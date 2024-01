Alemanno: "Dai progressisti una legge Zan contro Papa Francesco?"

“Sono estremamente importanti le parole con cui oggi Papa Francesco ha condannato l’ideologia gender e la pratica dell’utero in affitto, sottolineando come questi non sono diritti ma la negazione dei diritti umani, che rendono problematica anche la via verso la Pace. Si tratta infatti, come ha detto il Santo Padre, di colonizzazioni ideologiche, tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del gender, che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali. Cosa diranno ora i commentatori progressisti che pochi giorni fa si erano esaltati quando il Santo Padre ha parlato della benedizione delle coppie gay? Invocheranno una legge Zan anche contro la Chiesa cattolica?” Così ha dichiarato Gianni Alemanno, Segretario Nazionale del movimento Indipendenza!. Iscriviti alla newsletter