marte nella tua casa dell'avventura segnalano che sei in missione. Che tu sia alla ricerca di una persona di interesse o in coppia e cerchi di migliorare il tuo gioco romantico, non ti fermerai finché non avrai raggiunto ciò che ti eri prefissato di fare. Alcuni Scorpioni si tufferanno a capofitto in una storia d'amore a distanza, mentre altri cercheranno un potenziale partner con un background o una cultura diversi. Non puoi continuare a fare le stesse vecchie cose e aspettarti di ottenere un risultato diverso. A volte devi cogliere l'attimo e provare qualcosa di nuovo. Sei pronto per un'avventura?

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO - 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Sagittario: La luna nel Cancro che crea intimità, sincronizzata con il Nodo Nord e il mistico Nettuno nel tuo regno domestico, ti invita a immaginare la tua casa ideale e lo scenario familiare. Non basta sperare per il meglio. È importante che tu definisca il tuo sogno. Tenere una visione nella tua mente può renderti più attento alle opportunità per realizzarla. Osate credere che con lo sforzo, puoi manifestare la vita che desideri. Venere retrograda nella tua zona romantica in contrasto con l'irregolare Urano può innescare una mossa inaspettata. Chiedere a qualcuno di uscire per un capriccio può essere super eccitante. Se i tuoi sforzi in precedenza sono falliti, determina dove devi fare le cose in modo diverso.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO - 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Capricorno: Con un potente allineamento Sole-Marte che rafforza la conversazione, non sarai minimamente timido nel condividere i tuoi pensieri. La tua intelligenza e il tuo modo schietto possono renderti molto attraente. A tutti piace una persona che sa cosa vuole e ha la sicurezza di esprimere i propri desideri. Osate esprimere ciò che avete in mente come se non aveste nulla da perdere. Se non ottenete la risposta che desiderate, vi liberate per passare a una persona sulla vostra lunghezza d'onda. Ci sono molte persone intorno a voi che vibrano con il vostro modo di pensare. Una discussione con una persona che la pensa come voi può essere immensamente motivante. Potrebbe convalidare qualcosa che vi pesava sulla mente.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO - 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Acquario : La luna nel Cancro che cerca sicurezza allineata con il Nodo Nord e il mistico Nettuno nella tua casa dei guadagni ti invitano a formulare una visione del tuo stipendio ideale o del saldo in banca. Quasi tutti vogliono vincere alla lotteria, ma perché non stabilirti su qualcosa che hai più probabilità di ottenere? Tenere una visione nella tua mente può renderti attento alle opportunità che si allineano con il tuo sogno. È sempre bene sapere a cosa stai mirando. Venere retrograda, in contrasto con Urano, suggerisce che dovresti considerare attentamente le tue parole prima di parlare con il cuore. Una rivelazione inaspettata potrebbe rendere le cose più complicate del necessario.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 8 MARZO - 9 MARZO 2025

Oroscopo del weekend Pesci : La luna nella tua casa dell'autoespressione sincronizzata con il Nodo Nord e il mistico Nettuno nel tuo segno ti invita a sognare il tuo sogno più grande. Chi vuoi essere veramente e come vuoi offrire i tuoi doni unici al mondo? Tenere una visione nella tua mente ti renderà più attento alle opportunità di coltivare ciò che desideri. Se non hai fiducia in te stesso, chi ce l'avrà? Osate credere che potete salire di livello ed essere la persona che volete essere. Venere retrograda, in contrasto con Urano, avverte che l'affetto sfrenato può essere problematico. Contemplate le vostre recenti vittorie e sconfitte romantiche e modificate di conseguenza il vostro comportamento.