Commissione Ue, Alemanno: "Fitto scelta migliore possibile, anche se non sarà facile"

"Auguri sinceri a Raffaele Fitto: è la migliore scelta che questo Governo potesse fare come Commissario Europeo. Anche se siamo all’opposizione, quando vengono fatte delle scelte giuste lo sappiamo riconoscere.

Fitto non avrà un compito facile, con una Presidente come Ursula Von del Leyen, in delirio d’onnipotenza atlantista e ancora fissata con le transizioni Green. Ma l’importante, per lui, come per tutti i nostri rappresentanti istituzionali, è andare a Bruxelles senza complessi d’inferiorità. L’Italia è una grande nazione senza la quale l’Unione Europea imploderebbe immediatamente. E non è il nostro paese a sbagliare sempre, sono le regole europee ad essere folli e insostenibili. Come è insostenibile la follia di questa Unione Europea di fare a tutti i costi la guerra alla Russia.

Quindi bisogna avere la schiena dritta, mantenendo un rapporto saldo con il gruppo dei Patrioti guidato da Orban. Questo rapporto è non le piccole mediazioni sono la migliore garanzia per l’Italia per non essere schiacciati."

Così dichiara Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza.