Amministrative, candidato Fusco: “Datemi la fiducia e cambierò Brindisi"

Elezioni amministrative, Roberto Fusco: "Voglio portare pacificazione a Brindisi"

Lotta alla povertà, inclusione sociale e recupero delle periferie, medicina territoriale, porto e implementazione della macchina organizzativa del comune: sono questi i punti chiave della campagna elettorale affrontati dal candidato sindaco della coalizione Pd e Movimento 5 Stelle Roberto Fusco, durante la conferenza stampa che si è svolta nella giornata del 24 marzo a Palazzo Virgilio. “Mi avete visto arrivare da settembre, non come lo slogan nazionale di qualcuno” apre il proprio discorso il candidato Fusco, richiamando e discostandosi dalla raffinata e femminista citazione di Lisa Levenstein pronunciata dalla leader del Pd Elly Schlein subito dopo l’ufficializzazione della vittoria delle primarie.

“Tutta la coalizione progressista ha compreso che divisi si perde e quindi questo è il momento di allargare la coalizione e di affidarla a chi i brindisini vogliono dare la fiducia, perché se non si ascolta questo vuole dire portare la città nel baratro. Uno dei miei obiettivi principali è portare pacificazione alla città di Brindisi, superare il dualismo tra ambiente e industria perché il dato temporale è diverso. Non siamo nella Brindisi, nell’Italia e nell’Europa degli anni Novanta” prosegue l’aspirante sindaco Roberto Fusco, proponendosi come lo Schumacher nella realizzazione dei progetti per non perdere i fondi del Pnrr.

“Il mondo è cambiato, gli ambientalisti non devo fare guerra alle imprese che inquinano. Si legge male il dato politico: non c’è grade impresa che venga finanziata se non ha progetti sostenibili e compatibili con l’ambiente. Stiamo parlando di un’altra epoca storica, si va verso la transizione ecologica e digitale. Il digitale ha preso il posto di tutti. E lo stesso la compatibilità ambientale che vogliono le stesse imprese. C’è bisogno del cambiamento culturale e noi siamo pronti”.

Amministrative, Fusco: “Implementare la macchina organizzativa del comune”

“Come si fa a vincere le sfide se non si implementa la macchina? Uno dei primi punti di attenzione sarà la macchina organizzativa del comune che è in sottorganico. Dunque, ci sarà un aumento del personale e dei dirigenti che sono necessari. Il comune deve dire alle imprese, ai cittadini e alle famiglie come fare per realizzare quello che vogliono fare in conformità alla legge. Devono sedersi sullo stesso tavolo e fare da ausilio” dice il candidato sindaco Roberto Fusco. E aggiunge: “Voglio creare un ufficio di attuazione dei programmi con il cronoprogramma che va realizzato, offerto alla visione dei cittadini per massima trasparenza”.