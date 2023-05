Adolfo Urso, chi è il ministro che rischia la poltrona. Il ritratto

Dalle rivelazioni di Bisignani a Carmen Zizza: ciclone mediatico sul ministro Urso

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, è finito nella bufera. Un ciclone mediatico che rischia, forse, di costargli la poltrona. Eloquenti sono state le parole di Luigi Bisignani domenica scorsa al Festival dell'Economia di Trento quando, presentando il suo ultimo libro scritto insieme a Paolo Madron (“I potenti ai tempi di Giorgia Meloni”), ha rivelato un aneddoto che è un affresco imbarazzante per il ministro di Fratelli d'Italia. Ad esempio, ha raccontato Bisignani, “il ministro del Made in Italy Urso che appare tutti i giorni sui giornali ma riesce a concludere poco, ed è molto vanitoso: in una riunione di un Consiglio supremo della Difesa, si parlava dell’Ucraina, e a un certo punto nel silenzio generale ha detto 'oggi come spesso mi accade ho avuto un’idea molto geniale'". Una frase pronunciata quantomeno fuori luogo, pronunciata in occasione di una riunione di uno massimi organi dello Stato presieduto dal Presidente della Repubblica.



Come se non bastasse, è arrivata la puntata di Report a gettare benzina sul fuoco con il caso di Carmen Zizza, l'ex zarina delle autostrade milanesi, prima licenziata per le spese pazze e ora tornata protagonista nel governo Meloni e vicinissima proprio al ministro Urso. La questione è finita al centro di un'inchiesta della trasmissione di Rai Tre. L’ex numero uno delle autostrade milanesi era finita nei guai per le spese pazze e licenziata. Ora è di casa al ministero Made in Italy e consulente Stm, una partecipata del ministero dell'Economia che si occupa da anni di semiconduttori. Di lei non c’è traccia alcuna nel registro dei lobbisti, che sarebbe il minimo sindacale per poter anche solo avvicinarsi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Eppure, con Urso a via Veneto, Zizza è di casa. Ha partecipato da protagonista al ministero sul dossier Tim, advisor insieme all'amministratore delegato di Rothschild Italia Alessandro Daffina.