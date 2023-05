Antimafia, Colosimo: "Foto per mano con Ciavardini? Vero, poco istituzionale"

Antimafia, Colosimo: "Quello scatto? Saranno passati dieci anni"

Chiara Colosimo, fresca di elezione come presidente della commissione antimafia, è finita nel mirino delle opposizioni e dei familiari delle vittime di Cosa nostra per una foto che la ritrae con l'ex Nar e condannato per la strage di Bologna, Luigi Ciavardini. La deputata di Fdi prova a spiegare il perché di quello scatto. "Sì, è una foto poco istituzionale. Ma Ciavardini - spiega Colosimo a La Stampa - non è un amico. Non mi aspettavo le proteste delle associazioni dei familiari delle vittime, di cui ho molto rispetto. Questo mi ferisce. Vorrei incontrarli presto. La narrazione che si è fatta è surreale. Sono nata nel 1986 e sto passando per la persona che non sono. Ho conosciuto Ciavardini nell’ambito di iniziative con l’associazione gestita da sua moglie nelle quali ovviamente c’era anche lui. Era il mio primo mandato da Consigliera regionale del Lazio, 2010-2013. Non ho problemi a dichiararlo".

Lo scatto sembra mostrare una certa confidenza tra i due, visto che si tengono per mano. "Sono rimasta sorpresa anche io. E capisco - prosegue Colosimo a La Stampa - che possa dare questa impressione. In effetti non è una posa istituzionale. Io davvero non ricordo con precisione in quale occasione sia stata scattata, saranno passati circa dieci anni. Io quella foto non ce l’ho, forse l’hanno fatta dopo una sfilata di un’associazione che fa abiti cuciti dalle detenute. In ogni caso sono certa che fosse una occasione pubblica". Poi nega di aver cancellato da Facebook alcuni post che riguardavano proprio quegli incontri: "Non mi pare di aver cancellato post. Tuttavia non ho nulla da nascondere".