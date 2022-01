Pirelli spegne 150 candeline: festa privata al Teatro Piccolo di Milano

Pirelli compie 150 anni: il 28 gennaio festa di compleanno al Teatro Piccolo con Ilaria D'Amico, Renzo Piano, Ferruccio De Bortoli e...

Pirelli spegne 150 candeline. Era il 28 gennaio 1872 quando, a Milano, con sede in quella che oggi è via Fabio Filzi e dove svetta l’omonimo grattacielo, nasceva la società Pirelli. A fondarla, l’ingegnere Giovanni Battista Pirelli, che all’epoca aveva solo 24 anni. Da quel gennaio del 1872 è passato esattamente un secolo e mezzo. E per celebrarlo, venerdì 28 gennaio, alle 11, si svolgerà un evento, rigorosamente a inviti e a capienza ridotta, al Teatro Strehler di Milano in faccia alla fermata della metropolitana “Lanza”.

Qui, il vicepresidente e Ad Marco Tronchetti Provera accoglierà gli ospiti del mondo istituzionale, dell’industria e della cultura per festeggiare insieme un’occasione più che speciale. Al suo fianco, Ilaria D’Amico che accoglierà sul palco anche Alberto Pirelli, Annamaria Testa, Ferruccio De Bortoli, Stefano Domenicali, Giampiero Massolo, Paolo Mieli, Renzo Piano e Ferruccio Resta. Alle loro voci e agli attori del Piccolo Teatro, sarà affidato un originale racconto dei tanti volti del gruppo della Bicocca e del suo percorso attraverso tre secoli di storia.