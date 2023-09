Anteprima: Zaia commissario europeo. In cambio il Veneto a FdI. I nomi

Veneto, in corsa per FdI Elena Donazzan e Luca De Carlo

Luca Zaia commissario europeo dopo le elezioni europee del 2024. Sembra delinearsi l'accordo all'interno della maggioranza. Giorgia Meloni non ha figure di spicco in Fratelli d'Italia e non vuole sacrificare uno dei suoi ministri chiave (da Urso a Crosetto) per Bruxelles. E così la soluzione - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - sarebbe quella di mandare in Europa il presidente della regione Veneto, che comunque non potrà più ricandidarsi, uomo moderato e mai stato contro l'euro e l'Unione europea. In cambia, però, Fratelli d'Italia avrà il candidato alla guida del Veneto, che ha da moltissimi anni ha un Governatore leghista. In corsa ci sono Elena Donazzan e Luca De Carlo.