Colosimo e quel precedente di Moranino, “compagno e senatore assassino”

Colosimo all'Antimafia e la storia di Moranino, sulla coscienza del senatore, nessun selfie con Ciavardini, ma il delitto di tre compagni e di due delle loro donne... Il commento

Magari qualcosa mi sfugge. Perché, se contro Chiara Colosimo, 37 anni, romana, al vertice dell’ Antimafia, c'è solo una foto con un detenuto, Luigi Ciavardini, ex terrorista dei NAR, durante una raccolta di fondi, a Rebibbia, beh, l'opposizione, nel nostro Paese, sta messa male e l'informazione peggio.

Giustamente molto cauto su Colosimo, dalla Gruber, è stato il fratello di Paolo Borsellino, che fu un simpatizzante ed elettore del vecchio, fascista ma onesto, MSI. P.S. Io sono, ormai, vecchio, ma ricordo bene una brutta vicenda, che mi raccontò mio padre, deputato nenniano del Psi dal lontano 1948.

Il PCI di Togliatti fece eleggere alla Camera l’ex, spietato, capo partigiano piemontese, Francesco Moranino, poi condannato, nel dopoguerra, all’ergastolo: fu ritenuto responsabile dell’uccisione di cinque partigiani e di due donne, diffamati come “spie”, ma riabilitati dopo la Liberazione. Moranino tornò in Italia, dopo un lungo “esilio” nell’ospitale Praga, nel 1968, solo in seguito all’amnistia. il 19 maggio 1968 il Partito Comunista Italiano e il PSIUP annunciarono la candidatura, nel sicuro collegio senatoriale di Vercelli, dell'ex deputato.

Moranino venne eletto con 38.446 voti ed entrò nella Commissione Industria e Commercio del Senato. Morirà tre anni dopo, nel 1971, per un attacco cardiaco. Una brutta pagina, che il PCI ha cercato di rimuovere dalla sua storia. Ma che giornalisti, del calibro di Bocca e Pansa, già partigiani in Piemonte, raccontarono, da par loro, ai giovani. Sulla coscienza del senatore, nessun selfie con Ciavardini, ma il delitto di tre compagni e di due delle loro donne...