Parietti contro Lucarelli: "Non bisogna provocare. Meno parla e meglio è"

La rivalità tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti non è cosa nuova: l'ultima stoccata è arrivata dalla showgirl a La vita in diretta, dove ha commentato l'aggressione subita dalla giornalista per mano di un No Green Pass (ne avevamo parlato qui): "La violenza è sempre da condannare ma non bisogna provocare".

In studio, ospite di Matano che ha mostrato alcuni video sull'accaduto, la Parietti ha chiarito che "l'aggressività e la violenza vanno sempre punite. Io però credo una cosa" ha aggiunto. "Voglio precisare che sono assolutamente pro vaccini e vorrei che tutti si vaccinassero, ma non è che puoi costringere la gente o toglierle il diritto di manifestare".

E poi arriva la stoccata alla Lucarelli: "Io credo che in questo clima bisogna cercare di provocare il meno possibile, bisogna cercare di spiegare le cose nel modo migliore. Secondo me, meno parlano le persone come me e i giornalisti pubblicisti, ancora peggio, e più parlano i medici, meglio è", ha aggiunto la Parietti, riferendosi al fatto che Selvaggia Lucarelli non è giornalista professionista ma pubblicista.

La showgirl, però, non è l'unica ad aver rotto il muro di solidarietà bipartisan espresso alla Lucarelli dopo l'aggressione subito al Circo Massimo. Oltre ad alcuni testimoni che hanno detto di aver visto la giornalista provocare i manifestanti (ne abbiamo parlato qui), anche l'editorialista di Libero Filippo Facci aveva espresso più di una perplessità (ne avevamo parlato qui): "Ha talento nel provocare incidenti. C'è una tendenza di certi colleghi a diventare una notizia non avendone trovate altre".