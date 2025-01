Nordio chiede la revoca dell'arresto per Abedini. Bonelli: "Scambio con Sala, Meloni fa rimpiangere Craxi". Il Pd: "Ogni mezzo per la liberazione è valido"

L'atto è stato depositato alla Corte d'Appello di Milano



Ora, forse, è chiaro perché Cecilia Sala è stata liberata all'improvviso dalle carceri iraniane, evento sbandierato come successo del governo e di Giorgia Meloni. "Il ministro Nordio ha depositato alla Corte di Appello di Milano la richiesta di revoca degli arresti per il cittadino iraniano Abedini Najafabadi Mohammad". Lo comunica una nota ufficiale del ministero della Giustizia.

"In forza dell'articolo 2 del trattato di estradizione tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo della Repubblica italiana possono dar luogo all'estradizione solo reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti, condizione che, allo stato degli atti, non può ritenersi sussistente". È quanto fa sapere il ministero della Giustizia in una nota.

La prima condotta ascritta al cittadino iraniano di "associazione a delinquere per violare l'Ieepa (International emergency economic powers act - legge federale statunitense) non trova corrispondenza nelle fattispecie previste e punite dall'ordinamento penale italiano", viene precisato.

"Quanto alla seconda e terza condotta, rispettivamente di 'associazione a delinquere per fornire supporto materiale ad una organizzazione terroristica con conseguente morte' e di 'fornitura e tentativo di fornitura di sostegno materiale ad una organizzazione terroristica straniera con conseguente morte', nessun elemento risulta ad oggi addotto a fondamento delle accuse rivolte emergendo con certezza unicamente lo svolgimento, attraverso società a lui riconducibili, di attività di produzione e commercio con il proprio Paese di strumenti tecnologici avente potenziali, ma non esclusive, applicazioni militari". È quanto fa sapere il ministero della Giustizia in una nota in merito alla richiesta depositata dal ministro Nordio alla Corte di Appello di Milano sulla revoca degli arresti per il cittadino iraniano Abedini Najafabadi Mohammad.



L'ufficio stampa del ministero della Giustizia iraniano ha annunciato che Mohammad Abedini tornerà in Iran "nelle prossime ore". Lo riporta l'agenzia Irna.

Benifei (PD): "Ogni mezzo utile per la liberazione di un connazionale è valido" - "Credo che in un momento in cui c'è una persona italiana nelle mani di un regime che ne mette a rischio la libertà, considerando il lavoro cruciale che è quello giornalistico e mi riferisco ovviamente al caso di Cecilia Sala, ogni mezzo utile per la liberazione di un o una nostro/a connazionale sia valido". Così Brando Benifei, eurodeputato del Pd e presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti, commenta con Affaritaliani.it la decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio di chiedere la revoca degli arresti dell'iraniano Abedini Najafabadi Mohammad. "E' giusto quindi portare avanti qualsiasi misura per la liberazione dell'ostaggio. E' evidente che a questo punto bisogna capire bene ogni aspetto della vicenda e chiediamo quindi al governo di riferire al più presto in Parlamento", conclude Benifei.



"Ora è chiaro a tutti che la liberazione di Cecilia Strada è stato uno scambio". Con queste parole Angelo Bonelli, co-leader di Alleanza Verdi Sinistra, commenta ad Affaritaliani.it la decisione del ministro della Giustizia Carlo Nordio di chiedere la revoca degli arresti dell'iraniano Abedini Najafabadi Mohammad. "Meloni ha chiesto prima il permesso degli Stati Uniti d'America, sia a Biden che a Trump e questo ci fa rimpiangere Bettino Craxi nella sua autonomia nelle decisioni, basta ricordare il caso di Sigonella", conclude il portavoce di Europa Verde.



