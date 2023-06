Alessandro De Angelis, il “Palombello nero” che parla male del governo

Il caso di Alessandro De Angelis, “Palombello nero” fidanzato con la Bernini (FI) che parla male del governo. L’incredibile somiglianza con “Stewie” Griffin. ANALISI

C’è uno strano caso nel magico mondo della politica e dell’informazione di cui non ci si è mai occupati. Da anni Alessandro De Angelis è "prezzemolato" fisso ad “Otto e mezzo” e “Piazzapulita” su LA7. De Angelis ha iniziato a “Il Messaggero”, poi è passato a “il Riformista”, ma il colpaccio lo fa con l’”Huffington Post” di cui diviene vicedirettore. Nella sua biografia si legge che “è sentimentalmente legato ad Anna Maria Bernini esponente di spicco di Forza Italia”.

La sua somiglianza con il personaggio di Stewart Gillingan “Stewie” Griffin è impressionante. Del piccolo e saccente bambino del cartone animato per adulti ha tutto. De Angelis, come Stevie, “interviene sempre nei discorsi degli adulti che lo circondano con battute caustiche e impertinenti, soprattutto nei confronti della madre”. Laureato in Storia contemporanea, ogni sera fa bella mostra di se insieme a Lilli Gruber.