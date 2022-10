Alzare il tetto al contante a 10mila €: la Lega deposita il progetto di Legge

Lega, sceso a 1.000 euro dal primo gennaio 2022, il tetto al contante è poi tornato a 2.000 euro

La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Prima firma del deputato Alberto Bagnai. Lo si apprende da fonti del Carroccio. Sceso a 1.000 euro dal 1 gennaio 2022, il tetto al contante è poi tornato a 2.000 euro nel mese di febbraio con il voto in Commissione Congiunta Bilancio e Affari Costituzionali sul Milleproroghe. Rinviato quindi a gennaio 2023 l'abbassamento della soglia a mille euro. Da ricordare che dallo scorso 30 giugno tutti i commercianti, artigiani e professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti elettronici tramite Pos, pena una sanzione pecuniaria di 30 euro a cui va aggiunto il 4% del valore della transazione per cui è stato rifiutato il pagamento non in contanti.