Migranti, le Regioni contro Meloni: "No ai Cpr". Da Zaia a Bonaccini: il gelo

Migranti, lo scontro tra governatori e premier: "Così si blocca il Paese, non è questa la soluzione"

Giorgia Meloni deve fare i conti con un'altra protesta, questa volta gli attacchi alla premier arrivano dai governatori. Le Regioni si oppongono all'idea dell'esecutivo di istituire dei Cpr per ospitare i migranti irregolari in attesa di rimpatrio. "Così si blocca il Paese" è il coro unanime. Qualcuno si oppone non condividendo il principio, altri – quasi tutti, per la verità – contestano l’improvvisazione del governo nella gestione dei migranti, col rischio che a farne le spese siano Regioni e Comuni. Come se sulle loro spalle - si legge su Il Fatto Quotidiano - fosse scaricato il peso di una emergenza che Palazzo Chigi non sa come risolvere. La decisione di creare almeno un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) in ogni Regione, come stabilito nel Consiglio dei ministri di lunedì, richiede uno sforzo notevole, dato che al momento in Italia esistono solo 9 hub del genere: a Bari, Brindisi, Caltanissetta, Roma, Palazzo San Gervasio (Potenza), Trapani, Gradisca (Gorizia), Macomer (Nuoro) e Milano, per un totale di 592 ospiti.

Il governo - prosegue Il Fatto - assicura che entro un paio di mesi avrà individuato sedi e disponibilità per le nuove strutture, ma non è così semplice. Intanto perché esistono forti resistenze tra i presidenti di Regione, cui ieri ha dato voce il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: "I grandi hub hanno fallito, serve un'accoglienza diffusa". Ancor più duro Eugenio Giani, presidente dem della Toscana: “Per quel che mi riguarda non darò l’ok, non esprimerò mai la condivisione a nessun Cpr in Toscana, si sta prendendo in giro gli italiani. Cosa c’entra il Cpr con la risposta ai flussi emergenziali così forti che arrivano?".

Persino Luca Zaia, dal Veneto, leghista doc poco incline ad agitare polveroni a casa sua, esplicita tutti i mal di pancia per l’ultima misura di Giorgia Meloni e dei suoi ministri: “Puntare sui rimpatri è come svuotare il mare con un secchio – è l’accusa di Zaia – Ci saranno anche i Cpr, ma non ce la faremo mai. E per ogni migrante rimpatriato servono quattro poliziotti che lo accompagnano, se dobbiamo accompagnare 150 mila persone all’anno, paralizziamo il Paese".