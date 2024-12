Pavia, donna e bambino muoiono durante il parto in ospedale: indagine per omicidio colposo

Pavia, donna e bambino muoiono durante il parto in ospedale

Una donna e il bambino che portava in grembo sono morti durante il parto al Policlinico San Matteo di Pavia. Andreaa Mihaela Antochi e Lovin Sasha Andrei sono i nomi delle vittime. La giovane, ricoverata al reparto di Ostetricia, secondo le prime informazioni è deceduta per una crisi respiratoria. I medici hanno cercato inutilmente di salvare il neonato con il taglio cesareo. La direzione del San Matteo ha disposto un accertamento diagnostico per fare luce sulle cause della morte di madre e figlio. La Procura di Pavia indaga con le ipotesi di reato di 'omicidio colposo' e 'responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario' in relazione alla morte di morti durante il parto al Policlinico San Matteo. L'inchiesta e' al momento a carico di ignoti.

