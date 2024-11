Anche l'Italia si arma: l'idea di un sottomarino nucleare. Commissionato uno studio di fattibilità da 2 milioni di euro

Guerra, l'allarme di Crosetto: "In caso di attacco non siamo pronti". Da qui il progetto di un sottomarino nucleare. Ma è costosissimo

Il governo italiano ha commissionato uno studio di fattibilità per l'installazione di reattori nucleari di quarta generazione su navi militari. Il ministro della Difesa Crosetto ha spiegato chiaramente la necessità di aumentare la spesa pubblica per le armi in Italia. "Negli ultimi anni - ha detto Crosetto a Cinque Minuti da Vespa - abbiamo costruito una difesa che era diventata una delle migliori al mondo per le operazioni di pace a livello internazionale, ma ci siamo dimenticati che qualcuno potrebbe anche attaccarci. Quanto successo in Russia e Israele ci ha ricordato che dovevamo pensare anche a difenderci. Abbiamo avuto un aumento degli investimenti perché ci siamo resi conto che non eravamo preparati ad affrontare una guerra sul nostro territorio, a un attacco". Da qui la necessità di armarsi.

Il governo ha stanziato quindi 2mln di euro per capire se questo progetto dei reattori nuclaeri - riporta Il Fatto Quotidiano - sia appunto realizzabile nel concreto. La Difesa l'ha affidato il 2 agosto scorso a una Associazione temporanea di scopo formata da Fincantieri (mandataria) con la controllata Catena, Ansaldo Nucleare, Rina Service e l’Università di Genova. Insomma, non si tratta proprio del progetto di un sottomarino italiano a propulsione nucleare, che richiederebbe una montagna di soldi e non meno di un decennio, anche se - in base a quanto risulta a Il Fatto - ai vertici della Difesa e della Marina militare ci stanno pensando. Ma oggi i sottomarini nucleari li hanno solo Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito, Cina e India, che hanno anche testate atomiche. È l’arma più costosa: la Francia sta potenziando il suo arsenale e spenderà circa 15 miliardi di euro per sostituire quattro natanti.