Affari fa notizia sui giornali. Il Corriere lancia la 7° edizione de "La Piazza"

La settima edizione de "La Piazza" di Affari in grande evidenza su Il Corriere della Sera

La kermesse politica organizzata da Affaritaliani.it fa notizia sui giornali. Il Corriere della Sera dedica un lungo pezzo alla settima edizione de "La Piazza" in programma dal 29 al 31 agosto a Ceglie Messapica (Brindisi). Il direttore di Affari Angelo Maria Perrino si confronterà come sempre con tanti protagonisti del mondo politico ed economico per analizzare l’attualità nazionale e internazionale. Sul palco saliranno i due vicepremier e tre ministri del governo Meloni. Oltre al leader della Lega Matteo Salvini e al segretario di Forza Italia Antonio Tajani, ci saranno Raffaele Fitto (ministro degli Affari europei, Sud e Pnrr), Adolfo Urso (Imprese e made in Italy) e Nello Musumeci (Protezione civile e Politiche del mare).

I temi del dibattito, intitolato "E mo...? Che succede?", sono stati spiegati dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino: "Le elezioni europee hanno sconvolto le maggioranze politiche di molti Paesi Ue. Sono state un terremoto che ha reso evidente l’avanzata delle destre, ma in che direzione sta andando l’Europa? Il fronte progressista saprà elaborare una risposta? E che succederà negli Usa?".

Il confronto "né di destra né di sinistra, ma avanti", come spiegano gli organizzatori, non vedrà solo la partecipazione di esponenti della maggioranza, ma anche degli altri schieramenti politici. Come il senatore del Pd Antonio Misiani, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli e il fondatore e leader di Azione Carlo Calenda. Invitati anche Maria Elena Boschi (Italia viva), l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi (M5S) e Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Per analizzare le sfide del presente anche figure di primo piano dell’economia e della giustizia, come il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia.